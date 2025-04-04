Сейчас молодой человек находится в киевском СИЗО по обвинению в расстреле охранника местного супермаркета. Следствие полагает, что он заходил в Бучу в первые дни спецоперации, хотя после задержания солдат говорил на камеру, что вообще не был в этом населенном пункте. Бойцу грозит 12 лет колонии, но Николай надеется на обмен и возвращение на Родину, сообщил «Царьград» .

Корреспондент «Следствие.Инфо» пообщалась с 22-летним военным Николаем Карташевым. Десантник из Ростовской области попал в плен в феврале 2023 года, когда находился недалеко от Кременной.

Интервью журналистки соответствовало традициям местных масс-медиа: «плохого русского» пытались задавить провокационными вопросам. Корреспондент поинтересовалась, пошел бы Николай служить снова после возвращения домой.

«Война не закончится — буду воевать», — подчеркнул солдат.

Он заявил, что хочет отомстить, но отказался уточнить, кому именно. Также Николай пообещал, что ВС России освободят большую часть территорий, в том числе Херсон, Запорожье и Донецк. Затем состоялся следующий диалог.

Журналистка: «А вы не думаете о том, что в Херсоне, Запорожье и в тех городах, о которых Вы говорите, там также гражданские могут быть вам не рады? Они вам там не рады. Это Украина».

Николай: «Пусть уезжают».

Журналистка: «В смысле „пусть уезжают“, если это их земля? Их родина?»

Николай: «Теперь они в Конституции России. Все».

Журналистка: «Почему? На каком основании?»

Николай: «Захотелось так России».

Смелость шокировала

В Сети многие пришли в восторг от смелости военнослужащего. После беседы с украинской журналисткой у него могут начаться серьезные проблемы, но он не дрогнул. Комментаторы выразили свой восторг.

«Эх… если это не фейк, вытащить бы парня, чтобы воплотил. Молодец, мальчик! Выживи! Вполне справедливо сказал. А кто и когда на Украине спрашивал людей, которые хотели быть с Россией? Кто и когда?» — написали юзеры.