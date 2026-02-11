Сегодня 11:30 Все кончено — у Трампа нет козырей. Какой приговор вынесли Украине в США 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Спецоперация

США

Украина

Украина навсегда застрянет в каменном веке из-за отказа принимать условия России, чья победа неминуема при любых условиях. Печальный для Незалежной прогноз по окончанию конфликта сделали в США.

Трамп остался без козырей В начале феврале в Абу-Даби завершился второй раунд переговоров России и Украины при посредничестве Соединенных Штатов. Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что у США не осталось инструментов давления на Россию, которая обладает рычагами воздействия на Украину. Эксперт назвал признаком сильной позиции России кадры с главой делегации, главным разведчиком Генштаба вооруженных сил страны Игорем Костюковым. «У Трампа нет козырей. Санкции не работают, Россия может просто их игнорировать», — отметил Риттер.

Фото: РИА «Новости»

По его словам, Россия может и дальше усиливать давление и ни США, ни Европа ничего не могут сделать.

Украине грозит разрушение. Российский переговорщик в ОАЭ, генерал военной разведки, был в хорошем настроении, чего нельзя сказать об украинцах. Он был в хорошем настроении, потому что русские побеждают. Все кончено, украинцы теперь навсегда застряли в каменном веке. Скотт Риттер

Секрет Украины — коррупция Главный козырь России — слабость энергетики Украины против любых воздействий. Вся инфраструктура осталась от Советского Союза и почти не обновлялась в течение десятилетий.

Фото: РИА «Новости»

Все, что сделали «независимые» украинские чиновники, — расхитили бюджетные миллиарды и построили элементы роскоши в отдельных регионах.

Ущерб, который нанесен, невосполним. Украине буквально придется начинать с нуля. Некоторые говорят, что это к лучшему, потому что их система была устаревшей. Но вот еще один секрет Украины: после распада СССР она не сильно продвинулась вперед, потому что с первых дней была насквозь коррумпирована. Да, они построили несколько помпезных зданий, островков богатства. Скотт Риттер

По словам разведчика, остальная часть страны прозябала в нищете, особенно Восточная Украина и Крым. «Я дважды был в Крыму — и там люди все как один говорят: „Украина не делала ничего, а Россия построила нам все и привела к своим стандартам“», — добавил Риттер в подкасте Гарланда Никсона. Украина не смогла ничего противопоставить ударам России по энергетике, которая снабжает военные предприятия. В сочетании с провалами ВСУ это ежедневно ухудшает положение страны на фронте.