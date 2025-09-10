ВСУ получат американские ракеты уже в октябре: как США идут на эскалацию конфликта

Запад делает новую опасную ставку в войне против России, наращивая поставки новейшего высокоточного оружия Украине. Уже в октябре ВСУ получат первые партии американских крылатых ракет ERAM, что создает потенциальную угрозу для стратегически важных объектов на российской территории. Этот шаг свидетельствует о готовности Вашингтона и дальше эскалировать конфликт, используя Киев как полигон для испытаний своего оружия.

Ракеты ERAM: характеристики В статье Aviation Week & Space Technology речь идет о поставках Киеву новейших крылатых ракет ERAM: в октябре Украина получит первые 10 опытных образцов, а к концу октября 2026 года ожидается партия из еще 840, поровну разделенных между двумя американскими производителями — CoAspire из Вирджинии и Zone 5 Technologies из Калифорнии. Всего ей обещаны 3350 таких боеприпасов. ERAM — это дешевые, но опасные высокоточные ракеты класса «воздух — поверхность» с дальностью до 463 километров, дозвуковой скоростью М=0,6 (число Маха), массой 227 килограммов и боевой частью около 35 килограммов. Их будут запускать с украинских F-16 и МиГ-29. Кстати, поговаривают, Азербайджан недавно передал ВСУ свои МиГ-29, которые ранее закупал у них с капремонтом и модернизацией. Правда, эта информация пока не нашла подтверждения.

Фото: РИА «Новости»

Кроме Киева, ERAM заинтересовали еще как минимум двух иностранных заказчиков и ВВС США. Запад делает ставку на массовые и недорогие высокоточные боеприпасы, чтобы перегрузить системы ПВО и ПРО. Это серьезный вызов для нас. Вопрос, который не дает покоя: справится ли российская ПВО с массированным ударом такими ракетами? Противник готовит внезапный и мощный удар, и Украина здесь играет далеко не последнюю роль. Москве нужно быть на шаг впереди, чтобы этот замысел остался лишь на бумаге.

Фото: РИА «Новости»

Стратегия кнута и пряника Поставка ERAM киевскому режиму — это часть реализуемой сейчас американской администрацией стратегии кнута и пряника по отношению к обеим сторонам конфликта. В то же время все бонусы сейчас — не более чем обещания. Зато американские меры принуждения уже несколько раз проявлялись во вполне реальных формах. По отношению к Киеву Вашингтон действует скорее финансовыми и институциональными мерами. Здесь можно отметить предотвращение переподчинения НАБУ и ограничение для распространения личной власти Зеленского. Россию же Трамп старается принудить к прекращению военных действий в рамках СВО давлением в экономической и военной сферах. Об этом 360.ru рассказал военный эксперт, аналитик Сергей Простаков. «Появление ERAM на вооружении ВСУ угрожает прежде всего военным и гражданским объектам в зоне, которая теоретически лишь немного не доходит до Москвы, всей зоне СВО и КТО, а также городам-миллионникам Воронежу и Ростову-на-Дону. На практике, скорее всего, из-за наличия российской ПВО эта зона будет немного меньше», — добавил аналитик.

Фото: РИА «Новости»

Он назвал ракеты реальной угрозой военным штабам, складам, промышленным предприятиям, другим гражданским объектам и удобным полигоном для отработки Штатами применения нового вооружения. По словам эксперта, нельзя говорить о том, что американская стратегия полностью провальная. Атаки на российскую экономику и даже на компоненты стратегических ядерных сил таят в себе немалую опасность.

В полной мере на диверсии против российской авиации, железнодорожной сети во время летних отпусков и нефтеперерабатывающей промышленности страны ответа украинским лидерам так и не последовало. Сергей Простаков

Поэтому лучшей защитой от новых угроз будет решимость отвечать их источнику и тем, кто их реализует. Россия найдет, чем ответить Тенденция вполне понятна. Союзники ВСУ, точнее их кураторы, решили удешевить войну против России. В первую очередь для себя. Они стремятся сделать конфликт менее затратным и одновременно более эффективным. Такое мнение 360.ru высказал политолог, историк Владимир Ружанский.

Фото: РИА «Новости»

— Что именно имеется в виду под «удешевлением» войны? — Война против России обходится Западу очень дорого — и по ресурсам, и экономически, и политически. Интересно, что западные страны, прежде всего американцы, в этой ситуации начинают применять тактику, похожую на тактику их противников. Например, хуситы на начальном этапе своей войны с интервенцией во главе с Саудовской Аравией использовали дешевые виды вооружений, которые наносили серьезный урон противнику, но заставляли того применять дорогостоящее противоракетное оборудование. — Например? — Аналогичная тактика была у ХАМАС, который запускал по Израилю дешевые ракеты «Касам». Это вынуждало израильскую сторону использовать дорогие американские ракеты «Пэтриот» или систему «Железный купол». Так можно экономить ресурсы, но практика показывает: без дорогостоящего, умного оружия войну выиграть сложно.

Фото: Tariq Mohammad/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

— Значит, Россия как большая страна труднее поддается такой тактике? — Именно. Сэкономить можно, но с дешевыми ракетами выиграть у такой огромной страны, как Россия, вряд ли. Лично я вижу в подобном развитии событий не только угрозы, но и огромный стимул для ее ВПК. На любую угрозу найдется ответ, и Москва наверняка найдет, чем ответить. Тем более, что она задействовала лишь малую часть своих возможностей. Прежде всего в ракетной и космической сферах. — А какую роль здесь играет зона СВО? — Театр военных действий на Украине стал полигоном не только для кураторов киевского режима. Опыт боевых действий в зоне СВО изучают и союзники России — Китай и Иран, например. Уверен, они тоже захотят испытать свои вооружения именно здесь.

Фото: РИА «Новости»

— Какие перспективы в плане союзов и кооперации? — У России уже есть отличная площадка для ответа на военные угрозы — оборонительно-договорные организации вроде ОДКБ. Возможно, пора пригласить в эту структуру Иран или Китай. Либо создать аналогичную в рамках БРИКС. Ведь фронт у России, Китая и Ирана — общий. Если противник добивается успеха против Москвы или Тегерана, это сразу скажется и на Пекине. — И каков будет наилучший ответ на действия коллективного Запада? — Лучшим ответом стала бы идея Большой Евразии. Это не только сотрудничество России, Китая, Ирана и в перспективе Индии в экономике и военной сфере, но и совместные усилия в науке и технологиях. Нам пора создавать новый миропорядок, от которого выиграют все, включая Украину.