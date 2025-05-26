Ущербность украинской дипломатии. Киевских переговорщиков имидж волнует больше, чем суть

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила украинскую делегацию на мирных переговорах с Москвой в очередной лжи. Причем по вопросу, совершенно не принципиальному и далекому от сути и смысла встречи в Стамбуле.

С того момента прошло уже более 10 дней, за это время стороны конфликта сумели даже воплотить в реальность достигнутые в Турции договоренности о проведении масштабного обмена 1000 на 1000. Буквально вчера состоялась третья, заключительная фаза, в ходе которой домой вернулись по 303 человека с каждой стороны. При этом представители киевского режима продолжают публично оправдываться за то, что вообще согласись разговаривать с русским, и убеждать всех, что делали это без использования «языка оккупантов».

Фото: РИА «Новости»

Так, в прошедшем в минувшую субботу интервью телеканалу «Мы — Украина» замглавы украинского МИД Сергей Кислица заявил, что общение с российской делегацией проходило через переводчика, а сами посланцы Киева говорили исключительно на украинском и английском языках. «Турецкая сторона профессионально организовала встречу: между делегациями сохранялась дистанция, а перевод на английский обеспечил четкость коммуникации», — подчеркнул дипломат. При этом доподлинно известно, что за исключением действительно произнесенного по-английски приветственного слова перед началом переговоров, в момент, когда на них еще присутствовали представители МИД Турции, весь остальной диалог проводился строго на русском языке. Языке, который каждый из киевских делегатов знает с детства и владеет им в совершенстве.

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Врут, как и всегда. Зачитали вступительный текст по-английски. А потом перешли на русский. Какие же жалкие», — написала по этому поводу Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Все это мне до колик в животе напомнило старый анекдот про соискателя, который при собеседовании на работу не знал, как ответить на вопрос о том, употребляет он алкоголь или нет, и в результате выдал: «Пью, но с отвращением». Так и здесь.

Понять смысл подобного глупого и легко опровергаемого вранья довольно сложно. Сложно, если ты здравомыслящий человек и не рассуждаешь нарративами инфантильной украинской пропаганды. А в рамках выстроенной с ее помощью на Украине параллельной реальности местный патриот не может говорить и даже понимать по-русски, находиться рядом с русским даже на расстоянии вытянутой руки, обсуждать, договариваться и достигать каких-то договоренностей, даже если они приближают мир, да и в принципе не может вступать с Россией в какие бы то ни было переговоры. Кстати, указ Зеленского с соответствующим запретом по-прежнему действует и никто его не отменял. Все это еще раз доказывает, что казаться для нынешнего поколения украинских политиков важнее, чем быть, а имидж в глазах националистически настроенной общественности главнее сути. И пока этот весьма ущербный подход не изменится, говорить о серьезном прорыве на пути к мирному соглашению, увы, не приходится.