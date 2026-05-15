Трудился не щадя сил и голоса. В зоне СВО погиб актер Павел Чернявский

Недавно стало известно о смерти омского актера Павла Чернявского — он погиб в зоне СВО. Артист всем сердцем обожал театр и кино, но в прошлом году оставил любимое дело, чтобы отправиться защищать свою Родину.

Биография

О смерти актера сообщил сайт «Кино-театр.ру». По его данным, Чернявский погиб 3 марта 2026 года в зоне СВО, ему на тот момент исполнилось 39 лет. Артиста похоронили в родном городе.

Свою первую роль Чернявский сыграл в Омском ТЮЗе в 2000 году, а потом перешел в Театр-студию «Пятый угол», где прослужил до 2005 года.

Он участвовал во множестве спектаклей как по произведениям классиков («Зойкина квартира» Михаила Булгакова), так и по более современным работам — «Пьеса № 27» Алексея Слаповского, «Стена» Юстинаса Марцинкявичюса, детективе-трагикомедии «Две стрелы».

В 2005 году актер устроился в областной молодежный центр «Химик», а также играл в театре эстрадных миниатюр «Крыша».

Чтобы еще больше отточить театральное мастерство, в 2011 году Чернявский прошел курсы актерского мастерства в Новосибирском театральном институте, а в 2013 году окончил факультет культуры и искусств Омского государственного университета имени Достоевского.

С 2010 по 2015 год Чернявский работал в екатеринбургском театре «Театрон», после чего переехал в столицу и стал актером Московского театра представлений. В период с 2020 по 2022 год он служил в Театре имени Ермоловой.