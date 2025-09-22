Журналисты Sky News бьют в набат: Москва якобы обладает детальными картами стратегических кабелей, от которых зависит передача данных, электроэнергии и газа в Соединенное Королевство. Но не напрасны ли эти страхи? Возможно, британцы просто судят по себе, ведь именно их спецслужбы подозревают в причастности к подрыву «Северных потоков». Теперь Лондон, привыкший наносить удары из тени, столкнулся с призраком собственной уязвимости.

По словам британских экспертов, Россия располагает подробной схемой этих сетей, что дает ей серьезное преимущество. Такие кабели, связывающие Британию с Европой, обеспечивают передачу данных, электроэнергии и газа. Это основа жизни современного общества, и их уязвимость вызывает у Лондона понятное волнение. Сидхарт Каушал из Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) подчеркнул, что особенно уязвимы газопроводы, от которых зависят британские дома. Эти магистрали — критически важные артерии, но повредить их проще, чем кажется. Следить за сотнями миль подводных кабелей и труб практически невозможно, что делает их легкой мишенью для диверсий. Тут возникает вопрос: почему Британия так резко заговорила об этой угрозе? Не потому ли, что Лондон сам знает, как легко можно нанести удар по подобной инфраструктуре? Вспомним 2022 год и подрыв «Северных потоков». Западная пресса сегодня старательно приписывает это неким «украинским энтузиастам», но все чаще звучат версии о причастности британских спецслужб.

Не отсюда ли растут страхи? Как говорится, каждый судит по себе. Если Британия и ее союзники способны на подобные операции, то почему бы России не держать наготове свои карты? Это лишний раз напоминает, что в мире, где доверие между странами подорвано, такие уязвимости становятся не просто технической проблемой, а частью большой геополитической игры. Москва, защищая свои интересы, вынуждена быть на шаг впереди. Похоже, в Соединенном Королевстве это прекрасно понимают, оттого и нервничают.

Британия должна понести наказание Нет ни малейшего сомнения, что за всей диверсионной и террористической активностью украинских военных и спецслужб стоят их британские «кураторы», они же — их хозяева. В том числе за подрывом «Северных потоков». Во время следственных действий в Германии по делу арестованного в Италии гражданина Украины всплывут новые подробности, заявил 360.ru политический аналитик Владимир Соловейчик.

«Военные и спецслужбы Великобритании планируют операции украинских формирований, включая прошлогоднее бандитское вторжение в Курскую область. Фактически они — соучастники и соорганизаторы преступлений против мирных граждан России и в этом качестве должны понести за это ответственность, как и британское правительство, которое их направляет и финансирует», — уточнил эксперт. Возможности для того, что долголетний председатель КГБ СССР Юрий Андропов называл «ответом асимметричным, но адекватным», у Москвы и соответствующих ведомств есть. Самые разные, включая те, о которых говорят британские аналитики, добавил Соловейчик.

Поэтому британским правителям не стоит надеяться на свою безнаказанность, на то, что Великобритании в очередной раз удастся отсидеться на острове, пока «там, на континенте» с оружием в руках будут выяснять отношения те, кого британские лорды втравили в очередной конфликт. Не получится! И возможно, наиболее толковые британские эксперты это начинают понимать. Владимир Соловейчик

Кто на самом деле угрожает Британии В ситуации с подрывом «Северных потоков» интереснее всего выглядит Киев. Ведь получается, что он осуществил атаку на международный проект, связанный с энергетикой и касающийся жизней десятков миллионов человек. Европа, конечно, просто великолепно подставила тут Украину, которую можно в любой момент прямо назвать международным террористом. Об этом 360.ru рассказал аналитик и руководитель благотворительного фонда «Соотечественник» Александр Босых. «Понятно, что сейчас, когда ВСУ бросают, как мясо, под русский каток, никто в ЕС так не скажет. Но все записано, дело заведено, идет расследование… Куда оно зайдет — будет зависеть от степени послушания Зеленского. А Лондон тут вроде как и ни при чем, ведь, по его версии, Россия так угнетала Украину, что у той просто не осталось другого выхода. Но подняв тему уязвимостей, британцы неспроста нагнетают — проблемы с их коммуникациями случиться могут. Правда, участие России тут далеко не самое вероятное», — подчеркнул Босых.

Наводнив страну мигрантами из стран, пострадавших от самой Великобритании, Лондон оказался в весьма щекотливой ситуации, добавил эксперт. Сейчас те, кто веками испытывал ненависть и хотел отомстить, стали привилегированной группой граждан, права которых важнее прав коренных англичан. Что они уже творят в Англии и что они сотворить еще могут — вопрос открытый. Особенно учитывая их массовый приход во властные британские структуры.

Поэтому джентльмены скорее пытаются заранее подстелить соломку, предчувствуя болезненное падение, нежели проводят аналитику уязвимости своего государства. И возвращаясь к тому, что якобы ужасная Россия довела Украину до атаки на «Северные потоки»... В Лондоне как-то забыли, что за века эксплуатации, интриг, войн и шантажа они много кого довели. Александр Босых

Как будут действовать эти государства и народы, учитывая, что их соотечественники уже сидят во многих кабинетах власти Великобритании, кто ж знает… Всякое может случиться, подытожил Босых. Так что газопроводы и системы связи могут показаться сущей мелочью.