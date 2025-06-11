Буферная зона или удар по Покровску? Вагнеровец раскрыл детали операции в Днепропетровске
Командир Луговой: имеем право войти в Днепропетровскую область ради ДНР
Российские войска вошли в Днепропетровскую область Украины. Это стало частью более крупной операции по освобождению Покровска, рассказал на стриме 360.ru экс-командир ЧВК «Вагнер» Константин Луговой с позывным Констебль. В беседе с ведущей Региной Ореховой военный раскрыл и другие цели операции российских войск в этой области Украины.
Что происходит в Днепропетровской области
Военные каналы распространили первые видео с места событий — на кадрах видно, как российские бойцы переходят границу региона. Ролики сняли с беспилотников, на них в объектив попали и украинские военнослужащие.
Министерство обороны России ранее сообщило о начале наступления в этом районе, и теперь Днепропетровская область официально обозначена как зона боевых действий.
Российские силы уже взяли под контроль несколько населенных пунктов, продвинувшись вперед за сутки сразу на несколько километров.
Идем на Днепропетровск?
Ведущая Регина Орехова спросила у Константина Лугового, идет ли речь только о создании буферной зоны или же целью наступления станет сам Днепропетровск.
Луговой указал, что, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, продвижение российских войск связано с формированием буферной зоны.
Однако, по мнению специалиста, эта зона может оказаться весьма значительной по размеру.
Луговой выделил два ключевых аспекта происходящего: информационный — для воздействия на западную и украинскую аудиторию, чтобы усилить внутреннее напряжение, и тактический, непосредственно связанный с битвой за Покровск (Красноармейск).
Есть две составляющие. Одна медийная, а одна тактическая, которая на земле применима для битвы за Покровск. Они обе важны. Наша задача в медиапространстве тоже побеждать противника, создавать напряжение внутри страны — для того, чтобы народ уже понял сам, что нынешний режим ведет к краху. И Украина теряет огромное количество людей.
Константин Луговой
Украина осталась без войск
В украинских воинских частях наблюдается серьезная нехватка личного состава. К такому выводу, как отметила ведущая 360.ru, можно прийти после интервью украинского командира из Днепропетровской области, который рассказал, что соотношение на фронте 1:10 — один украинский боец против 10 российских.
По словам Лугового, Украина пытается компенсировать это ставкой на FPV-дроны.
«Они сделали давно акцент на FPV-дроны. Артиллерии и сил, таких как у нас, у Украины нет, поэтому используют беспилотники. Действительно, у них не хватает личного состава, это факт. Ходят слухи о том что часть тэцэкашников будут мобилизовывать», — добавил экс-командир «Вагнера».
Чем важен Покровск
Ведущая попросила эксперта пояснить, почему именно Покровск стал стратегически важной точкой, и как заход российских войск в Днепропетровскую область способствует его освобождению.
Луговой объяснил, что Покровск — это крупнейший центр добычи коксующегося угля, необходимого металлургии, и ключевая логистическая артерия, которая сейчас пока находится под контролем ВСУ.
Основная задача российских подразделений — перерезать эту артерию и блокировать снабжение украинских войск.
Имеем полное право
Бывший командир «Вагнера» напомнил, что нынешнее наступление идет по территории ДНР, которая, по конституции России, является российской.
Если в контексте освобождения ДНР требуется зайти на территорию Днепропетровской области, то мы имеем полное право.
Константин Луговой
Будем штурмовать Днепропетровск?
На вопрос ведущей о перспективах наступления на Днепропетровск, Луговой ответил, что этот город крайне сложен для штурма.
«Поэтому мой прогноз, что не будем. У нас есть еще на территории ДНР славянско-краматорская агломерация. Давайте не распыляться, а фокусироваться, расставлять приоритеты. И вот приоритетная задача у нас — освобождение ДНР и ЛНР», — объяснил свою точку зрения Луговой.
Российская армия начала формирование буферной зоны в Днепропетровской области в начале июня. Ведущий эксперт Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН имени Патриса Лумумбы Максим Никулин в беседе с 360.ru предположил, что она займет от 30 до 120 километров.