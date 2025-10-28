Военно-космические силы стали России стали применять в зоне специальной операции сверхдальнобойные планирующие бомбы нового поколения. Этот переломный момент позволил авиации наносить бюджетные массированные удары по объектам далеко за линией фронта. Подробности — в материале 360.ru.

Что известно об атаке ВС России новыми планирующими бомбами Дальность полета нового типа российской фугасной авиабомбы достигла 193 километров, заявил замначальника Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий. Он подчеркнул, что это может фундаментально изменить ситуацию в зоне СВО. Планирующие бомбы, которые применялись ранее, имели дальность полета не более 80 километров. Модернизации позволяли лишь постепенно увеличивать этот показатель, отметили журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine. «Первые унифицированные модули планирования и коррекции обеспечивали дальность 40–50 километров при сбросе с высоты 10–12 тысяч метров, после чего показатель был увеличен до 80 километров», — подчеркнули авторы статьи.

Фото: Пресс-служба Минобороны

Разверзлись врата ада Оборонная промышленность России не только значительно расширила производство бомб, но и существенно нарастила выпуск фронтовых бомбардировщиков Су-34 — основного средства их применения. Объем производства боевых самолетов увеличился более чем в два раза с начала 2022 года и достиг 30 в год. Су-34 обладают дальностью и грузоподъемность, не имеющими аналогов среди таких машин. Военные ВСУ на передовой в беседах с западными журналистами отмечали разрушительные последствия атак планирующими бомбами. По словам солдат, боеприпасы с зарядом до 500 килограммов взрывчатки уничтожают подземные укрытия.

Один из бойцов сравнил их воздействие с «вратами ада», заявив, что российские ВКС «отправляют их парами — по две, по две, по две, восемь за час. Это звучит, как будто на тебя падает реактивный самолет. Military Watch Magazine

ВСУ грозят огромные потери Рост дальности и интенсивности ударов ВС России еще больше усугубит и без того огромные потери украинской армии, считают американские журналисты. ВСУ вербуют бедных жителей деревень и отправляют их на фронт после двух дней обучения, писала газета The Wall Street Journal. Продолжительность жизни военных на участках интенсивных боев времена составляла всего четыре часа. Такие потери — одна из главных причин массового дезертирства, о чем сообщала газета Financial Times. В апреле 2023 года посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что власти скрывают реальные потери. «Мы с самого начала приняли решение не обсуждать наши потери. Когда война закончится, мы это признаем. Думаю, число будет ужасным», — подчеркнул он.

Фото: Пресс-служба Минобороны

Разрушительная «православная чугунина» ФАБы, применяемые ВС России в зоне специальной операции, очень эффективны, отметил в комментарии 360.ru заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко. «Мы уничтожаем при помощи этих бомб стратегические объекты, инфраструктуру. Во-первых, снабжение электричеством, предприятия, на которых что-то собирается для ВСУ. Во-вторых, мы уничтожаем бомбами тактические стратегические узлы, через которые идут поставки продовольствия и боеприпасов. Плюс они не столь дорогие, как ракеты. Потому что все ракеты дорогие, кто бы что ни говорил. А здесь, как отмечал Соловьев, „православная чугунина“», — отметил он. По его словам, ФАБы наносят ВСУ значительный урон.

Разлет осколков бешеный. Огромные разрушения, очень серьезные от этих бомб. Если бьется по энергетической станции, то на восстановление уходят месяцы. Рубится все: конструкции зданий, бетонные перекрытия, все прошибается и мало что остается. Вещь очень полезная. Алексей Борзенко военный журналист

Борзенко заявил, что скоро вэсэушники взвоют — для них действительно открылись врата ада. «Это может быть ФАБ-1500 или ФАБ-3000. Там огромное количество взрывчатки, разлет осколков более чем на километр. Это вещь очень серьезная и очень разрушительная. При этом недорогая. Так что все хорошо», — заключил специалист.