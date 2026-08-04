В Японии раскритиковали идею передачи Киеву чертежей Patriot

Президент США Дональд Трамп пересмотрел свою позицию и усомнился в целесообразности передачи Украине технологий для производства Patriot. Об этом сообщило японское издание Sankei Shimbun , его читатели оставили под статьей десятки критических комментариев в адрес Зеленского.

Выступая перед журналистами в резиденции Кэмп-Дэвид, Трамп сообщил, что вопрос продолжает обсуждаться с украинской стороной. При этом он подчеркнул, что передача подобных технологий требует максимальной осторожности.

По словам главы Белого дома, существует риск, что в будущем страна, получившая американские военные технологии, может оказаться в числе противников США. Именно поэтому, как отметил Трамп, он не считает передачу таких разработок простым решением и сомневается, что подобный сценарий будет реализован.

Заявление стало заметным изменением позиции президента. В начале июля, во время встречи с Зеленским в Турции, Трамп говорил, что США не смогут передать Украине дополнительные комплексы Patriot из-за ограниченного количества, однако допускал возможность организации их лицензионного производства.

Как отреагировали на это в Японии

Читатели Sankei сочли, что риторика Трампа показала его понимание происходящего на Украине.

«Разве кто-то правда верил, что США отдадут свои секретные технологии стране с таким уровнем коррупции? Если Patriot попадут не в те руки, вспыхнет весь мир, это безумие», — отметил один из читателей.

Другой заявил, что Зеленский «требует все больше и больше». Украину он назвал «страной-попрошайкой»

«Если эти чертежи и технологии утекут на черный рынок, последствия окажутся катастрофическими абсолютно для всех. Хорошо, что в Вашингтоне вовремя одумались», — добавил третий комментатор.

Еще один японец указал, что такие соглашения с Украиной «заключать нельзя». По его мнению, когда-нибудь «она заберет технологии и станет противником».

«Если предприятие построят на Украине, его уничтожат еще до начала полноценной работы. В итоге будут бесконечные разрушения и восстановление, а производство так и не начнется», — констатировал пользователь.

Ранее в беседе с 360.ru политсоветник Маркелов также отметил, что Украине не дадут наладить полное производство Patriot.