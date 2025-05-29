Судьба донбасской группировки ВСУ предрешена: враг получит разрыв фронта

Боевая обстановка для украинской армии на территории Донбасса, мягко говоря, близка к катастрофической. Вполне возможно крушение фронта. На это обращают внимание даже западные эксперты. Они все чаще высказывают мнение, что судьба донбасской группировки ВСУ предрешена. И вот дуга Краматорск — Славянск — Дружковка, которую ранее считали ключевым рубежом обороны, теперь воспринимают как временную зону затяжной эвакуации. Сможет ли противник стабилизировать ситуацию, сказать трудно. Тем не менее освобождение Донбасса — вопрос времени и Западу придется это проглотить.

Линия обороны трещит По оценкам зарубежных аналитиков, реальная новая линия обороны украинской армии должна сегодня строиться западнее. С опорой на Павлоград и другие крупные узлы Днепропетровской области. В оценках обстановки проскакивают мнения, что с точки зрения ресурса и логистики удерживать дугу Краматорск — Славянск нецелесообразно. «Это важный сигнал: постепенно Запад, а следом и ВСУ начинают ментально отходить от Донбасса, даже если физически они еще там. Для Москвы это значит, что наступательная операция в регионе может быть завершена не штурмом, а коллапсом удержания. Если фронт под Покровском и Константиновкой начнет трескаться, удержание Краматорска и Славянска будет сопряжено с огромным риском и огромными потерями», — пишет телеграм-канал «Военная хроника». В таких условиях, как сейчас, приоритетами для украинской армии могут стать сохранение боеспособных остатков войск, а также строительство новой линии обороны там, где еще есть тыл, логистика и управляемость.

Фото: РИА «Новости»

Примечательно то, что после того, как ситуация начала обостряться и на это стали обращать внимание на Западе, Киев запустил срочную переброску резервов под южный фланг Константиновки. Все для того, чтобы затормозить продвижение ВС России. Это подтверждают и украинские инсайдеры. «Генштаб и офис президента в срочном порядке перебросили резервы на Константиновское и Покровское направления, чтобы не допустить обвала фронта на этих участках. Россияне набрали слишком быстрый темп по освобождению населенных пунктов, что угрожает Покровску и Константиновке оперативным окружением уже в ближайшие месяцы. Но эти стабилизационные мероприятия ослабили оборону Сумской области, где ВС России также начали продвигаться», — отмечает украинский инсайдер Легитимный. При этом, как говорят различные военные эксперты, характер перебросок указывает на высокую степень истощения украинской армии. Они отправили воевать подразделения с пониженным статусом боеготовности.

Фото: РИА «Новости»

Такая перегруппировка говорит о том, что для командования ВСУ направление Константиновка — Часов Яр — Дружковка оперативно решающее. Потерять эту ось — значит дать ВС России выход к маршрутам на Славянск и Краматорск. А это уже последняя устойчивая линия обороны в пределах Донецкой агломерации.

И если противник не сможет остановить здесь наш удар, боевые действия сместятся вглубь «северной дуги», на стык ДНР и Харьковской области. И тогда враг получит разрыв фронта.

Тактика российских войск Территория ДНР и ЛНР должна быть полностью освобождена от присутствия ВСУ, от любого присутствия Украины. Это очевидно, и здесь ни у кого, даже на Западе, сомнений уже не остается. Такое мнение в разговоре с 360.ru высказал участник СВО военкор Евгений Линин.

Фото: РИА «Новости»

— Как будут освобождаться Славянск и Краматорск? — Славянск и Краматорск, безусловно, самые крупные укрепрайоны ВСУ. Есть несколько тактик. Первая: они могут обходиться, а группировка противника будет запираться в них и впоследствии выдавливаться. Вторая: тактика городских боев станет такой же, как в Артемовске, Покровске и Мирнограде. Время покажет, потому что на месте все видно немножко по-другому, чем при ожиданиях со стороны. Но тем не менее России важно освободить Донбасс от любого влияния Запада и его прокси-режима на Украине. — Тактика полуохватов, взятия в полукольцо и полуокружения вражеских группировок успешна? — Безусловно. Мы видим, как перерезаются пути снабжения и после этого группировка ВСУ оттуда выдавливается. Тем самым мы сохраняем и инфраструктуру, и застройку в городах.

Фото: РИА «Новости»

— Говорят, у украинской армии кризис с количеством живой силы. Это так? — Ее явно недостаточно. Тут еще накладываются наши удары по опорникам, пунктам временной дислокации, лагерям подготовки с помощью оперативно-тактических комплексов, таких как «Искандер». Активно работают ВКС, которые наносят удары живой силе противника тяжелыми авиабомбами. Как бы то ни было, им приходится отходить с занимаемых позиций, оставляя территории. Живая сила для ВСУ на сегодняшний день — проблема. У Киева политические цели Западные аналитики придерживаются мнения, которое, безусловно, основано на объективных факторах. Конфигурация расположения сил и проблемы с логистикой делают положение ВСУ проблемным. Российские же войска умело усложняют жизнь противнику, продолжая продвигаться на широком участке от Покровска до Торецка. Однако ход боев и сохранение прежнего командования ВСУ никак не говорят о вероятности скорого отхода украинских формирований. Несмотря на то что они ведут в основном оборонительные действия, их потери велики из-за выбранной киевским режимом тактики.

Фото: РИА «Новости»

Кроме очевидной ставки на использование БПЛА, которая пока действительно помогает удерживать позиции от обрушения, особенность украинского руководства — постоянное стремление контратаковать при любой возможности, невзирая на потери. Последнее также пока помогает удерживать территории (например, часть того же Донбасса), но приводит к внушительным потерям. Об этом 360.ru рассказал военный эксперт, аналитик Сергей Простаков. «Киевский режим, как и Запад, ставят в конфликте на первое место политические цели. Это в целом разумно, но в данном случае они деструктивны и направлены на максимальный ущерб России. Судьба сотен тысяч погибающих при этом вэсэушников, не говоря уже о Донбассе с его населением, совсем не интересует ни Зеленского с компанией, ни стоящие за ним глобальные элиты», — пояснил Сергей Простаков. По его словам, для украинцев это территория, на которой нужно остановить Россию или отдать ей руины. Поэтому в то, что ВСУ будут быстро отходить из намечающегося полуокружения на новые рубежи, верится с трудом.

И западные аналитики со своими прогнозами скорее ведут информационно-психологическую операцию, чтобы потом внедрить тезис о том, что Россия якобы терпит очередные неудачи в своем продвижении.

Хотя в реальности ВСУ стоят перед выбором смены тактики на планомерный отход с сохранением резервов или сохранении прежней. При ней можно удерживать больше территорий, однако в то же время терять личный состав и рисковать в конечном счете обвалом всей обороны. И есть все основания полагать, что последнее — как раз требование западных хозяев, а озвучиваемые публично аналитические соображения — не более чем их информационное прикрытие.