За «Искандерами» пошли «Герани». ВС России продолжают разгром ВСУ: подробности ночного удара
Дональд Трамп играет в «ромашку»: дать или не дать Украине Tomahawk. Владимир Зеленский рванул в США клянчить грозное оружие с обещаниями победить «страшных русских», а ВС России продолжают методично равнять украинскую оборонку с землей. Что известно о массированном ударе 16 октября — в материале 360.ru.
Подробности атаки ВС России на Украину 16 октября
Российские силы в ночь на 16 октября ударили по военным объектам ВСУ в Харькове, Чугуеве, Изюме, Балаклее. Взрывная волна перетряхнула города — по всей видимости, из-за прилета ракет. Затем в ход пошли удары БПЛА, сообщили военкоры.
В Харьковской области взрывы прогремели в областном центре и Изюме, в Полтавской области загремело Кременчуге и Полтаве. Предварительно, крупное газохранилище получило повреждения, сообщил Telegram-канал Shot.
Взрывы прозвучали в Чернигове. Ночью на всей территории Украины взвыли сирены воздушной тревоги. В Киеве с ужасом ждали русской баллистики, тогда как Зеленский отправился в США на «доклад» к Трампу.
Чем атаковала российская армия
По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», военный использовали для массированного удара крылатые, гиперзвуковые и баллистические ракеты.
«Применяются ракеты „Искандер-К“, „Искандер-М“ и гиперзвуковые „Кинжалы“. Атака продолжается», — написали авторы материала, опубликовав видео пожаров в Полтаве и области после атаки.
Также на Украину обрушили «Герани» — минимум полсотни дронов, сообщил Telegram-канал «Украина.ру».
«По данным украинских мониторинговых каналов, российские БПЛА направляются к целям в Сумской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской областях», — сообщали журналисты.
Цели ВС России на Украине 16 октября
Ночью больше всего сообщений поступало о налетах на цели в Харьковской области, ВС России поразили объекты в Балаклее и на других территориях региона.
Атаке подверглись цели в Черниговской области — взрывы гремели в Нежине, и в Киевской области. Там под удар попали объекты в Броварах и в самом Киеве.
Во Львове после атаки российской армии произошли отключения электричества. Масштабные экстренные прекращения поставок энергии продолжаются по всей Украине. Ситуация переходит в стадию системного коллапса.
Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары по целям на Украине наносятся в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданские объекты в России.