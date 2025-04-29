В ЕГЭ по истории заметили вопрос об Ольге Качуре. Как жила, воевала и погибла Корса

Школьникам, сдающим ЕГЭ по истории, необходимо знать не только героев былых времен, но и современных. Одна из них — погибшая в зоне спецоперации полковник ДНР Ольга Качура с позывным Корса. Подробности биографии военнослужащей — в материале 360.ru.

Вопрос о Корсе будет в ЕГЭ

О том, что в ЕГЭ по истории в этом году включили вопрос о Качуре стало известно 29 апреля. С вариантом досрочного тестирования ознакомилось РИА «Новости».

По данным агентства, в предложенном задании школьникам нужно было соотнести то, что личность Качуры связана с СВО.

Биография Ольги Качуры: работа в МВД и создание Народной милиции ДНР

Ольга Качура являлась потомственным военным и посвятила защите Родины почти всю свою жизнь. После школы она прошла обучение на военной кафедре Донецкого политехнического института и получила специальность «разработчик программного обеспечения для систем наведения баллистических ракет».

Окончив вуз, будущий Герой России служила в МВД Украины. Там за 16 лет Корса прошла путь от следователя до начальника штаба Кировского райотдела Донецкого горуправления милиции. После увольнения из органов в звании подполковника Качура перешла на работу в службу безопасности банка.