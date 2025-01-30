Где же я буду харчеваться? Украинские Шариковы остались без пропитания
Европейские СМИ сообщили, что Украина в лице представителей Верховной рады ведет переговоры с ЕС о возможности компенсации финансирования различных украинских НКО. Ранее они получали «на пропитание» по линии проектов USAID, работа которых в Незалежной на днях оказалась свернута указом Дональда Трампа.
«Хотя бы на время, пока в Вашингтоне не будут приняты окончательные решения… Вместе с тем из-за паузы дальнейшая нормализация процессов может состояться через три, четыре, пять, а то и шесть месяцев. Пока будет продолжаться аудит, Украина должна принять оперативные меры, чтобы избежать дестабилизации ключевых процессов в государстве, а также предусмотреть свои действия в этом направлении в дальнейшем», — говорится в заявлении комитета ВР по информполитике.
Помимо удара непосредственно по глобалистами, выкормышами которых и стали многочисленные грантоедские конторы на Украине, новый президент США таким образом реализует еще одну свою стратегию, предусматривающую перекладывание всех расходов, а вместе с ними ответственности за «украинский проект» на союзников из Европы. Следующим, по задумке Вашингтона, должны стать прекращение всяческой военной и финансовой помощи Киеву и делегирование странам ЕС полномочий по решению этих проблем.
Но пока американские и европейские паны спорят, по старинной украинской традиции чубы трещат у холопов — у той самой прозападной украинской тусовки, работавшей в первую очередь в сфере распространения информации и гуманитарной политики. За три десятка лет они привыкли к безбедному существованию на хозяйские деньги.
В ответ они с удовольствием обслуживали на Украине американские и европейские интересы, распространяя выгодные Западу нарративы и обрабатывая неокрепшие умы украинцев, постепенно превращая общество сначала в не-Россию, а затем и в анти-Россию.
По сути, эти люди стали для Украины коллективным Йозефом Геббельсом с его министерством пропаганды. Всего за пару десятилетий они превратили целый народ в зомби, готовых убивать и умирать за чужие и абсолютно чуждые им ценности.
Именно сотрудники информационных помоек вроде Hromadske, Bihus info, «Украинская правда», «Детектор медиа», «Слідство.Інфо», «Настоящее время»*, «Радио Свобода»*, появившихся на Украине непосредственно перед или в процессе Майданов, несут прямую ответственность за разжигание в стране русофобии, создание из России образа врага и в итоге за организацию государственного переворота. Он дал начало войне в Донбассе, превратившейся со временем в полномасштабный военный конфликт с Россией.
И это лишь малая часть тех бед, которые принесли некогда цветущей республике СССР лукавые американские программы, осуществляемые и до недавнего времени финансируемые по линии USAID.
Я не знаю, найдет ли Брюссель средства, чтобы поддержать работу этих структур, но некоторого сокращения штатов им в любом случае не избежать. Тогда эти ребятки потеряют бронь, которую им щедро раздавали, сохраняя столь «важные кадры» от невзгод военного времени.
Пожалуй, это станет высшей справедливостью, когда на поле боя, наконец, отправятся те, кто столько сил потратил на его разжигание. Поделом этим Шариковым.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.