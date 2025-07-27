Сегодня 20:00 Им сверху видно все. В НАТО нашли новый способ разведки у российских границ 0 0 0 Фото: U.S. Air Force/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com Спецоперация

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Специализированные комплексы AWACS, установленные на «летающие радары», помогают НАТО вести разведку у российских границ. Это настоящие «глаза в небе», которые превосходят наземные комплексы слежения.

Страны Североатлантического альянса наблюдают за военной техникой и инфраструктурой в Калининградской области с помощью AWACS — за этим лично понаблюдал корреспондент Business Insider. Журналиста пригласили на борт самолета дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry. Экипаж воздушного судна выполнял восьмичасовую разведмиссию над Восточной Европой. «Мы — глаза в небе. Находясь на высоте 30 тысяч футов (9,1 километра — прим. ред.), мы можем смотреть вниз и видеть практически все, что происходит на земле <… > Миссия наблюдения — это основа этой платформы», — заявил офицер ВВС США. Самолет оснащен засекреченным инновационным оборудованием для разведки.

Фото: imago stock&people / www.globallookpress.com

«Они видят все» Радар Boeing E-3 Sentry способен выявить широкий диапазон целей: от военных самолетов и кораблей до систем ПВО. «Летающий радар» обычно отправляют туда, где бесполезны наземные средства разведки. Журналисту разрешили посмотреть на один из экранов, где зафиксировали активность в Литве, Польше, Эстонии, Балтийском море и Калининграде. «Небольшая, но сильно милитаризованная российская область, зажатая между двумя странами НАТО, давно вызывает беспокойство альянса. Именно поэтому самолеты AWACS следят за ситуацией, и они видят все», — отметил корреспондент. Автор материала отметил, что если бы российский истребитель взлетел с авиабазы в Калининграде, система AWACS его наверняка обнаружила бы. Мигающие крошечные треугольники и U-образные знаки на светящейся панели обозначают присутствие корабля, истребителя или чего-то еще, движущегося вблизи Балтийского моря и Калининграда.

Фото: Christoph Reichwein/dpa / www.globallookpress.com

Стереть Калининградскую область с лица земли Военные самолеты НАТО регулярно совершают полеты у России. Суда-разведчики постоянно барражируют вдоль границ Калининградской области, рассказал Lenta.ru депутат Госдумы от региона, член комитета ГД по обороне Андрей Колесник. Командующий армией Соединенных Штатов в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что страны НАТО якобы могут стереть Калининградскую область с лица земли быстрее, чем когда-либо. «Мы уже это спланировали и разработали», — заявил военачальник. В адрес России часто звучат такие враждебные заявления, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это еще одно заявление в череде таких враждебных, агрессивных заявлений, которые мы сейчас часто слышим. НАТО — это инструмент конфронтации, это блок, который враждебен в отношении нашей страны», — сказал официальный представитель Кремля.