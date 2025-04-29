В ЕГЭ по истории заметили вопрос об Ольге Качуре. Как жила, воевала и погибла Корса

Фото: РИА «Новости»

Школьникам, сдающим ЕГЭ по истории, необходимо знать не только героев былых времен, но и современных. Одна из них — погибшая в зоне спецоперации полковник ДНР Ольга Качура с позывным Корса. Подробности биографии военнослужащей — в материале 360.ru.

Вопрос о Корсе будет в ЕГЭ

О том, что в ЕГЭ по истории в этом году включили вопрос о Качуре стало известно 29 апреля. С вариантом досрочного тестирования ознакомилось РИА «Новости».

По данным агентства, в предложенном задании школьникам нужно было соотнести то, что личность Качуры связана с СВО.

Биография Ольги Качуры: работа в МВД и создание Народной милиции ДНР

Ольга Качура являлась потомственным военным и посвятила защите Родины почти всю свою жизнь. После школы она прошла обучение на военной кафедре Донецкого политехнического института и получила специальность «разработчик программного обеспечения для систем наведения баллистических ракет».

Окончив вуз, будущий Герой России служила в МВД Украины. Там за 16 лет Корса прошла путь от следователя до начальника штаба Кировского райотдела Донецкого горуправления милиции. После увольнения из органов в звании подполковника Качура перешла на работу в службу безопасности банка.

Фото: Соцсети

В 2014 году Качура не осталась в стороне от происходящего в Украине и присоединилась к ополченцам ДНР. Стояла у истоков создания Народной милиции.

Известно, что Качура участвовала в боевых действиях с 2014 года в 3-й отдельной мотострелковой бригаде «Беркут» 1-го армейского корпуса. Получила назначение командиром реактивного артиллерийского дивизиона, в ее подчинении находилось 140 артиллеристов.

В апреле 2015 года ей присвоили звание полковника Народной милиции ДНР.

Интересно

В декабре 2021 года Шевченковский районный суд Черновцов заочно приговорил Качуру к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества за «участие в террористической группе или террористической организации».

Как погибла Ольга Качура

Полковник воевала в Горловке, Иловайске, Дебальцеве, Углегорске, Мариновке и Авдеевке. После захода в тыл противника получила прозвище Корса. Несколько раз получала ранения и контузии.

В общей сложности на Качуру совершили четыре покушения, последнее из которых стало фатальным. ВСУ 3 августа 2022 года обстреляли колонну машин, в которой ехала Корса. Полковник получила смертельные ранения и умерла по пути в больницу.

Президент Владимир Путин посмертно присвоил Качуре звание Героя России «За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга». В списке ее наград есть множество орденов и медалей ДНР, а также Георгиевский крест II степени.

Kremlin Pool/via Global Look Press
Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press/www.globallookpress.com

Журналистка Юлия Витязева в беседе с 360.ru отмечала, что гибель Качуры стала большой потерей для республики. По ее словам, покойная была отважной и мудрой женщиной, которая встала на защиту родного дома и близких.

Эта женщина пользовалась действительно огромным уважением и любовью ДНР. Новость о ее гибели стала огромной трагедией для Донбасса

Юлия Витязева

Журналистка

Корса была не только профессиональным военным, но и матерью двоих детей — дочери и приемного сына. Также она увлекалась пауэрлифтингом и возглавляла спортивную федерацию Горловки.

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