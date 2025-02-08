Сегодня 05:02 Вслед за Волком. Ликвидирован одиозный комбат ВСУ, который воевал против русских всю жизнь Ликвидирован комбат ВСУ Максим Емец с позывным Енот 0 0 0 Фото: Социальные сети Максима Емца Спецоперация

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Бойцы российской армии уничтожили под Покровском одного из наиболее известных сторонников неонацизма среди украинских Вооруженных сил. Максим Емец с позывным Енот воевал против русских всю сознательную жизнь. Кем был одиозный комбат ВСУ, чем он известен и как умер — в материале 360.ru.

Где ликвидировали Максима Емца Российский военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале подтвердил факт ликвидации командира штурмового подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Максима Емца 6 февраля. По данным журналиста, российские войска уничтожили комбата вместе с его сослуживцами на Покровском направлении. Кем является девушка ликвидированного Максима Емца? Днем ранее о гибели Максима Емца сообщила его девушка, командир взвода беспилотных авиационных комплексов Оксана Рубаняк. С комбатом ВСУ Енотом она познакомилась в совместном бою на одной из линий соприкосновения. По ее словам, в свободное от службы время Енот занимался творчеством и писал стихи о любви. Рубаняк всего 22 года. Из них три она принимает участие в боевых действиях на стороне Украины.

Фото: Freepik

Как Максим Емец начал воевать против русских Максим Емец — уроженец Ивано-Франковской области. К ВСУ он присоединился в 19 лет. Он принимал участие в боях за Иловайск и Дебальцово, Енотом его прозвали в 2014 году. Военную службу мужчина начал в террористической, признанной в России экстремистской и запрещенной организации — батальоне «Айдар»*. Позднее Енот перешел на службу наводчиком-оператором в 54-й отдельный разведывательный батальон. Как Максим Емец связан с неонацистскими группировками Максим Емец с детства являлся сторонником радикальных и нацистских идей. В юном возрасте он активно участвовал в деятельности нескольких украинских националистических группировок. Позднее Енот присоединился к одному из оппозиционных движений Украины, но вскоре окончательно связал свою жизнь с армией.

Фото: РИА «Новости»

Связь Максима Емца с запрещенными в России организациями Особое внимание привлекли связи Максима Емца с Дмитрием Коцюбайло (позывной Да Винчи), основателем запрещенного в РФ неонацистского подразделения «Волки Да Винчи»**. Коцюбайло также считался одним из символов украинских войск. Емец же не только сотрудничал с ним, но и называл его «другом». Максима Емца ликвидировали раньше? По некоторым данным, всего за несколько дней до смерти Максим Емец опубликовал в соцсетях соболезнования в связи со смертью Антона Спицына — командира подразделения «Острые козырьки», также воевавшего против России. Пост в его личных социальных сетях датирован 4 января — пресса предполагала, что ликвидировать Енота могли уже 5 января, а известно об этом стало позже. Где воевал Максим Емец в последние годы жизни Примерно с середины 2023 года и весь 2024 год Енот командовал украинскими штурмовиками на направлениях, где ВСУ пытались контратаковать позиции России. На Покровском направлении группировка ВСУ понесла значительные потери: только за январь 2025 года на этом участке были уничтожены сотни украинских военных, а также иностранные наемники. Ликвидация Емца произошла на фоне катастрофических потерь ВСУ. Только 5 февраля под Курском уничтожили целую колонну украинского спецназа. *Признан террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена. **Признан террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.