Возвращение к точке «ноль». Западу придется считаться с требованиями России от 2021 года

Первое в 2026 году публичное выступление Владимира Путина было содержательным и затрагивало множество актуальных проблем. Тут и не на шутку распоясавшийся президент США, играющий с политической картой мира как трехлетний ребенок с альбомом для рисования. И роль ООН, которой пора вспомнить, для чего ее создавали, и начать активнее участвовать в разрешении конфликтов. И необходимость принять новые реалии, когда все большее число игроков предпочитают становиться субъектами международных отношений, а не безмолвными объектами, существующими лишь для удовлетворения амбиций отдельных сверхдержав.

Отметил президент и приверженность России дружбе и сотрудничеству со всеми нашими партнерами как в рамках БРИКС, ШОС и других международных организаций, так и за их приделами. Упомянул он и Украину — куда же без нее, — фактически поддержав мнение Дональда Трампа о том, что именно позиция украинского руководства стала препятствием на пути к прочному миру.

«Необходимо закрепить те условия, на которых может быть достигнуто, и чем скорее, тем лучше, мирное урегулирование конфликта на Украине. Именно к долгосрочному и устойчивому миру, надежно обеспечивающему безопасность всех и каждого, и стремится наша страна. Не везде, в том числе в Киеве и поддерживающих его столицах, к этому готовы. Но мы надеемся, что осознание такой необходимости рано или поздно придет», — подчеркнул Путин.

Но, пожалуй, главным тезисом я бы назвал мысль президента о том, что для обеспечения всеобъемлющей безопасности в Европе и мире Западу придется вернуться к предметному обсуждению инициатив России по ее новой и справедливой архитектуре. Причем речь, по словам Путина, идет о предложения, озвученных Москвой в декабре 2021 года, включая требование о нерасширении НАТО.