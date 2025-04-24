Предчувствие скорого поражения. Отчего так в Европе министры истерят?

Полагаю, не нужно глубоко разбираться в международной политике, чтобы оценить итоги так и не состоявшихся вчера в Лондоне переговоров по урегулированию украинского кризиса. По сути, вместо конкретной работы между США и их западными вроде как союзниками продолжается война нарративов с целью обвинить друг друга в срыве миротворческого процесса и последующем неизбежном поражении Киева.

Так вот, судя по довольно истеричной реакции на происходящее из Европы, евроглобалисты, ведомые Великобританией и Францией, проигрывают в этой войне.

А как еще, скажите, можно оценить заявления вроде угроз Евросоюза ввести жесткие пошлины против США и сократить закупки их вооружений? Заметьте, угрозы прозвучали на следующее же утро после того, как Трамп обвинил Зеленского в затягивании конфликта.

Ответ из Вашингтона на подобные эскапады европейцев долго ждать себя не заставил. Госсекретарь США Марко Рубио назвал Европу «кучкой младших партнеров», фактически обвинив ее в потребительском отношении к союзническим обязательствам в рамках Североатлантического альянса.

«Союз хорош до тех пор, пока НАТО существует как настоящий оборонительный альянс, а не в форме „Соединенные Штаты и кучка младших партнеров“, которые не выполняют свою долю работы по справедливости», — категорично заявил глава Госдепартамента в ответ на истерику Европы.