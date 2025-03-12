Встретили «интуристов» по-нашему: «Искандер» передал привет натовцам в Кривом Роге

В социальных сетях завирусилось видео момента удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по отелю в украинском Кривом Роге. В заведении разместились иностранные наемники, однако ракета с одного удара похоронила под завалами здания «диких гусей».

В украинских пабликах и Telegram-каналах уточняют, что ракетный прилет пришелся по гостинице «Дружба». В этом отеле противник размещал иностранных наемников. Минобороны РФ пока никак эти сообщения не комментировало.

О том, что утром был двойной ракетный удар в инфраструктурный объект в Кривом Роге, заявляли и местные власти. Украинское издание «Политика страны» отмечало, что по этому отелю уже прилетало 19 октября 2024 года.

Приятно познакомиться, я — «Искандер»

Тогда ВКС России действительно нанесли удар по гостинице «Дружба» в Кривом Роге, где находились высокопоставленные офицеры ВСУ и представители стран НАТО. Выживших переселили в отель «Центральный», в который затем тоже прилетела ракета, заявлял координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.