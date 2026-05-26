«Все ключевые службы — на одной площадке». Воробьев — о возможностях Единого центра поддержки бойцов СВО в Мытищах

Система поддержки бойцов специальной военной операции и их семей в Подмосковье продолжает развиваться при помощи новых инфраструктурных решений. О работе Единого центра поддержки участников СВО, который открыли в Мытищах 7 мая, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Современная площадка для комплексной помощи Глава региона посетил центр и ознакомился с его возможностями. В одном пространстве объединили ключевые службы, среди которых отделения фонда «Защитники Отечества», Ассоциации ветеранов СВО, МФЦ, военкоматы и прочие структуры, обеспечивающие сопровождение военнослужащих и их семей от первого обращения до решения конкретных вопросов. По словам Андрея Воробьева, создание такой площадки было необходимо для удобства и скорости оказания помощи.

«У нас большое волонтерское движение, все мы объединены, в том числе проектом „Доброе дело“, который уже долгое время реализуется в Подмосковье. Все это очень важно. Мы поставили себе задачу, чтобы во всех муниципалитетах были адреса, куда может обратиться участник СВО и его родные. В Подмосковье такая инфраструктура работает в каждой территории — всего 420 адресов. Нужна была единая точка входа, где можно получить консультации по всем вопросам и сразу понять дальнейшие шаги. И теперь в Мытищах ключевые службы работают на одной площадке», — пояснил губернатор.

Фото: Сергей Шешин 1/6 Фото: Сергей Шешин 2/6 Фото: Сергей Шешин 3/6 Фото: Сергей Шешин 4/6 Фото: Сергей Шешин 5/6 Фото: Сергей Шешин 6/6

Сегодня в Московской области действует масштабная инфраструктура помощи, включающая сотни учреждений — от МФЦ и социальных центров до отделений фонда «Защитники Отечества», психологических кабинетов и реабилитационных учреждений. Новый центр в Мытищах стал связующим звеном всей этой системы, упрощающим доступ к услугам. Как устроена работа центра Учреждение распахнуло двери накануне Дня Победы. «При выборе помещения ориентировались на запросы наших героев и их семей: важна была транспортная доступность и расположение на первом этаже, чтобы обеспечить безбарьерную среду для ветеранов с инвалидностью. Запросы приходят самые разные, они охватывают практически все жизненные ситуации. Ветеранов чаще интересуют выплаты, а их семьи обращаются по темам ЖКХ, записи в детские сады или организации летнего отдыха в лагерях. Большинство специалистов, включая психологов-волонтеров, работают здесь ежедневно с 9:00 до 18:00, и попасть к ним можно сразу», — рассказала начальник отдела поддержки участников СВО и их семей Наталья Воронцова.

Фото: Сергей Шешин 1/4 Фото: Сергей Шешин 2/4 Фото: Сергей Шешин 3/4 Фото: Сергей Шешин 4/4

Заблаговременно записываться необходимо только для консультации с юристом или сотрудником прокуратуры.

На базе центра работают окна МФЦ, цифровая зона для подачи заявлений и возможность отслеживания обращений онлайн. Комплекс услуг для семей и ветеранов Посетители могут получить помощь по самым разным направлениям — от социальных выплат и льгот до вопросов образования, ЖКХ и трудоустройства. Координацией занимаются специалисты фонда «Защитники Отечества», муниципальных служб, а также представители банков, прокуратуры и военкоматов. Для удобства предусмотрены переговорные комнаты, зоны ожидания, детская и молитвенная комнаты. Социальные координаторы сопровождают семьи и ветеранов на всех этапах оформления помощи. По словам сотрудницы фонда Татьяны Альмухаметовой, их задача — не только консультировать, но и объяснять людям, как ориентироваться в системе.

Фото: Сергей Шешин 1/6 Фото: Сергей Шешин 2/6 Фото: Сергей Шешин 3/6 Фото: Сергей Шешин 4/6 Фото: Сергей Шешин 5/6 Фото: Сергей Шешин 6/6

«Сама я помогаю военнослужащим и их семьям еще с 2022 года. А здесь моя главная задача как координатора — стать проводником для каждого, кто к нам обращается. Я рассказываю, какие ведомства тут представлены, и при необходимости лично сопровождаю человека к нужному специалисту», — отметила Татьяна Альмухаметова.

Истории участников СВО Среди тех, кто уже обратился в центр, — ветеран СВО Григорий Магеро. Он рассказал о службе, тяжелом ранении и гибели брата. Несмотря на испытания, он продолжает активную общественную деятельность, развивая адаптивный спорт и помогая другим военнослужащим.

«Единый центр поддержки — отличный проект, здесь действительно можно решить любой вопрос на месте. Я и сам обращаюсь за помощью. Недавно у меня родился ребенок, и фонд „Защитники Отечества“ оперативно помог с детской кроваткой и необходимыми вещами для малыша», — поделился Григорий Магеро.

Фото: Сергей Шешин 1/6 Фото: Сергей Шешин 2/6 Фото: Сергей Шешин 3/6 Фото: Сергей Шешин 4/6 Фото: Сергей Шешин 5/6 Фото: Сергей Шешин 6/6

Развитие инфраструктуры и поддержка региона Центр создали при участии партии «Единая Россия» по Народной программе. В рамках проекта предоставили помещение, выполнили ремонт, благоустроили территорию, оборудовали парковки, сквер и детскую площадку. В общей сложности в Подмосковье действуют 36 региональных и 77 федеральных мер поддержки, включая льготы, выплаты, образовательные и социальные программы. Для участников СВО предусмотрен комплекс услуг «одного окна», охватывающий 17 направлений — от образования детей до компенсаций и социальных выплат. Особое внимание уделяют реабилитации и созданию безбарьерной среды. Ветераны могут проходить восстановление в специализированных центрах «Ясенки», «Протэкс» и имени Мещерякова, а жилье адаптируют под их потребности с использованием современных технологий, включая элементы умного дома.