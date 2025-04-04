«Война не закончится — буду воевать». Русский солдат шокировал украинскую журналистку
Украинская журналистка взяла интервью у российского военнопленного. Задавая провокационные вопросы, она получила неожиданные ответы. Боец поразил представительницу СМИ своим бесстрашием и восхитил пользователей Сети.
«Буду воевать»
Корреспондент «Следствие.Инфо» пообщалась с 22-летним военным Николаем Карташевым. Десантник из Ростовской области попал в плен в феврале 2023 года, когда находился недалеко от Кременной.
Сейчас молодой человек находится в киевском СИЗО по обвинению в расстреле охранника местного супермаркета. Следствие полагает, что он заходил в Бучу в первые дни спецоперации, хотя после задержания солдат говорил на камеру, что вообще не был в этом населенном пункте. Бойцу грозит 12 лет колонии, но Николай надеется на обмен и возвращение на Родину, сообщил «Царьград».
Интервью журналистки соответствовало традициям местных масс-медиа: «плохого русского» пытались задавить провокационными вопросам. Корреспондент поинтересовалась, пошел бы Николай служить снова после возвращения домой.
«Война не закончится — буду воевать», — подчеркнул солдат.
Он заявил, что хочет отомстить, но отказался уточнить, кому именно. Также Николай пообещал, что ВС России освободят большую часть территорий, в том числе Херсон, Запорожье и Донецк. Затем состоялся следующий диалог.
Журналистка: «А вы не думаете о том, что в Херсоне, Запорожье и в тех городах, о которых Вы говорите, там также гражданские могут быть вам не рады? Они вам там не рады. Это Украина».
Николай: «Пусть уезжают».
Журналистка: «В смысле „пусть уезжают“, если это их земля? Их родина?»
Николай: «Теперь они в Конституции России. Все».
Журналистка: «Почему? На каком основании?»
Николай: «Захотелось так России».
Смелость шокировала
В Сети многие пришли в восторг от смелости военнослужащего. После беседы с украинской журналисткой у него могут начаться серьезные проблемы, но он не дрогнул. Комментаторы выразили свой восторг.
«Эх… если это не фейк, вытащить бы парня, чтобы воплотил. Молодец, мальчик! Выживи! Вполне справедливо сказал. А кто и когда на Украине спрашивал людей, которые хотели быть с Россией? Кто и когда?» — написали юзеры.