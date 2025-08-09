«Ведьмы Бучи»: фейковый «особо опасный» отряд, или как Украина продает сказки про «мстительниц»
Военный эксперт Джерелиевский: «Ведьмы Бучи» — это рекламная компания ВСУ
Женский отряд ВСУ под вызывающим названием «Ведьмы Бучи» активно рекламируется западными СМИ. Яркие репортажи представляют их как элитное подразделение, однако военный эксперт Борис Джерелиевский в беседе с aif.ru высказал совершенно иное мнение.
«Ведьмы Бучи» — миф или реальность?
По мнению специалиста, это лишь рекламная структура, а не реальное боевое формирование. По словам Джерелиевского, такое провокационное название выбрано не случайно — оно отсылает к событиям в Буче, создавая образ «мстительниц» за несовершенные преступления.
Они пытаются опять раскрутить тему провокации в Буче и вроде представить, что это некие мстительницы за то, что там российские войска не совершали.
Борис Джерелиевский
военный эксперт
При этом активная медийная раскрутка «Ведьм» совпадает с подготовкой к осенней мобилизации женщин на Украине. Уже обсуждается призыв медиков, а в перспективе — полный запрет на выезд за границу для женщин призывного возраста.
Но если «Ведьмы Бучи» — всего лишь пропагандистский миф, то кто же тогда реальные женщины на передовой, о которых сообщают российские бойцы?
Дроны, нацисты и нетрадиционный отбор
За кадром пропагандистских сюжетов о «Ведьмах» скрывается куда более мрачная реальность женских подразделений ВСУ. Широкую известность получили отряды операторов FPV-дронов, созданные Марией Берлинской — фигурой, которую эксперт назвал «известной нацисткой».
«Целенаправленно формировала женские подразделения операторов дронов с привлечением женщин нетрадиционной ориентации*», — подчеркнул военный эксперт.
Эксперт напомнил, что нацисты во время Второй мировой войны направляли людей с подобными девиациями в бригаду Дирлевангера, известную особой жестокостью к мирному населению.
Операторы подразделения Берлинской управляют смертоносными аппаратами, нанося удары не только по военным объектам, но и по гражданским целям.
В откровениях западной прессе они заявляли, что если не удается найти какой-то подходящий военный объект, они могут ударить дроном по гражданской машине, в том числе, по скорой помощи.
Борис Джерелиевский
Такая тактика превращает операторов дронов не в солдат, а в военных преступников.
Но операторы дронов — не единственное «женское лицо» на фронте.
Контракт или приговор?
Пока одних женщин вербуют при помощи рекламы, других набирают в тюремных камерах. Сотни заключенных украинок подписали контракты с ВСУ, оказавшись перед выбором: остаться в тюрьме или идти умирать на фронт.
Чаще всего их или насильно, или обманом заставили подписать контракт с обещанием каких-то преференций в будущем.
Борис Джерелиевский
Весной на Харьковском направлении российские бойцы брали в плен таких «штурмовичек» — бывших осужденных, брошенных на передовую.
По словам Джерелиевского, оказавшись в зоне боевых действий, женщины выбирают разные пути. Некоторые сознательно идут на сдачу в плен, понимая бессмысленность сопротивления. Другие «входят во вкус» и участвуют в военных преступлениях.
Но даже те, кто выбирает бой, редко получают шанс на выживание.
«Одноразовые солдаты»
Женщины в ВСУ сталкиваются с пугающей статистикой выживаемости.
«В нынешней специфике они становятся „одноразовыми“, их достаточно быстро уничтожают», — уточнил Джерелиевский.
Особенно уязвимы операторы дронов — их позиции приоритетны для уничтожения. По операторам дронов могут отработать кассетным боеприпасом, что оставляет минимальные шансы на выживание.
В итоге высокие потери создают порочный круг в подготовке. Подготовка падает, вместе с ним падает профессионализм, это, в свою очередь, вызывает новые потери, что незамедлительно сказывается на подготовке новичков.
Штурмовички из числа бывших заключенных разделяют эту участь. Брошенные на передовую без должной подготовки, они становятся легкими мишенями в жестокой мясорубке позиционных боев.
Тех же, кто сдается в плен, тоже не ждет ничего хорошего, ровно так же, как и для мужчин.
Плен не освобождает от ответственности
Для женщин-военнослужащих ВСУ, попавших в плен, не делают исключений. К ним применяют те же правила, что и к мужчинам, но при этом операторов дронов ждет особо тщательная проверка.
Украинские операторы FPV-дронов часто причастны к военным преступлениям.
Борис Джерелиевский
Если факты доказывают, то таких женщин, в первую очередь исключают из обменного фонда, после чего им предстоит ответить за свои преступления по закону, так как военные преступления не имеют срока давности.
Служба в ВСУ не делает женщин героинями. Она лишь оставляет им выбор между смертью на фронте и судом в плену.
* ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.