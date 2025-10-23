Увы, не джедай. Как Трамп заигрался с темной стороной Силы
«Ты должен был бороться со Злом, а не примкнуть к нему» — примерно такая цитата из мировой поп-культуры первой приходит на ум, когда читаешь новости об отмене Дональдом Трампом саммита в Будапеште и новых санкциях против российской нефтяной сферы. Впрочем, а кто сказал, что президент США — джедай, избранный, исторической миссией которого должно стать появление баланса силы и установление мира в далекой-далекой галактике?
Ну, так он сам и говорил. Нет, напрямую с известным героем «Звездных войн» Трамп себя, конечно, не сравнивал. Но заявку на главного миротворца всея Вселенной делал неоднократно, постоянно соревнуясь со всеми известными историческими личностями в количестве войн, которые он якобы предотвратил.
Сколько их там уже — восемь? С девятой, украинским конфликтом, как раз и вышел казус. Завершить его Трамп не сумел. И, судя по всему, в силу вполне объективных причин уже не сумеет.
Как так получилось? Каждый раз, играя роль миротворца, Трамп наталкивался на одно непреодолимое препятствие за другим.
Поначалу понял, что никаких реальных рычагов давления на Киев у него нет и сколько бы ни орал на Зеленского в своем Овальном кабинете, требуя пойти на уступки Москве, тот, возвращаясь домой и оказываясь в окружении европейских подельников, упрямо заявлял: никакие территории не отдаст, а равно и не станет выполнять иные требования России, изложенные еще весной 2022 года в парафированных Стамбульских договоренностях.
«И что ты мне сделаешь?!» — с немой издевкой как бы обращался украинский узурпатор к американскому властелину.
И правда, что? Лукавые европейские союзники США, ставшие для Трамповского «джедайства» вторым непреодолимым препятствием, умело заливали информационный яд в уши хозяина Белого дома, рисуя ему картинки позорного бегства американцев из Афганистана, которым станет Украина, если президент США спасует перед стойкостью русских.
И русские, наконец, окончательно разочаровали нашего Донни после того, как лишь напомнили о недавних договоренностях на Аляске, в рамках которых ВСУ должны добровольно очистить от своего присутствия весь Донбасс или быть уничтоженными.
Задачей Трампа было донести эту простую и очевидную мысль до Зеленского и заставить того согласиться на предложенные условия. Но Зеленский… смотри выше. И так по кругу.
В результате незрелый, по меркам внешней политики, падаван не справился с эмоциями и впал в грехи уныния и гнева. Итог: саммит в Будапеште отменен, а администрация Трампа включилась в санкционную войну против России на стороне глобалистов.
И 10 месяцев не прошло, как «надежда галактики» перешел на темную сторону и влился в стройные ряды сторонников межгалактической империи, став де-факто одним из ее лидеров. Хотя «по-другому и быть не могло» — вот вам еще отсылка к поп-культуре.
Взяв на себя нелегкий труд миротворца, Трампу надо было начинать… с самого себя, с критического осмысления прежней политики США и всего того, что они натворили за последние десятилетия.
Но эта работа над ошибками проделана не была, отсюда и соответствующий результат. Печальный, но вполне предсказуемый.