Время Украины окончательно вышло: что известно о новом наступлении России
На переговорах в Турции Киев ожидаемо отказался от капитуляции и продолжает требовать 30-дневного прекращения огня, чтобы перевооружиться, укрепить оборонительные рубежи, усилить мобилизацию, просто перевести дух. Конечно, Москва ни за что не пойдет на это. Россия настаивает на устранении первопричин украинского конфликта: отмены русского языка, смены вектора, русофобской политики, милитаризации, отказа в самоопределении народа. Другого разговора не будет. На фоне дипломатической демагогии приходят сообщения, что российская армия готовит крупномасштабное наступление. Неудивительно, что Зеленский и его кураторы так громко говорят о прекращении огня. Их время вышло, и все это понимают.
Правда ли, что ВС России готовят наступление
Как сообщило издание Financial Times, ссылаясь на украинскую разведку, российская армия, похоже, готовится к более масштабному наступлению, перебрасывая силы к ключевым горячим точкам на поле боя.
По данным вражеского мониторингового ресурса DeepState, за прошедшие несколько недель российские войска освободили больше всего территорий в восточной части ДНР, особенно вокруг городов Покровск и Торецк.
Вероятно, на Покровском направлении и стоит ожидать основного наступления России. Мы и сейчас там наступаем, причем сразу на нескольких участках. Проламываем оборону противника рядом с Покровском и Мирноградом. Там реализуется тактика Угледара и Курахова, когда крупные города берутся в клещи. Это уже позволило российской армии достигнуть больших успехов в районе Новоэкономического, который при полном контроле даст нам возможность развить этот успех и выйти к северным окраинам Мирнограда.
«Это даст возможность еще отрезать пути снабжения украинских позиций не только с помощью дронов и артиллерии, но и физически — на земле. ВСУ пытаются противодействовать нашим войскам, совершая контратаки, но ресурсов у них заметно не хватает, да и с каждой попыткой их становится все меньше. Западнее Покровска, в районе Котляровки, противник сопротивляется нашему наступлению в сторону Днепропетровской области, но безуспешно. Он теряет личный состав и технику», — написал автор Telegram-канала «Архангел спецназа».
Актуальные направления в зоне СВО
Российская армия, безусловно, пока имеет преимущество на поле боя, которое реализует, пусть и немалой ценой. На всех участках идет наступление, а ВСУ заняты в основном оборонительными действиями.
Очевидно, внимание Москвы обращено прежде всего к выполнению задачи по освобождению территории российских регионов — ЛНР (практически освободили), ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Оперативная обстановка позволяет говорить о том, что основные усилия сейчас направлены в район Славянско-Краматорской агломерации. Идет давление от Часового Яра и Торецка на Константиновку. Можно предположить, что оно продолжится и дальше.
Нельзя забывать и о Покровском направленим, а также не менее важных: Харьковском, Сумском, Северском, Херсонском. Об этом 360.ru рассказал военный эксперт, аналитик Сергей Простаков.
Стоит отметить, что и ВСУ активизируют свою активность. Активно идет набор молодежи, западное вооружение все так же продолжает поступать в больших количествах. Совсем не исключено, что киевский режим готовит очередную попытку наступления по образцу Курской операции с целью оказать давление на российскую власть.
Сергей Простаков
Поэтому вбросы в западную прессу могут служить не только пропагандистским целям части глобальных элит, но и операцией информационного прикрытия от зарубежных кураторов Украины. Готовиться нашей армии нужно к любому развитию событий и не упускать имеющуюся у нее инициативу.
Вопрос времени
Тем не менее большое наступление России — лишь вопрос времени. Управление войсками, реакция на действия противника, подготовка — все это существенно улучшилось за три года СВО. Хотя проблемы остаются, о них забывать нельзя, ведь это жизни наших солдат. Украина же понесла чудовищные потери, которые уже невозможно восполнить. Такое мнение в разговоре с 360.ru высказал аналитик и руководитель благотворительного фонда «Соотечественник» Александр Босых.
— В Киеве стараются их замолчать?
— Да, но отсутствие способности договорится меж собой дает о себе знать. В октябре 2024 года секретарь совета нацбезопасности Украины Литвиненко сказал следующее: «С начала большой войны было призвано 1 050 000 человек… В ближайшее время планируется призвать еще 160 000, что позволит укомплектовать войска на 85%». Украина регулярно жалуется на численное превосходство армии России. Хотя наша группировка составляет примерно 600 000 человек. В указанные Литвиненко цифры не входит численность ВСУ на момент начала СВО.
Тут не нужно быть математиком, чтобы задать вопрос руководству Украины: «Ребята! Вы куда-то дели около миллиона человек! Ничего не хотите рассказать своим гражданам?!» Исходя из этого становятся понятными действия ТЦК, которые ловят и отправляют на убой людей, совершенно не желающих воевать за кошелек и благоденствие Зеленского.
— Поэтому наступление России было бы логично?
— Безусловно, ибо регулярная армия Украины пополняется немотивированными людьми, воюющими против своей воли, и наемниками. Действия дипломатов понятны, равно как понятна и истерика Киева. На самом деле только США нужен результат — в виде хоть какого-то формального мира.
Потому что обещанное Дональдом Трампом прекращение конфликта за сутки немного затянулось. А вот ЕС нужна лишь передышка, они волнуются из-за выхода к Черному морю и усиления России, поэтому хотят разместить западные войска в зоне конфликта. В расчете на то, что Россия их не тронет.
— Оправдается ли этот расчет?
— Жизнь покажет. Украина же хочет продолжения банкета из западной помощи и общемировых гастролей Зеленского. Поэтому и стоит беспрерывный вой из упреков в сторону России. Обвиняя нас в эскалации, они хотят вынудить остановиться. Для нас же предлагаемое 30-дневное перемирие не выгодно никак — это остановит нашу армию и даст противнику время усилить позиции.
Подтянуть западную помощь в виде техники и боеприпасов, а может, в виде французских и немецких войск. Потом, после того как они почувствуют силу, они тут же нарушат сами свое перемирие, состряпав любую провокацию. Любые наши уступки, дающие передышку Украине, будут стоить нам многих жизней.
— И причину СВО не устранят?
— Да, надеюсь, в Кремле это понимают. Хочется кое-что сказать в сторону горячих голов, которые требуют забирать все сразу и быстро: это не вы там, в окопах. Да, наш враг слабеет. Да, от русофобского гнойника под названием Украина нужно избавиться, иначе он снова даст о себе знать через какое-то время. Но сейчас на нашего врага работает практически весь Запад с его технологиями и разведкой. И массовые атаки, как в фильмах про Вторую мировую, остались на экранах.
Мы должны беречь самое ценное, самое важное, что есть у России на поле боя, — жизни солдат. Поэтому чего точно не нужно делать — это торопиться, кидать наших людей в необдуманные атаки. Пусть войной занимаются профессионалы. Наш долг, как граждан России, их поддержать.