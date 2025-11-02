Сегодня 21:00 НАТО в ярости, Киев в шоке. ВС России уничтожили украинскую ПВО, рухнул миф о Patriot: чем удалось переиграть ВСУ 0 0 0 Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com Спецоперация

С каждым месяцем противовоздушная оборона Украины теряет способность отражать российские ракетные атаки. Уровень перехвата западных комплексов, включая американские системы MIM-104 Patriot, снизился с 34 до 6%. Фактически украинская ПВО уже перестала существовать.

Как Россия переиграла Patriot Серьезно осложнить работу ПВО Украины удалось при помощи ряда новых инноваций в российских «Искандерах-М». Ключевой проблемой для украинской стороны стала новая траектория полета этих ракет, квазибаллистическая, сообщило издание The National Interest, Если раньше ракеты двигались по предсказуемой дуге, то теперь они способны резко менять курс: уходить в пике, маневрировать или набирать высоту. Для систем Patriot, чья работа основана на прогнозе траектории цели, такие маневры стали серьезным вызовом. Программное обеспечение просто не успевает пересчитать новые данные, и ракета-перехватчик уходит в пустоту. Кроме того, российские инженеры оснастили «Искандеры-М» специальными радиолокационными ловушками, которые отделяются в финальной фазе полета. Эти устройства создают ложные цели и сбивают радары западных комплексов, заставляя их атаковать фантомные сигналы. Отдельную роль играет и резкое пикирование на последнем участке. Хитрый прием позволяет «Искандеру» уйти из-под радиолокационного обзора и уменьшить время реакции ПВО до минимума.

Фото: РИА «Новости»

Невероятная экономика России Аналитики The National Interest называют военную экономику России «невероятной». По их данным, российская оборонная промышленност стабильно наращивает выпуск ракет и боеприпасов, в то время как Украина полностью зависит от ограниченных поставок из США и Европы. Западные военные склады не в состоянии покрыть запросы Киева: комплексов Patriot и ракет-перехватчиков не хватает, а европейские заводы не успевают восполнять дефицит. При этом Россия, используя массовые пуски, создает эффект «перегрузки». Украинская ПВО просто не справляется с одновременными атаками десятков целей. Тактика насыщения и новые угрозы Суть стратегии России — в массовом применении ракет и дронов. Это не только делает отражение атак технически невозможным, но и истощает ресурсы Украины, вынуждая ее тратить дорогостоящие западные перехватчики на второстепенные цели. Модифицированные «Искандеры-М» способны наносить как обычные, так и ядерные удары, а мобильные пусковые установки, используемые российской армией, чрезвычайно сложно обнаружить и уничтожить. Одновременно Россия модернизирует и другие ракетные комплексы — в том числе «Бастион», ранее рассчитанный на удары по кораблям, но теперь успешно применяемый против наземных целей.

Фото: РИА «Новости»

Почему Украина теряет инициативу На фоне этих изменений украинские военные все чаще вынуждены признавать, что нынешний арсенал ПВО не справляется. По словам автора статьи, украинская армия испытывает острый дефицит ракет-перехватчиков, а сама система защиты все чаще становится символической. При этом западные партнеры пока не могут предложить действенное решение. Модернизация Patriot требует времени и миллиардных затрат, а их количество на украинской территории ограничено. Понимая, что удерживать небо становится невозможно, Киев делает ставку на получение американских крылатых ракет Tomahawk. Предполагается, что эти ракеты смогут наносить удары по целям на российской территории, компенсируя провалы в оборонительной сфере. Однако, как отмечает автор публикации, этот шаг вряд ли изменит общий баланс. Россия уже показала способность адаптироваться к новым угрозам быстрее, чем Запад успевает реагировать. К тому же поставки подобных систем потребуют месяцев, а то и лет. Ранее на Западе заговорили о новой русской ракете «Новатор».