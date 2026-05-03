Срыв атаки ВСУ, пожары в Одессе и Купянске: успехи российской армии к утру 3 мая ВС России сорвали массированную атаку ВСУ в Запорожской области

Вооруженные силы России в ночь на 3 мая снова нанесли урон ВСУ. Одесса и Купянск оказались в огне, логистика попала под давление, массированный удар украинских войск сорвался. Подробности — в материале 360.ru.

Срыв массированного удара по Запорожской области Операторы БПЛА группировки войск «Восток» сорвали массированный удар по передовым позициям и путям снабжений, который украинские боевики собирались нанести с помощью беспилотников в Запорожской области. Противник наблюдал за передовыми позициями ВС России. «Группы воздушного прикрытия группировки „Восток“ сорвали массированный удар ВСУ в Запорожской области», — сообщила пресс-служба Минобороны.

Логистика ВСУ под давлением Российские войска продолжают наносить удары по позициям и технике ВСУ в районе Константиновки. Это оказывает критическое давление на маршруты снабжения украинской группировки. Атаки на личный состав и военную технику ВСУ наносятся с использованием армейской и беспилотной авиации, сообщил телеграм-канал «Фронтовая птичка». «Маршруты подвозки простреливаются и местами фактически перерезаны. Подвоз боеприпасов, ротация и эвакуация идут с большими потерями, а без устойчивой логистики любая оборона начинает рассыпаться», — написали авторы поста.

Огненный ад в Одессе На территории порта Ильичевск недалеко от Одессы клубится черный дым, огонь охватил несколько крупных складов. Местные пожарные службы не могут справиться с ситуацией. Были слышны взрывы, источники сообщили о горящих ангарах с боеприпасами. От точных попаданий БПЛА и последующей детонации техника и вооружение НАТО в Одессе могли получить сильные повреждения.

Фронтовые сводки ВС России продолжают наступление в Сумской области. Северо-восточнее областного центра войска группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Мирополье. Столь близкое расстояние до Сум позволят России наносить удары по городу крупнокалиберной артиллерией и ударными дронами ближнего радиуса действия. На Харьковском направлении российские военные выбивают ВСУ из Бударок. Боевики бегут с позиций, отступая в район села Варваровка, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. На Запорожском направлении идут позиционные бои в районе населенных пунктов Приморское и Степногорск, но опорные пункты и укрепления ВСУ в районе Орехова уничтожаются силами артиллерии и ударами тяжелых фугасных бомб. В зоне ответственности группировки «Восток» в течение ночи ВС России продвинулись вперед в районе Новоселовки. Штурмовые группы прорвались к селу между Чаривным и Гуляйпольским.

Купянск в огне На Купянском направлении бои носят ожесточенный, но позиционный характер. Штурмовики ни одной из сторон не могут выйти на новые рубежи. ВС России усилили использование мощных авиационных боеприпасов, чтобы уничтожить опорные пункты врага. На левом берегу реки Оскол российские войска продвигаются в районе населенного пункта Куриловка-1. Контроль над значительной частью населенного пункта позволяет малым группам продвигаться к окраинам Купянска-Узлового, Ковшаровки и Новоосиново, сообщили аналитики издания «Донбасс сегодня». Перед бойцами стоит задача вбить клин в оборону ВСУ на левом берегу Оскола и создать условия для развития наступления.

Удары по Николаеву, Киеву и другим городам Прошедшей ночью ВС России атаковали военные цели в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. В промзоне военных заводов в подконтрольной Киеву части Запорожья гремели взрывы. Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил о взрывах в украинской столице. «Взрывы в Киеве», — написал он в телеграм-канале. В городе звучала воздушная тревога. Громко было и в Николаеве на юге Украины, где тоже взвыли предупреждающие сирены, сообщил украинский телеканал «Общественное». «В Николаеве был слышен взрыв», — написали журналисты.