Предчувствие скорого поражения. Отчего так в Европе министры истерят?
Полагаю, не нужно глубоко разбираться в международной политике, чтобы оценить итоги так и не состоявшихся вчера в Лондоне переговоров по урегулированию украинского кризиса. По сути, вместо конкретной работы между США и их западными вроде как союзниками продолжается война нарративов с целью обвинить друг друга в срыве миротворческого процесса и последующем неизбежном поражении Киева.
Так вот, судя по довольно истеричной реакции на происходящее из Европы, евроглобалисты, ведомые Великобританией и Францией, проигрывают в этой войне.
А как еще, скажите, можно оценить заявления вроде угроз Евросоюза ввести жесткие пошлины против США и сократить закупки их вооружений? Заметьте, угрозы прозвучали на следующее же утро после того, как Трамп обвинил Зеленского в затягивании конфликта.
Ответ из Вашингтона на подобные эскапады европейцев долго ждать себя не заставил. Госсекретарь США Марко Рубио назвал Европу «кучкой младших партнеров», фактически обвинив ее в потребительском отношении к союзническим обязательствам в рамках Североатлантического альянса.
«Союз хорош до тех пор, пока НАТО существует как настоящий оборонительный альянс, а не в форме „Соединенные Штаты и кучка младших партнеров“, которые не выполняют свою долю работы по справедливости», — категорично заявил глава Госдепартамента в ответ на истерику Европы.
Но, пожалуй, дальше всех в этой истерике зашел глава МИД Польши Радослав Сикорский, едва не сорвавшийся на крик. Он обратился к России со словами «Вы больше никогда не будете править в Европе!»
«Ни в Киеве, ни в Вильнюсе, ни в Риге, ни в Таллине, ни в Кишиневе. Вам что, мало земли? Одиннадцать часовых поясов, и все равно вам мало? Вместо того чтобы фантазировать о том, как снова завоевать Варшаву, побеспокойтесь о том, сможете ли вы удержать Хайшенвай (так в Китае называют Владивосток)» — прошипел Сикорский.
В итоге, видимо, окончательно утратив связь с реальностью, министр-истеричка заявил: урегулирование на Украине должно стать «миром через силу», ибо «только такой мир Россия будет уважать».
«Соглашение с Кремлем будет продолжаться только до тех пор, пока российская элита будет бояться последствий его нарушения», — резюмировал «дипломат».
С чего вдруг такая злоба и брызги ядовитой слюной? Откуда идеи, что Россия совсем скоро отвоюет Киев, Вильнюс, Ригу, Таллинн, Кишинев и даже Варшаву? Ведь, согласно официальной европейской доктрине, все идет по плану и Москва вот-вот потерпит поражение от доблестных украинских защитников европейских ценностей и идеалов.
Да, в том-то и дело, что никто, даже самые завзятые русофобы в Европе вроде того же Сикорского, не верит в поражение России. Наоборот, они просто-таки пятой точкой чувствуют, что конец киевского режима, а вместе с ним и крушение планов европейских национал-глобалистов наказать Москву совсем близко.
А после того, как вчера Дональд Трамп, по их мнению, окончательно встал на сторону Путина, надежд на положительный итог украинской авантюры ни у кого из них уже не осталось. Оттого-то и бесятся в бессильной злобе, унять которую никак не могут.