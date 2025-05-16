Время Украины окончательно вышло: что известно о новом наступлении России

На переговорах в Турции Киев ожидаемо отказался от капитуляции и продолжает требовать 30-дневного прекращения огня, чтобы перевооружиться, укрепить оборонительные рубежи, усилить мобилизацию, просто перевести дух. Конечно, Москва ни за что не пойдет на это. Россия настаивает на устранении первопричин украинского конфликта: отмены русского языка, смены вектора, русофобской политики, милитаризации, отказа в самоопределении народа. Другого разговора не будет. На фоне дипломатической демагогии приходят сообщения, что российская армия готовит крупномасштабное наступление. Неудивительно, что Зеленский и его кураторы так громко говорят о прекращении огня. Их время вышло, и все это понимают.

Правда ли, что ВС России готовят наступление Как сообщило издание Financial Times, ссылаясь на украинскую разведку, российская армия, похоже, готовится к более масштабному наступлению, перебрасывая силы к ключевым горячим точкам на поле боя. По данным вражеского мониторингового ресурса DeepState, за прошедшие несколько недель российские войска освободили больше всего территорий в восточной части ДНР, особенно вокруг городов Покровск и Торецк. Вероятно, на Покровском направлении и стоит ожидать основного наступления России. Мы и сейчас там наступаем, причем сразу на нескольких участках. Проламываем оборону противника рядом с Покровском и Мирноградом. Там реализуется тактика Угледара и Курахова, когда крупные города берутся в клещи. Это уже позволило российской армии достигнуть больших успехов в районе Новоэкономического, который при полном контроле даст нам возможность развить этот успех и выйти к северным окраинам Мирнограда. «Это даст возможность еще отрезать пути снабжения украинских позиций не только с помощью дронов и артиллерии, но и физически — на земле. ВСУ пытаются противодействовать нашим войскам, совершая контратаки, но ресурсов у них заметно не хватает, да и с каждой попыткой их становится все меньше. Западнее Покровска, в районе Котляровки, противник сопротивляется нашему наступлению в сторону Днепропетровской области, но безуспешно. Он теряет личный состав и технику», — написал автор Telegram-канала «Архангел спецназа».

Фото: Сергей Бобылев / РИА «Новости»

Актуальные направления в зоне СВО Российская армия, безусловно, пока имеет преимущество на поле боя, которое реализует, пусть и немалой ценой. На всех участках идет наступление, а ВСУ заняты в основном оборонительными действиями. Очевидно, внимание Москвы обращено прежде всего к выполнению задачи по освобождению территории российских регионов — ЛНР (практически освободили), ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Оперативная обстановка позволяет говорить о том, что основные усилия сейчас направлены в район Славянско-Краматорской агломерации. Идет давление от Часового Яра и Торецка на Константиновку. Можно предположить, что оно продолжится и дальше.

Фото: Сергей Бобылев / РИА «Новости»

Нельзя забывать и о Покровском направленим, а также не менее важных: Харьковском, Сумском, Северском, Херсонском. Об этом 360.ru рассказал военный эксперт, аналитик Сергей Простаков.

Стоит отметить, что и ВСУ активизируют свою активность. Активно идет набор молодежи, западное вооружение все так же продолжает поступать в больших количествах. Совсем не исключено, что киевский режим готовит очередную попытку наступления по образцу Курской операции с целью оказать давление на российскую власть. Сергей Простаков

Поэтому вбросы в западную прессу могут служить не только пропагандистским целям части глобальных элит, но и операцией информационного прикрытия от зарубежных кураторов Украины. Готовиться нашей армии нужно к любому развитию событий и не упускать имеющуюся у нее инициативу.

Вопрос времени Тем не менее большое наступление России — лишь вопрос времени. Управление войсками, реакция на действия противника, подготовка — все это существенно улучшилось за три года СВО. Хотя проблемы остаются, о них забывать нельзя, ведь это жизни наших солдат. Украина же понесла чудовищные потери, которые уже невозможно восполнить. Такое мнение в разговоре с 360.ru высказал аналитик и руководитель благотворительного фонда «Соотечественник» Александр Босых.

Фото: Сергей Бобылев / РИА «Новости»

— В Киеве стараются их замолчать? — Да, но отсутствие способности договорится меж собой дает о себе знать. В октябре 2024 года секретарь совета нацбезопасности Украины Литвиненко сказал следующее: «С начала большой войны было призвано 1 050 000 человек… В ближайшее время планируется призвать еще 160 000, что позволит укомплектовать войска на 85%». Украина регулярно жалуется на численное превосходство армии России. Хотя наша группировка составляет примерно 600 000 человек. В указанные Литвиненко цифры не входит численность ВСУ на момент начала СВО. Тут не нужно быть математиком, чтобы задать вопрос руководству Украины: «Ребята! Вы куда-то дели около миллиона человек! Ничего не хотите рассказать своим гражданам?!» Исходя из этого становятся понятными действия ТЦК, которые ловят и отправляют на убой людей, совершенно не желающих воевать за кошелек и благоденствие Зеленского.

Фото: Ukraine President Office/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

— Поэтому наступление России было бы логично? — Безусловно, ибо регулярная армия Украины пополняется немотивированными людьми, воюющими против своей воли, и наемниками. Действия дипломатов понятны, равно как понятна и истерика Киева. На самом деле только США нужен результат — в виде хоть какого-то формального мира. Потому что обещанное Дональдом Трампом прекращение конфликта за сутки немного затянулось. А вот ЕС нужна лишь передышка, они волнуются из-за выхода к Черному морю и усиления России, поэтому хотят разместить западные войска в зоне конфликта. В расчете на то, что Россия их не тронет.

Фото: Kay Nietfeld/dpa / www.globallookpress.com

— Оправдается ли этот расчет? — Жизнь покажет. Украина же хочет продолжения банкета из западной помощи и общемировых гастролей Зеленского. Поэтому и стоит беспрерывный вой из упреков в сторону России. Обвиняя нас в эскалации, они хотят вынудить остановиться. Для нас же предлагаемое 30-дневное перемирие не выгодно никак — это остановит нашу армию и даст противнику время усилить позиции. Подтянуть западную помощь в виде техники и боеприпасов, а может, в виде французских и немецких войск. Потом, после того как они почувствуют силу, они тут же нарушат сами свое перемирие, состряпав любую провокацию. Любые наши уступки, дающие передышку Украине, будут стоить нам многих жизней.

Фото: Станислав Красильников / РИА «Новости»

— И причину СВО не устранят? — Да, надеюсь, в Кремле это понимают. Хочется кое-что сказать в сторону горячих голов, которые требуют забирать все сразу и быстро: это не вы там, в окопах. Да, наш враг слабеет. Да, от русофобского гнойника под названием Украина нужно избавиться, иначе он снова даст о себе знать через какое-то время. Но сейчас на нашего врага работает практически весь Запад с его технологиями и разведкой. И массовые атаки, как в фильмах про Вторую мировую, остались на экранах. Мы должны беречь самое ценное, самое важное, что есть у России на поле боя, — жизни солдат. Поэтому чего точно не нужно делать — это торопиться, кидать наших людей в необдуманные атаки. Пусть войной занимаются профессионалы. Наш долг, как граждан России, их поддержать.