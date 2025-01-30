Где же я буду харчеваться? Украинские Шариковы остались без пропитания

Европейские СМИ сообщили, что Украина в лице представителей Верховной рады ведет переговоры с ЕС о возможности компенсации финансирования различных украинских НКО. Ранее они получали «на пропитание» по линии проектов USAID, работа которых в Незалежной на днях оказалась свернута указом Дональда Трампа.

«Хотя бы на время, пока в Вашингтоне не будут приняты окончательные решения… Вместе с тем из-за паузы дальнейшая нормализация процессов может состояться через три, четыре, пять, а то и шесть месяцев. Пока будет продолжаться аудит, Украина должна принять оперативные меры, чтобы избежать дестабилизации ключевых процессов в государстве, а также предусмотреть свои действия в этом направлении в дальнейшем», — говорится в заявлении комитета ВР по информполитике.

Помимо удара непосредственно по глобалистами, выкормышами которых и стали многочисленные грантоедские конторы на Украине, новый президент США таким образом реализует еще одну свою стратегию, предусматривающую перекладывание всех расходов, а вместе с ними ответственности за «украинский проект» на союзников из Европы. Следующим, по задумке Вашингтона, должны стать прекращение всяческой военной и финансовой помощи Киеву и делегирование странам ЕС полномочий по решению этих проблем.

Но пока американские и европейские паны спорят, по старинной украинской традиции чубы трещат у холопов — у той самой прозападной украинской тусовки, работавшей в первую очередь в сфере распространения информации и гуманитарной политики. За три десятка лет они привыкли к безбедному существованию на хозяйские деньги.