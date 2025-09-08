Украинский «образ поражения». Почему Зеленский назвал победой сохранение своего режима

За три с половиной года СВО не раз отмечалось, что мы с Украиной ведем разные военные конфликты. Россия, как и положено, с опорой на освобожденные территории и уничтоженную технику и живую силу противника. Они — исходя из умозрительных конструкций в рамках украинского «колеса генотьбы», специфического постмайданного изобретения, когда любая «перемога» с течением времени оборачивается «зрадой», и так до бесконечности.

Выступая с очередным интервью западному изданию, Зеленский нарисовал нынешний «образ украинской победы», больше, правда, похожий на поражение. «Как выглядит победа на Украине?» — спросили у него. «Победа? На мой взгляд, цель Путина — оккупировать Украину. Это значит уничтожить нас. Оккупировал ли он ее? Нет. Значит, он не победил. Значит, у нас есть Украина. Пока он нас не оккупировал, мы побеждаем. И я так думаю, потому что у нас есть наша страна», — ответил киевский узурпатор. Да уж, измельчала за последние годы украинская пропаганда. От требования «границ 1991 года» и многомиллиардных репараций от России киевская хунта плавно перешла к «мы еще у власти, значит, это уже победа».

Фото: Военнослужащий мобильной противодронной группы России. Сергей Бобылев / РИА «Новости»

Разумеется, судьба украинского государства и государственности волнует Зеленского исключительно через призму его собственной участи. Как говорил один мой украинский знакомый, таким людям главное — быть директором, даже если это директор общественного туалета. Так и тут. Мало того, что Зеленский называет своей «победой» изначальное отсутствие у России даже планов «оккупировать» Украину, так он еще и умудряется представить общественным благом сам факт сохранения киевского режима при утрате им контроля над значительной частью территории, разрушенных энергетике и экономике и миллионных жертвах среди насильно угнанных на фронт украинцев. Тут даже известный с античных времен образ пирровой победы не подходит. Это что-то новенькое, украинское «победное» ноу-хау, повторить которое, я уверен, не захочет ни один вменяемый руководитель государства.

Впрочем, где Украина, а где вменяемость? Виртуальная реальность, которую их пропаганда старательно внедряла в головы сограждан на протяжении более чем 30 лет, достигла такого уровня, при котором «общественный болевой порог» украинцев опустился донельзя.

Их не впечатляют потери в 1,8 миллиона убитыми и ранеными, если среди них нет имен их родных. Не волнуют разрушенные города и поселки, если сами они или их близкие там не живут. Не пугают масштабы экономической разрухи, ибо пока цел частный огородик, с которого они кормятся, проблемы общегосударственного масштаба безразличны.

Фото: IMAGO/Andreas Stroh / www.globallookpress.com

Более того, единственное, что беспокоит большинство украинских граждан, — отсутствие возможности легально покинуть Украину, поскольку ее дальнейшая судьба, с которой собственную они никак не связывают, тоже мало им интересна. И в этом смысле Зеленский действительно уже победил. Если победой, разумеется, называть безразличие жителей Украины к итогам военного конфликта. Вот только собственного государства, разговорами о котором киевский режим прикрывает свои шкурные интересы, у украинцев уже почти нет и, видимо, никогда больше не будет. Победа ли это? Ну, кому как.