Трудился не щадя сил и голоса. В зоне СВО погиб актер Павел Чернявский
Умер актер из «Счастливы вместе» и «Чернобыля» Павел Чернявский
Недавно стало известно о смерти омского актера Павла Чернявского — он погиб в зоне СВО. Артист всем сердцем обожал театр и кино, но в прошлом году оставил любимое дело, чтобы отправиться защищать свою Родину.
Биография
О смерти актера сообщил сайт «Кино-театр.ру». По его данным, Чернявский погиб 3 марта 2026 года в зоне СВО, ему на тот момент исполнилось 39 лет. Артиста похоронили в родном городе.
Свою первую роль Чернявский сыграл в Омском ТЮЗе в 2000 году, а потом перешел в Театр-студию «Пятый угол», где прослужил до 2005 года.
Он участвовал во множестве спектаклей как по произведениям классиков («Зойкина квартира» Михаила Булгакова), так и по более современным работам — «Пьеса № 27» Алексея Слаповского, «Стена» Юстинаса Марцинкявичюса, детективе-трагикомедии «Две стрелы».
В 2005 году актер устроился в областной молодежный центр «Химик», а также играл в театре эстрадных миниатюр «Крыша».
Чтобы еще больше отточить театральное мастерство, в 2011 году Чернявский прошел курсы актерского мастерства в Новосибирском театральном институте, а в 2013 году окончил факультет культуры и искусств Омского государственного университета имени Достоевского.
С 2010 по 2015 год Чернявский работал в екатеринбургском театре «Театрон», после чего переехал в столицу и стал актером Московского театра представлений. В период с 2020 по 2022 год он служил в Театре имени Ермоловой.
Где снимался
С 2007 года он погружается в индустрию кино и активно снимается в сериалах. Чернявского можно увидеть в проектах «Счастливы вместе», «Клуб», «Лесник», «След», «Чернобыль», «Волкодав», «Коммерсант» и других.
Как правило, он играл второстепенные, но яркие роли: от военных и сотрудников полиции до уголовников и злых начальников. В соцсетях артист признавался, что часто играл мерзавцев и скользких типов. Знакомые с ним люди писали, что в жизни актер был совсем не таким — он с удовольствием вел детские праздники, оставался добрым и жизнерадостным человеком.
Работал он и на радио — читал сказки для детей, а также занимался озвучкой документальных фильмов.
«Тружусь не щадя сил и голоса. Зритель и слушатель должен быть доволен!» — писал Чернявский под своей фотографией из звукозаписывающей студии.
Незадолго до подписания контракта с Минобороны актер сыграл роль венного.
«Форма мне идет. Значит пора в кино активно играть военных!» — отмечал он.
Чернявский с особым трепетом относился к своей профессии, съемкам в телепроектах и коллегам. В соцсетях он с воодушевлением рассказывал, как работал на съемочной площадке с Юрием Чурсиным, Антоном Ескиным, Максимом Щеголевым, Сергеем Газаровым и другими артистами.
Свое решение пойти служить в зону СВО Чернявский принял в декабре 2025 года. В комментариях на «Кино-театр.ру» пользователи отметили, что артист не только всегда выкладывался в работе, но и заступался за слабых и вел себя как настоящий мужчина.