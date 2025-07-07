Турецкая жара и война дронов. Зачем россияне спонсируют украинские БПЛА?

Центральную Россию накроет аномальная жара. Сначала на столицу будут наступать раскаленные воздушные массы из Европы, затем придет жара из Турции, где сейчас установилась крайне знойная погода. Сделать с природой ничего нельзя — только переждать. Тем не менее это не единственная угроза, которая может прилететь к нам по воздуху из Турции и Европы. И с этой, другой угрозой, сегодня приходится сталкиваться куда чаще, чем с жарой.

Речь идет о регулярных атаках БПЛА на территорию России, ставших «привычной» приметой времени. На прошедшей несколько дней назад встрече представителей так называемой коалиции дронов к числу ее участников официально присоединились Бельгия и Турция. Та самая Турция, куда так любят ездить отдыхать российские туристы. Как заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, «присоединение к коалиции новых союзников позволит более целенаправленно и эффективно оказывать Украине столь необходимую поддержку». На сегодня число спонсоров «войны дронов», объявленной киевским режимом, исчисляется 20 странами, включая саму Украину, Латвию, Великобританию, Австралию, Чехию, Данию, Францию, Италию, Эстонию, Новую Зеландию, Канаду, Литву, Люксембург, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Германию, Швецию, а теперь еще и Бельгию с Турцией. Средства государств — членов коалиции используют для закупки беспилотных технологий как для Киева, так и для поддержки собственных нужд каждой из вышеназванных стран. Только в 2025 году на эти цели будет выделено 2,75 миллиарда евро.

Хочется спросить: как вы думаете, сколько дронов сумеет профинансировать Турция с доходов от туристов из России, которых, только по данным за 2024 год, посетило эту страну более 6,7 миллиона?

Нет, я прекрасно понимаю мотивацию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который готов зарабатывать как на «дружбе» с нами, так и на смертях россиян. Тут все понятно, только очень наивные люди могли полагать, что будет как-то иначе. Интереснее другое: сами-то мы что, так и продолжим спонсировать украинские БПЛА, вкладывая немалые, между прочим, средства в смертельную угрозу? Неужели мы настолько глупы, что не способны сложить два и два, связать поездки на отдых в Турцию со ставшим уже регулярным отсутствием в Центральной России мобильного интернета?

Фото: IMAGO/Turkish presidency apaim / www.globallookpress.com

Хотя бы на этом, потребительском уровне (раз уже все прочие не работают) мы же должны понимать, что вредим сами себе? И если от турецкой жары мы защититься не в силах, то остановить (или хотя бы замедлить) фабрику смерти, существующую в том числе на наши с вами деньги — способны вполне. Сегодня, пытаясь сбежать от зноя на очередной заграничный курорт, просто подумайте: в ту ли страну вы везете свои деньги? И не вернутся ли они к вам обратно не в форме столь любимого многими кешбэка, а в виде БПЛА, несущих бомбы на наши с вами головы?