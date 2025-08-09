«Ведьмы Бучи»: фейковый «особо опасный» отряд, или как Украина продает сказки про «мстительниц»

Женский отряд ВСУ под вызывающим названием «Ведьмы Бучи» активно рекламируется западными СМИ. Яркие репортажи представляют их как элитное подразделение, однако военный эксперт Борис Джерелиевский в беседе с aif.ru высказал совершенно иное мнение.

«Ведьмы Бучи» — миф или реальность? По мнению специалиста, это лишь рекламная структура, а не реальное боевое формирование. По словам Джерелиевского, такое провокационное название выбрано не случайно — оно отсылает к событиям в Буче, создавая образ «мстительниц» за несовершенные преступления.

Они пытаются опять раскрутить тему провокации в Буче и вроде представить, что это некие мстительницы за то, что там российские войска не совершали. Борис Джерелиевский военный эксперт

При этом активная медийная раскрутка «Ведьм» совпадает с подготовкой к осенней мобилизации женщин на Украине. Уже обсуждается призыв медиков, а в перспективе — полный запрет на выезд за границу для женщин призывного возраста. Но если «Ведьмы Бучи» — всего лишь пропагандистский миф, то кто же тогда реальные женщины на передовой, о которых сообщают российские бойцы? Дроны, нацисты и нетрадиционный отбор За кадром пропагандистских сюжетов о «Ведьмах» скрывается куда более мрачная реальность женских подразделений ВСУ. Широкую известность получили отряды операторов FPV-дронов, созданные Марией Берлинской — фигурой, которую эксперт назвал «известной нацисткой».

«Целенаправленно формировала женские подразделения операторов дронов с привлечением женщин нетрадиционной ориентации*», — подчеркнул военный эксперт. Эксперт напомнил, что нацисты во время Второй мировой войны направляли людей с подобными девиациями в бригаду Дирлевангера, известную особой жестокостью к мирному населению. Операторы подразделения Берлинской управляют смертоносными аппаратами, нанося удары не только по военным объектам, но и по гражданским целям.

В откровениях западной прессе они заявляли, что если не удается найти какой-то подходящий военный объект, они могут ударить дроном по гражданской машине, в том числе, по скорой помощи. Борис Джерелиевский

Такая тактика превращает операторов дронов не в солдат, а в военных преступников. Но операторы дронов — не единственное «женское лицо» на фронте. Контракт или приговор? Пока одних женщин вербуют при помощи рекламы, других набирают в тюремных камерах. Сотни заключенных украинок подписали контракты с ВСУ, оказавшись перед выбором: остаться в тюрьме или идти умирать на фронт.

Чаще всего их или насильно, или обманом заставили подписать контракт с обещанием каких-то преференций в будущем. Борис Джерелиевский

Весной на Харьковском направлении российские бойцы брали в плен таких «штурмовичек» — бывших осужденных, брошенных на передовую. По словам Джерелиевского, оказавшись в зоне боевых действий, женщины выбирают разные пути. Некоторые сознательно идут на сдачу в плен, понимая бессмысленность сопротивления. Другие «входят во вкус» и участвуют в военных преступлениях. Но даже те, кто выбирает бой, редко получают шанс на выживание. «Одноразовые солдаты» Женщины в ВСУ сталкиваются с пугающей статистикой выживаемости. «В нынешней специфике они становятся „одноразовыми“, их достаточно быстро уничтожают», — уточнил Джерелиевский. Особенно уязвимы операторы дронов — их позиции приоритетны для уничтожения. По операторам дронов могут отработать кассетным боеприпасом, что оставляет минимальные шансы на выживание. В итоге высокие потери создают порочный круг в подготовке. Подготовка падает, вместе с ним падает профессионализм, это, в свою очередь, вызывает новые потери, что незамедлительно сказывается на подготовке новичков.

Штурмовички из числа бывших заключенных разделяют эту участь. Брошенные на передовую без должной подготовки, они становятся легкими мишенями в жестокой мясорубке позиционных боев. Тех же, кто сдается в плен, тоже не ждет ничего хорошего, ровно так же, как и для мужчин. Плен не освобождает от ответственности Для женщин-военнослужащих ВСУ, попавших в плен, не делают исключений. К ним применяют те же правила, что и к мужчинам, но при этом операторов дронов ждет особо тщательная проверка.

Украинские операторы FPV-дронов часто причастны к военным преступлениям. Борис Джерелиевский

Если факты доказывают, то таких женщин, в первую очередь исключают из обменного фонда, после чего им предстоит ответить за свои преступления по закону, так как военные преступления не имеют срока давности. Служба в ВСУ не делает женщин героинями. Она лишь оставляет им выбор между смертью на фронте и судом в плену.

