Передача Украине истребителей F-16 может иметь куда более далеко идущие последствия, чем это кажется на первый взгляд. НАТО планирует разместить самолеты в Молдавии, чтобы втянуть страну в конфликт и попытаться нанести таким образом удар по России. Подробно об этом в колонке для Telegram-канала 360.ru рассказал автор Telegram-канала «Голос Мордора» .

Схема вроде бы рабочая, но проблема в том, что такие самолеты даже в соседних с Украиной странах станут легитимной целью для российских ударов. И такой вариант НАТО никак не устраивает. Конечно, НАТО очень хочет воевать с Россией, но при одном условии — если этот конфликт будет вестись чужими руками, а сам НАТО непосредственно воевать не будет. Это главная установка НАТО, которая, в случае использования хитрой схемы, оказывается под угрозой.

В принципе, это был секрет Полишинеля, потому что очевидно то, что аэродромы Украины находятся под ударом и такую дорогую и важную технику надо обезопасить. Как вариант — держать на приграничных аэродромах соседних стран, а летные поля Украины использовать лишь в качестве аэродромов «подскока», где самолеты будут заправлять и снаряжать оружием. А после выполнения задания самолет будет возвращаться в соседнюю страну.

Вчера один из главных украинских «летчиков», как говорится, выдал базу — заявил, что часть самолетов F-16, переданных Украине, будет размещена на аэродромах других стран.

НАТО подставит Молдавию

Где же тогда могут быть такие аэродромы? Ответ очевиден — в Молдавии. Во-первых, президент Майя Санду полностью зависима от Европы, во-вторых — ей абсолютно плевать и на свою страну, и на свой народ, который можно спокойно подставить под удар.

И тут вырисовывается еще один план НАТО, который полностью соответствует концепции войны чужими руками. А именно — втягивание в конфликт еще и Молдавии.

Понятно, что Молдавия в военном отношении ноль без палочки, но зато там есть пророссийский анклав, полностью отрезанный от России. И там есть российская армия, хоть ее и очень мало.

В случае ударов России по аэродромам Молдавии Санду может отдать приказ о начале военной операции в Приднестровье. Формально выполнять приказ будет армия республики, но по факту воевать будут украинцы, румыны и французы.

Приднестровье вовсе не монстр в военном отношении, и устроить там бойню с последующей оккупацией для Молдавии с союзниками вполне возможно. А это будет достаточно серьезный удар по России.

Вот это и есть главная опасность того, что может произойти с передачей самолетов. И искать методы противодействия необходимо уже сейчас. Потому что пока до Одессы очень далеко.

Но очевидно, что в итоге надо будет освобождать и ее. Другого выхода у России нет.