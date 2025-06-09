Украинские пляски на костях. Почему киевский режим не забирает тела солдат?

Фарс, в который власти Украины превратили процедуру возвращения на Родину тел погибших солдат ВСУ, с точки зрения человеческой морали не поддается осмыслению. Казалось бы, ну будьте людьми, заберите своих «героев», передайте родным и близким, пусть похоронят их по-людски, как положено. Это, конечно, никого не утешит, но хотя бы какую-то точку в бесконечных мытарствах жен и матерей, обивающих пороги украинских военкоматов в надежде прояснить судьбу сыновей и мужей, поставить получится.

Но нет: Украина уже дважды срывала это скорбное мероприятие, отделываясь нелепыми отговорками о том, что их якобы никто не предупреждал. «Российская сторона в точном соответствии с договоренностями, которые были достигнуты в Стамбуле <…> 2 июня и в соответствии с графиком, согласованным с украинской стороной в Стамбуле, доставила в район обмена подготовленные к репатриации тела украинских военнослужащих. <…> К сожалению, ни позавчера, ни вчера украинская сторона не подтвердила получение этих тел. Есть сигналы о том, что якобы акция будет перенесена на следующую неделю. Подтверждаю, что мы ждем официальное уведомление по известному украинской стороне каналу о том, что состоится акция по возвращению тел», — рассказал журналистам представитель российской стороны генерал-лейтенант Александр Зорин. Начало обмена телами погибших между Украиной и Россией теперь действительно запланировали на следующую неделю, но гарантий, что Киев опять не выкинет какой-то фортель, нет.

Фото: IMAGO/Christian Spicker / www.globallookpress.com

И все же непонятно, зачем Владимиру Зеленскому и его подручным понадобились эти ужасные «пляски на костях»? Почему режим затягивает с процедурой принятия павших? Самой первой, очевидной и оттого, видимо, наиболее популярной версией оказалось нежелание киевских властей выплачивать гробовые сразу 6000 украинских семей. Мол, денег на это в их казне нет. Денег нет, это правда, но ведь и платить по факту необязательно. Несколько месяцев Верховная рада, как бешеный пулемет, выдавала один закон за другим, в результате все полагающиеся погибшим и раненым вэсэушникам выплаты стали как бы условными, точнее обставленными таким числом различных условий, что до адресата деньги теперь вряд ли когда-то дойдут.

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Затем многие предположили, что дело в банальной «зраде» — необходимости одномоментно признать гибель сразу 6000 человек, что как-то с большим трудом вписывается в картину мира, тщательно рисуемую для украинцев официальной пропагандой. Согласно ей, за все три года СВО безвозвратные потери ВСУ составляют всего 45 тысяч бойцов. И тут сразу плюс шесть тысяч. В общем, «зрада» как она есть. Как бы да, но нет. Это может показаться странным, однако украинское общество достаточно индифферентно к сообщениям о реальном количестве погибших, покалеченных, пропавших без вести. Их не трогают новости об утраченном контроле над еще каким-нибудь куском территории. У них, по сути, нет даже запроса на правду. Она им не нужна, ибо пугает, а страх парализует. Украинцы предпочитают жить в информационном коконе, который им заботливо создала власть. А все, что выходит за его пределы, отвергается ими как ложное. Так что, если бы дело было только в необходимости признать потери, никто бы даже не парился. Просто сказали бы, что это не плюс шесть, а шесть тысяч из 45 тысяч — и все бы в это поверили. Потому что хотят верить.

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Наконец, наиболее склонные к анализу предположили, что это попытка сорвать Стамбульские переговоры. А то картинка какая-то получается «неправильная»: русские и украинцы напрямую ведут диалог, о чем-то договариваются, эти договоренности даже потом реализуют. Непорядок. Как же быть с украинскими нарративами про «орков», с которыми вообще нельзя вести никакие переговоры? В этом, пожалуй, есть смысл, но уж слишком глубокий, как для тех, кто привык действовать в рамках сиюминутных «перемог», большая часть которых происходят исключительно на экране. Во всяком случае, существует масса более техничных способов «слить» переговоры, чем устраивать это кощунственное представление.

Как по мне, все гораздо проще и трагичнее. Украине — государству, стране, обществу в целом — глубоко плевать на судьбу этих шести тысяч погибших. Они списали их еще тогда, когда те попались в лапы людоловам из ТЦК. Уже в этот момент все они перестали быть для них согражданами и даже просто людьми, а стали «пушечным мясом», которым буквально затыкают дыры на фронте.

Свою роль они сыграли, а утилизация «отработанного материала» украинцев не интересует: тех, что внизу, — чтобы лишний раз не давать себе повод усомниться в «скорой победе Украины», тех, что сверху, — потому что толку от погибших уже никакого, даже какую-нибудь громкую PR-кампанию с их похоронами не замутишь. Раз так, то зачем им лишние хлопоты?