«Ты должен был бороться со Злом, а не примкнуть к нему» — примерно такая цитата из мировой поп-культуры первой приходит на ум, когда читаешь новости об отмене Дональдом Трампом саммита в Будапеште и новых санкциях против российской нефтяной сферы. Впрочем, а кто сказал, что президент США — джедай, избранный, исторической миссией которого должно стать появление баланса силы и установление мира в далекой-далекой галактике?

Ну, так он сам и говорил. Нет, напрямую с известным героем «Звездных войн» Трамп себя, конечно, не сравнивал. Но заявку на главного миротворца всея Вселенной делал неоднократно, постоянно соревнуясь со всеми известными историческими личностями в количестве войн, которые он якобы предотвратил.

Сколько их там уже — восемь? С девятой, украинским конфликтом, как раз и вышел казус. Завершить его Трамп не сумел. И, судя по всему, в силу вполне объективных причин уже не сумеет.

Как так получилось? Каждый раз, играя роль миротворца, Трамп наталкивался на одно непреодолимое препятствие за другим.

Поначалу понял, что никаких реальных рычагов давления на Киев у него нет и сколько бы ни орал на Зеленского в своем Овальном кабинете, требуя пойти на уступки Москве, тот, возвращаясь домой и оказываясь в окружении европейских подельников, упрямо заявлял: никакие территории не отдаст, а равно и не станет выполнять иные требования России, изложенные еще весной 2022 года в парафированных Стамбульских договоренностях.

«И что ты мне сделаешь?!» — с немой издевкой как бы обращался украинский узурпатор к американскому властелину.