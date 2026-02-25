Западные пилоты, похоже, не только учат украинцев летать, но и сами садятся за штурвалы. Смешанные экипажи, «уволенные» по документам летчики и боевые ветераны — это все чаще всплывает в утечках и публикациях западных СМИ. Если все так, то где проходит граница между помощью и прямым участием в конфликте?

Пилоты НАТО уже на Украине? Американские и нидерландские пилоты, по информации издания Intelligence Online, участвуют в управлении частью истребителей F-16 на Украине. Для защиты неба над Киевом сформирована смешанная эскадрилья, в нее вошли украинские, американские и нидерландские летчики, утверждают журналисты. Подчеркивается: западные пилоты не новички, а ветераны с боевым опытом. В начале января Служба внешней разведки России сообщала, что у Украины осталось лишь ограниченное число F-16 и этих сил недостаточно для эффективного перехвата воздушных целей. В целом такой сценарий прогнозировали изначально. Освоение сложной западной техники — процесс долгий, а у Киева нет запаса времени. Поэтому привлечение уже подготовленных иностранных пилотов выглядит вполне логичным решением. Причем их роль, судя по всему, не сводится только к задачам ПВО. Наличие опытных зарубежных летчиков открывает возможность использовать F-16 и для ударных миссий — по позициям российских войск и объектам на тактической глубине. Telegram-канал «Военная хроника» обратил внимание, что в кабине могут находиться вовсе не «отпускники» в привычном смысле. На Западе действует программа Inter-service transfer: по ней пилот может формально уволиться из ВВС своей страны «по собственному желанию» или уйти в глубокий резерв на время контракта. По окончании командировки его восстанавливают — со званием и выслугой.

Такой механизм позволяет опытным военным не терять квалификацию и карьерные перспективы, оставаясь под негласным контролем своего оборонного ведомства. «Для западных ВВС конфликт на Украине — уникальная возможность проверить эффективность своих систем против новейших российских ПВО и средств РЭБ. Командование может отправлять действующих пилотов под видом добровольцев именно для сбора уникальных разведывательных и технических данных, которые гражданский ветеран не всегда сможет грамотно зафиксировать и передать», — написала «Военная хроника».

США наращивают участие в конфликте Эти сведения лишний раз подтверждают, что миротворческие усилия нынешней администрации США носят прежде всего имитационный характер. Параллельно с переговорами Вашингтон вместе с союзниками по НАТО не только не сворачивает, но и наращивает участие в конфликте, заявил 360.ru политический аналитик, публицист Юрий Голубь.

Очевидно, присутствие западных военных на Украине будет нарастать вне зависимости от итогов переговоров. Продолжаются и поставки вооружений по программе PURL. Конечно, участие одних только F-16 решительно не изменит ход противостояния. Но западная помощь способна растянуть конфликт на много лет в расчете на постепенное экономическое удушение России. Юрий Голубь

Угроза, которую эти самолеты создают армии России и ее тылу, может использоваться как важный элемент торга, добавил аналитик. Его результаты, конечно, сильно зависят от военных возможностей и решительности сторон.

Наемники и отставники F-16 — самолет, безусловно, высокотехнологичный, несмотря на «возрастную» конструкцию. Управлять им может только хорошо подготовленный профессионал. Даже по ускоренной программе курс подготовки нормального пилота занимает не менее двух лет. Это очень серьезная школа, заметил в разговоре с 360.ru член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» полковник Левон Арзанов. С самого начала конфликта Украина стала направлять своих летчиков на переобучение под F-16. Многие давно окончили курс, но этот процесс непрерывный — он идет и сейчас. По сути, Киев пытается создать новые Военно-воздушные силы, полностью пересадив их на эту машину. — Где Украина возьмет такое количество самолетов? — Здесь есть важный нюанс. Сейчас многие страны НАТО переходят на новые типы: F-35, французские Rafale и другие. В результате высвобождается большой парк устаревших, но все еще боеспособных F-16. Весь этот резервный парк, который есть по миру, сейчас будут активно запихивать на Украину. По сути, Североатлантический альянс так утилизирует старье и перевооружается на новое, а ВСУ получают хлам, расплачиваясь, вероятно, энергоресурсами.

— Главный вопрос: кто будет сидеть за штурвалами этих машин? Будут ли это действующие пилоты НАТО или наемники? — В том, что страны Запада начнут отправлять действующих военных летчиков в составе официальных подразделений на Украину, я сильно сомневаюсь. Массового характера это не примет. Но, думаю, будет очень много желающих из числа отставных пилотов. Тех, кто летал на F-16, а сейчас оказался на гражданке. Они пополнят ряды ВСУ. Украинское законодательство, кстати, это позволяет — иностранцы могут служить в Вооруженных силах. Из этих людей, скорее всего, будут сколачивать эскадрильи и звенья в составе ВВС Украины. Либо появится что-то вроде ЧВК, но более вероятно, что они официально станут военнослужащими ВСУ. — Какие задачи они будут выполнять? Стоит ли ждать ударов вглубь нашей территории? — Безусловно, задачи могут быть разными, в том числе нанесение ударов вглубь территории России. Не говоря уже о попытках контролировать воздушное пространство над территорией самой Украины. Для нас, конечно, это плохо. — Не исключаете ли вы участия действующих пилотов НАТО под легендой отставников? — Возможно, какие-то действующие летчики для получения реальных навыков воздушного боя тоже поучаствуют. Но они будут тщательно залегендированы как раз под тех самых отставников. Если такой пилот попадет в плен, доказать, что он действующий военнослужащий НАТО, будет почти невозможно, если сам не расскажет. Хотя у них в уставе прописано, что военнослужащий обязан назвать личный номер и принадлежность к ведомству, в партизан они не играют. Но на практике это будет трудно проверить. Поэтому в первую очередь это будут отставники из европейских или азиатских стран, где стояли на вооружении F-16 — условные турки, может, кто-то еще.

— Что мотивирует этих людей? Идея или деньги? — Это наемники. Любой здравомыслящий американец, австралиец или турок не пойдет воевать на стороне Киева «за идею». Им это просто не нужно. Понятное дело, все эти летчики получают сейчас серьезные деньги. Это главный мотиватор, заставляющий их рисковать жизнью. Риск же колоссальный. Какой бы современный ни был самолет, сегодня средства ПВО России могут при желании покрыть всю территорию Украины. У России есть виды вооружений, которые достают отовсюду. Так что это занятие невероятно опасное. Но, видимо, игра стоит свеч, раз эти люди идут на такой риск.