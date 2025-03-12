Встретили «интуристов» по-нашему: «Искандер» передал привет натовцам в Кривом Роге
В социальных сетях завирусилось видео момента удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по отелю в украинском Кривом Роге. В заведении разместились иностранные наемники, однако ракета с одного удара похоронила под завалами здания «диких гусей».
В украинских пабликах и Telegram-каналах уточняют, что ракетный прилет пришелся по гостинице «Дружба». В этом отеле противник размещал иностранных наемников. Минобороны РФ пока никак эти сообщения не комментировало.
О том, что утром был двойной ракетный удар в инфраструктурный объект в Кривом Роге, заявляли и местные власти. Украинское издание «Политика страны» отмечало, что по этому отелю уже прилетало 19 октября 2024 года.
Приятно познакомиться, я — «Искандер»
Тогда ВКС России действительно нанесли удар по гостинице «Дружба» в Кривом Роге, где находились высокопоставленные офицеры ВСУ и представители стран НАТО. Выживших переселили в отель «Центральный», в который затем тоже прилетела ракета, заявлял координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.
Также на днях в Кривом Роге под ракетный удар попал другой отель, причем сразу после заселения иностранных «волонтеров» из числа американцев и британцев. Вот только эти «волонтеры» отличались профессиональной военной выправкой и владели британскими паспортами.
«Нехорошие, но очень важные люди»
Если в «Центральном» находились британцы, то в случае с «Дружбой» речь главным образом идет о французах, которые упоминаются как группа иностранных «туристов», отметил mk.ru.
«В результате удара в Кривом Роге поразили отель „Дружба“, где квартировались нехорошие люди», — подтверждает прилет военный эксперт Борис Рожин.