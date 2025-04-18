В режиме недоверия. Как Россия относится к угрозам и посулам Запада

В интервью одному из российских СМИ примерно месяц назад министр иностранных дел России Сергей Лавров на вопрос «Какие ошибки, которые, возможно, делали до этого, когда выстраивали отношения, мы больше точно не будем делать?» ответил: «„Доверяй, но проверяй“. Это великая заповедь Рейгана. Трамп о ней вспоминал. Мы ее не забудем».

Еще в одном из недавних комментариев Лавров говорил, что Россия де-факто лишена возможности доверять Западу, поэтому при любых соглашениях с ним требуются железобетонные гарантии выполнения прописанных условий. Скажем, применительно к украинскому кризису необходим демонтаж нынешнего квазинацистского киевского режима, после чего только и можно будет говорить о денацификации, демилитаризации и восстановлении в правах русских жителей Украины и русского языка.

Через призму этого режима осторожного недоверия и стоит воспринимать как любые положительные шаги западных стран в нашу строну, так и их угрозы. Например, лучше не очаровываться новостью, что США в очередной раз не поддержали резолюции ООН с упоминанием «агрессии» России.

По словам исполняющего обязанности представителя Соединенных Штатов в Экономическом и Социальном советах ООН Джонатана Шрайера, это сделали потому, что формулировки об украинском конфликте, которые есть в резолюции, «бесполезны для продвижения дела мира». Но кто знает, как поведут себя Штаты после того, как поймут, что их усилия по примирению России и киевского режима окажутся бесполезными?