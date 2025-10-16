За «Искандерами» пошли «Герани». ВС России продолжают разгром ВСУ: подробности ночного удара

Дональд Трамп играет в «ромашку»: дать или не дать Украине Tomahawk. Владимир Зеленский рванул в США клянчить грозное оружие с обещаниями победить «страшных русских», а ВС России продолжают методично равнять украинскую оборонку с землей. Что известно о массированном ударе 16 октября — в материале 360.ru.

Подробности атаки ВС России на Украину 16 октября

Российские силы в ночь на 16 октября ударили по военным объектам ВСУ в Харькове, Чугуеве, Изюме, Балаклее. Взрывная волна перетряхнула города — по всей видимости, из-за прилета ракет. Затем в ход пошли удары БПЛА, сообщили военкоры.

В Харьковской области взрывы прогремели в областном центре и Изюме, в Полтавской области загремело Кременчуге и Полтаве. Предварительно, крупное газохранилище получило повреждения, сообщил Telegram-канал Shot.

Взрывы прозвучали в Чернигове. Ночью на всей территории Украины взвыли сирены воздушной тревоги. В Киеве с ужасом ждали русской баллистики, тогда как Зеленский отправился в США на «доклад» к Трампу.