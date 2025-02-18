«Катастрофа для всех»: под каким предлогом США могут ввести войска на Украину

Обстановка вокруг переговоров по урегулированию украинского конфликта сложная. По информации сразу нескольких западных СМИ, Вашингтон готов на дерзкий шаг — ввести войска на территорию Украины, чтобы застолбить за собой право на использование редкоземельных минералов и не дать российской армии идти вперед. Готова ли Москва и чем это все грозит миру?

Американские войска на Украине: что пишут СМИ Телеканал NBC News со ссылкой на четырех американских чиновников сообщил, что администрация Дональда Трампа предложила Украине предоставить США право собственности на 50% своих редкоземельных минералов. Вашингтон дал понять, что готов разместить американские войска для их охраны, если будет достигнута сделка с Россией о прекращении конфликта. В свою очередь, журналисты Financial Times утверждают, что во время визита в Киев министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент предложил Владимиру Зеленскому план «охраны» месторождений полезных ископаемых, которые Украина должна передать в обмен на военную помощь. Бессент уверен: одного лишь присутствия американцев, охраняющих месторождения полезных ископаемых, будет достаточно, чтобы сдержать Вооруженные силы России. Зеленский сказал, что рассмотрит предложение, но пока ничего подписывать не будет. Есть мнение, что таким образом Вашингтон пытается закрепить новый рубеж геополитического продвижения в зону жизненно важных интересов Москвы. Причем, судя по сообщению западных СМИ, как экономически, так и военными средствами — через ввод американских войск.

Фото: CNP/Keystone Press Agency / Global Look Press

США могут перебросить войска на Украину сразу после прекращения огня — если оно, конечно, произойдет, как того хочет Трамп. То есть до подписания каких-либо документов. Это только подчеркивает опасность любой приостановки боевых действий на Украине для России. Новый хозяин Белого дома способен пойти на риск, ведь это его стиль.

Есть вопросы С другой стороны, западным СМИ стоило бы прежде всего проверять и согласовывать информацию. Если у NBC речь идет об американских миротворцах, то у Economist — о китайских и бразильских. Правда заключается в том, что Запад всерьез думает о самозваных «миротворцах» — и тех, и других, и третьих, да еще добавив туда же евросоюзных. На самом деле достаточно придать такой статус всем тем западным и прозападным наемникам, которые и так уже незаконно находятся на фронте и воюют против России и мирного населения. Таким образом, можно сэкономить расходы на отправку контингентов, рассказал 360.ru член экспертного совета Общероссийского движения «Сильная Россия», политолог Марк Бернардини. «Искренне надеюсь и рассчитываю, что мы не поведемся на очередную авантюру. На каком основании? Это и есть тот самый компромисс, о котором нам твердят годами? Верховный главнокомандующий три года назад обозначил неумолимые условия и цели: денацификация и демилитаризация. То или другое было достигнуто? Значит, до победного конца», — напомнил политолог.

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Эскалация конфликта на Украине Участник движения «Другая Украина», член экспертного совета общероссийского движения «Сильная Россия», политолог Руслан Калинчук в разговоре с 360.ru выразил мнение, что присутствие американских солдат на территории Украины ведет к ядерной войне. — Почему? — Это очень высокий уровень эскалации. — Не рискнут? — Думаю, нет. Им не надо стирать мир в труху, они хотят на нем заработать. Все три года Запад, если и усиливал эскалацию, делал это очень аккуратно, чтобы конфликт не ушел за рамки Украины и не перебросился на Европу. С чего бы теперь взять и вовлекаться напрямую? Могу допустить, что американцы могут пойти на то, чтобы скинуть весь этот вопрос на Европу. — Зачем? — Чтобы бесконечно не давать Киеву помощь, кредиты. Чтобы европейцы покупали для украинцев оружие у американцев. Они хотят получать прибыль. — А что Европа? Готова вовлекаться в конфликт? — Есть желание, но недостаточно ресурсов для этого. Британия готова идти на эскалацию конфликта, она будет пытаться провоцировать нас. Лондон может попытаться ввести миротворцев. Но никаких миротворцев не будет — ни британских, ни американских, ни европейских. Просто потому, что Россия не позволит. Это противоречит одной из наших целей — демилитаризации.

Фото: РИА «Новости»

Нужен ли США апокалипсис? Тем не менее поведение команды Трампа предсказать трудно — возможно, такой вариант кажется логичным для людей, готовых аннексировать Гренландию, Канаду и Мексику. Но вряд ли будет преувеличением сказать, что этот сценарий обернется катастрофой для всех участников конфликта. Для России прекращение огня до переговоров по факту означает капитуляцию, а ввод американских войск на Украину — полный разгром с перспективой утраты государственности и независимости. Никак по-другому это оценить нельзя: мы не смогли полностью освободить Донбасс и вместо отката НАТО на рубеж 1997 года получаем прямое военное присутствие США у наших границ, означающее постоянную смертельную угрозу, а следовательно — утрату суверенитета. На это в разговоре с 360.ru указал политический аналитик, публицист Юрий Голубь.

С учетом скорости и радиуса поражения современными видами вооружения американская оккупация Украины почти равносильна оккупации самой России. Не стоит и говорить, что предлог, под которым в этом случае могут ввести войска — будь то охрана месторождений или гарантии безопасности Украины, — не имеет ровным счетом никакого значения. Но и для самих США такой шаг несет большие риски. Сегодня на Украине масса взрывоопасного — в том числе человеческого — материала, а в мире достаточно игроков, заинтересованных вновь разжечь пламя конфликта.

В то же время любая провокация Лондона может привести к прямому военному столкновению России и США с переходом в полноценную ядерную войну. Вместо вполне комфортной гибридной войны с возможностью грабить Украину безо всякой оккупации и постепенно ослаблять Москву Вашингтон получит апокалипсис. Хочется верить, что у всех сторон сохранились остатки здравого смысла, чтобы избежать такого развития событий.