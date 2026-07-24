Виртуальный урок по ПДД провели для детей бойцов СВО в Красногорске

В Красногорске дети участников и ветеранов СВО освоили ПДД с помощью VR-тренажера. Интерактивное занятие прошло на базе проекта «Мир безопасных дорог», разработанного Минтрансом Подмосковья совместно с «Лабораторией дорожной культуры Урбантех».

Организаторами выступили группа компаний «Урбантех», областное Министерство информации и молодежной политики и Ассоциация ветеранов СВО Подмосковья. Подростки 12–14 лет проходили три типовых маршрута: дом — школа, школа — парк и обратно. На каждом этапе их сопровождал виртуальный помощник Семафор, который объяснял правила, разбирал ошибки и помогал справляться с заданиями. Главный принцип тренажера — обучение через действие: ребенок сам принимает решения и мгновенно видит их последствия.

Фото: Министерство информации и молодёжной политики Московской области

Для реалистичности в виртуальном пространстве воссоздали привычную подмосковную инфраструктуру: автобусы, маршрутки, такси, поезда МЦД, остановки, парки и патрульные машины. Так полученные навыки легче переносятся в реальную жизнь. За время занятия школьники отработали переход дороги, езду на самокатах, поведение в транспорте и на прогулке — каждый сценарий включал от трех до семи заданий.

«Профилактика детского дорожного-транспортного травматизма — это одно из приоритетных направлений работы в Подмосковье. Детям важно не просто формально рассказать правила, а увлечь и показать, как это работает на практике. Инновационный VR-тренажер — это настоящий помощник, он помогает прожить дорожную ситуацию в безопасной среде и закрепить полученные знания в процессе игры, что позитивно сказывается на формировании устойчивых привычек безопасного поведения на дороге и, конечно, снижает риск возникновения ДТП с участием детей», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Фото: Министерство информации и молодёжной политики Московской области

Директор по стратегическим коммуникациям «Урбантех» Константин Агуреев добавил, что проект — часть системной работы с регионом.