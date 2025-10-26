«Резервы тают». Во что попали ВСУ в районе Купянска и Покровска

На закрытом совещании в Генштабе ВСУ прозвучали тревожные для Киева сигналы о критическом истощении резервов. Командиры предлагают оставить Покровск и Купянск для сохранения сил. Тем временем российские подразделения усиливают натиск. Путину доложили, что на Купянском направлении в окружении — до пяти тысяч солдат противника, на Покровском — 5,5 тысячи. В ближайшие недели участь Покровска может быть решена еще до начала осенней распутицы.

Что происходит в районе Купянска и Покровска Украинский инсайдер «Резидент» поделился данными из Генштаба: на закрытом совещании с главкомом Александром Сырским командиры открыто обсуждали, как удержать Купянск, Покровск и Константиновку при критическом дефиците резервов. Большинство офицеров предложили вывести войска из покровской воронки и Купянска, чтобы сосредоточить силы на обороне Северска и Константиновки. Сырский под давлением прямого требования Владимира Зеленского настоял на обороне Покровска, но все же дал добро на частичный отвод из Купянска. Ресурсы тают. Тем временем российские подразделения не дают передышки. Оборона ВСУ в Покровске продолжает рушиться изнутри, силы уверенно развивают успех по флангам. Родинское — важный промежуточный узел к северо-востоку от города — практически в наших руках.

Фото: Российский военнослужащий. Станислав Красильников / РИА «Новости»

Одновременно идут ожесточенные бои на северном выступе у Шахова, где создается реальная угроза охвата и рассечения украинских позиций. Если в ближайшие две-три недели, пока не началась распутица, удастся закрепить линию Родинское — Доброполье и обездвижить противника, Покровск для ВСУ станет недостижимой целью. В грязи, без оперативной глубины и снабжения любая контратака просто утонет. И в прямом, и в переносном смысле.

Мы уже успели донести до американских коллег информацию о встрече президента Путина с Генштабом, которая прошла сегодня утром. Президенту было доложено о том, что пять тысяч военнослужащих Украины окружены в районе Купянска, 5,5 тысячи — в районе Красноармейска (Покровск — прим. ред.). Дмитрий Песков представитель Кремля

В этом контексте все чаще звучит вопрос об эвакуации гарнизона Мирнограда. «Военная хроника» отмечала, что после потери Покровска этот узел окажется в оперативном полукольце, без надежного тыла и с прямой угрозой окружения. Сырскому, скорее всего, придется вывести подразделения, чтобы сохранить людей. Иначе — блокада, разгром и еще одна болезненная медийная катастрофа вроде «Азовстали» в 2022 году.

Фото: Главком ВСУ Александр Сырский. President Of Ukraine/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

На Купянском направлении обстановка ухудшается с каждым днем. Украинские власти расширили зону эвакуации в Харьковской области: обязательный вывоз семей с детьми объявили в 40 новых населенных пунктах Великобурлукской, Ольховатской и Шевченковской громад. Некоторые проукраинские источники говорят прямо: это подготовка к возможному освобождению Купянска российскими силами, надежда удержать город у ВСУ потеряна. Официальные местные СМИ, конечно, молчат, ссылаясь лишь на «безопасность гражданских». Факты говорят сами за себя. «Многое зависит от наших парней и погодных условий, инициатива на стороне России. Это факт. Но предсказывать ситуацию на поле боя сложно. Да, у ВСУ проблемы, и не только с резервами. Они давно пытаются затыкать дыры в обороне своими специальными подразделениями, такими как третья штурмовая, „Альфа“ СБУ и прочими, на которые ложится выполнение задач армейского типа. Естественно, происходит их истощение в силу потерь», — рассказал 360.ru военкор Михаил Бондаренко.

Фото: Ukrainian Presidential Press Off / www.globallookpress.com

Зачем Зеленский требует от ВСУ держаться Требование Зеленского — не бросать оборону этих городов — вполне логично. Во-первых, это помогает поддерживать миф о героическом сопротивлении украинской армии. Во-вторых, западные страны охотнее отправляют деньги и оружие, когда видят, что у ВСУ все более-менее стабильно. Когда ситуация ухудшается, западные партнеры начинают активнее помогать — выделяют финансы, оружие и ресурсы. Поэтому, с их точки зрения, важно сохранять позиции, заметил в разговоре с 360.ru высказал политолог Дмитрий Родионов. — Есть мнение, что ситуация на фронте может резко измениться. Насколько реалистичны такие ожидания? — Особо обольщаться не стоит. Сейчас не происходит тотальный крах — ресурсы у Зеленского еще есть, несмотря на некоторые оценки. В крайнем случае Европа может начать высылать украинских беженцев, если ситуация ухудшится значительно, но это случится лишь при крайне тяжелом сценарии. На сегодня Запад не планирует бросать Украину полностью — стабильное снабжение сохраняется. Конечно, супероружия, способного кардинально изменить ход событий, никто не даст.

Фото: Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

— Сможет ли Россия освободить полностью Донбасс или даже Херсон в 2026 году? — Освободить полностью Донбасс и приступить к освобождению Херсона вполне реально и было бы серьезным достижением. Особенно если речь идет о форсировании Днепра. Это сложная и требующая серьезной подготовки операция. Если удастся начать такие действия в следующем году, это станет хорошим заделом. Однако полномасштабное освобождение Херсона или Запорожья — уже другой уровень сложности и ресурсных затрат. — Есть ли у украинских сил ресурсы для долгосрочной борьбы? — Ресурсы есть, но они сокращаются. И наши, и украинские ресурсы не бесконечны. Время работает против обеих сторон. В итоге силы иссякают. Я не уверен, что Украина способна вести затяжную войну десятилетиями — и по экономическим, и по ресурсным причинам. Кроме того, ее экономика страдает, несмотря на попытки создать защитный барьер.

Фото: Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

— Что насчет роли США, особенно в свете возможных действий Дональда Трампа? — Штаты, в частности президент Дональд Трамп, метаются в своих позициях. Он по-прежнему пытается продвигать идеи заморозки конфликта. Продоложит настаивать на заключении сделки, даже если это будет означать уступки. Внутри американской политики растет усталость и желание найти выход. В России также существует риск, что в момент, когда ситуация стабилизируется после освобождения Донбасса, Трамп или подобные могут предложить свою версию соглашения — с условиями вроде «заберите Херсон и Запорожье и остановитесь». Есть риск, что в какой-то момент, когда окончательное решение будет отложено, а стороны начнут искать компромиссы, в России многие могут склониться к тому, чтобы согласиться на временное соглашение, получить свои территории и заморозить конфликт. Это аналог сценария Минска или корейского варианта: затянувшаяся, отложенная война. Однако это может привести к новой войне в будущем.