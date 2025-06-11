Буферная зона или удар по Покровску? Вагнеровец раскрыл детали операции в Днепропетровске

Российские войска вошли в Днепропетровскую область Украины. Это стало частью более крупной операции по освобождению Покровска, рассказал на стриме 360.ru экс-командир ЧВК «Вагнер» Константин Луговой с позывным Констебль. В беседе с ведущей Региной Ореховой военный раскрыл и другие цели операции российских войск в этой области Украины.

Что происходит в Днепропетровской области

Военные каналы распространили первые видео с места событий — на кадрах видно, как российские бойцы переходят границу региона. Ролики сняли с беспилотников, на них в объектив попали и украинские военнослужащие.

Министерство обороны России ранее сообщило о начале наступления в этом районе, и теперь Днепропетровская область официально обозначена как зона боевых действий.

Российские силы уже взяли под контроль несколько населенных пунктов, продвинувшись вперед за сутки сразу на несколько километров.

Идем на Днепропетровск?

Ведущая Регина Орехова спросила у Константина Лугового, идет ли речь только о создании буферной зоны или же целью наступления станет сам Днепропетровск.

Луговой указал, что, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, продвижение российских войск связано с формированием буферной зоны.

Однако, по мнению специалиста, эта зона может оказаться весьма значительной по размеру.