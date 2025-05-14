Последний шанс для Зеленского и кураторов. В Стамбуле потребуют капитуляции Украины?

Переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта идет тяжело, что неудивительно. Позиции сторон кардинально отличаются и очень далеки друг от друга. Это подтверждает и последнее заявление спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. По его словам, основные темы на переговорах — отказ Киева от территорий, использование Запорожской АЭС и доступ Украины к Днепру и Черному морю. Требования России жесткие, но справедливые. И, похоже, мы от них отказываться не будем.

Капитуляция Украины В таком же ключе высказалось британское издание The Times. Мол, Путин потребует капитуляции Украины на переговорах в Турции. Журналисты назвали эту позицию «завуалированным ультиматумом»: Москва настаивает на смене власти в Киеве, полном отказе Украины от вступления в НАТО, а также на территориальных уступках, включая признание Крыма, Херсонской, Запорожской областей, ЛНР и ДНР регионами России. «Последняя реакция Путина на призывы Запада по поводу срочного 30-дневного перемирия свидетельствует, что бессонных ночей у Трампа впереди еще немало», — говорится в статье.

Фото: Chris Kleponis — CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Напомним, российский президент предложил прямые переговоры с Киевом 15 мая в Стамбуле. В ответ Зеленский требовал обязательного 30-дневного перемирия с 12 мая. Но Россия считает приоритетным обсуждение первопричин конфликта, иначе Украина использует прекращение огня для перевооружения, мобилизации и укрепления обороны. Коренные причины украинского конфликта — отмена русского языка, смена вектора, русофобская политика, милитаризация, отказ в самоопределении народа, государственный переворот. Проще говоря, предложение Путина встреться в Стамбуле — предложение обсудить выполнение наших условий, а также предложение Зеленскому уйти добровольно. Москва дает последний шанс Киеву и его западным кураторам решить все по-мирному.

Фото: Станислав Красильников / РИА «Новости»

Москва полна решимости Тем не менее стороны украинского конфликта полны решимости и ресурсов продолжать военное противостояние. Сегодня в ситуацию вмешался новый фактор — Трамп, явно стремящийся остановить конфликт. Такое мнение в разговоре с 360.ru высказал политолог Владимир Киреев. — США были и остаются основной силой, обеспечивающей поддержку Украины? — Безусловно. Для России трамповская Америка — страна, с помощью которой можно еще больше усилить свою позицию в мире. Новая администрация в Вашингтоне, несмотря на все противоречия, — старший партнер и для ЕС, и не принимать намерений Белого дома во внимание европейцы не могут. На практике мы видим, что действия сторон в какой-то мере направленны на формирование доверия и поддержки из Северной Америки. Обе стороны учитывают настроения американского руководства. — Что сейчас важно? — Смотрите. Россия и Украина прямо представляют интересы огромного количества стран. Это легко проследить по участникам празднования Дня Победы в Москве и заявлениям в поддержку Украины. Обе стороны демонстрируют свои сильные стороны — международную поддержку и одновременно желание сесть за стол переговоров, не важно насколько это желание искренне.

Фото: www.capitalpictures.com / www.globallookpress.com

К Зеленскому в Киев едут Стармер, Макрон и Мерц. К Путину в Москву — Си, То Лам, Фицо, Вучич и значительный ряд лидеров, своим визитом демонстрирующих поддержку России в идущем глобальном противостоянии. Вне сомнения, эти действия не ради приличия, они продиктованы глубинными интересами сторон. То, что процесс переговоров приобрел реальные черты, говорят и заявления Трампа, высказывания мировых лидеров, действия руководителей России и Украины. — На каких условиях будет достигнут мир? И будет ли? — Большую роль играет не только баланс сил, но и таланты переговорщиков. Мы знаем из истории, что Россия, выиграв множество войн, не получила на переговорах интересующих ее результатов. Поэтому Москве необходимо очень постараться, чтобы результат удовлетворил и ее, и граждан, и международное сообщество, особенно ту часть, которая возлагает на нас надежды в построении многополярного мира. Вероятность достижения позитивного результата по значительному количеству интересующих Москву пунктов достаточно высока. В мировом общественном сознании Россия уже побеждающая сторона. Теперь необходимо закрепить это в виде документов и соглашений.

Фото: President of Russia Office apai/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Зеленский — не жертва Понятно, что скорых результатов в переговорном процессе, если он не сорвется, конечно, ждать не стоит. Россия и Украина вступают в своеобразную переговорную игру, в которой задачей каждой из сторон будет вывести соперника из равновесия и заставить его ошибиться. Важно понимать, что западная пресса обязательно будет изображать Путина якобы «диктатором», который пытается сломить волю Зеленского. Впрочем, мы к этому же привыкли. И еще — фактор США абсолютно другой, нежели многие хотят представить это публично. Соединенные Штаты в первую очередь заинтересованы в смене Зеленского, поскольку Трампу нужен управляемый, лояльный республиканский президент, а не Зеленский, который для него всегда будет токсичным представителем демократических элит. Об этом 360.ru рассказал политолог Юрий Любомирский.

Кроме того, Трамп не хочет видеть Украину в НАТО, потому что это лишь обуза. Украина и так покупает американское оружие, и так зависит от американского ВПК. Принимать ее в альянс — лишь брать на себя некие обязательства, которые Америка сейчас не несет, имея преференции. Зеленский прекрасно понимает, что пока он в переговорном треке, он находится в относительной безопасности от отстранения от власти. Поэтому ему будет важно затягивать переговорный процесс. Это его главная задача сейчас. Юрий Любомирский

Поэтому здесь он не «жертва Путина», как любят утверждать западные СМИ. Он — человек, который, конечно же, хочет, чтобы мир не наступал как можно дольше. Война — это его власть. Мир же — потеря его режима, потеря его безопасности, потеря его богатства и влияния. Он не жертва, а главный милитарист.