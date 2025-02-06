Украинозамещение. В Киеве придумали, кто будет вместо «последнего украинца»
На днях в эфире украинского «Единого марафона» (это такое изобретение нынешнего режима, чтобы народ слышал с экранов ТВ только одну, «правильную» точку зрения) зашел разговор о практике приглашения иностранных рабочих на примере одного мебельного предприятия в Закарпатье, куда хозяевами фабрики специально выписали 150 человек из далекой Бангладеш.
Рассуждая о проблеме нехватки рабочих рук, некий доктор экономических наук Андрей Длигач заявил, что сегодня украинский бизнес испытывает недостачу в 32% персонала, а это более трех миллионов работников. При этом, только по данным официальной статистики Украины, там более двух миллионов безработные, которые, по словам Длигача, «отказываются переучиваться, переезжать, ждут пока к ним придет бизнес, а бизнес не придет, надо становиться более гибкими, легкими, быстрыми, не государству, а людям, людям».
На замечание ведущего, что дело не в гибкости, а страхе попасть в лапы ТЦК, из-за чего многие украинские мужчины буквально прячутся по домам, эксперт ответил: «Ну да, это риск, но что же делать».
Но, как выяснилось по ходу беседы, одной лишь «гибкостью» проблемы все равно не решить: тенденция на сокращение «человеческого ресурса» продолжит усиливаться на Украине.
«В ближайшие пять-семь лет Украине потребуются работники из Бангладеш, Индии, стран Африки и Ближнего Востока — и это реальность», — резюмировал доктор-экономист.
Оставим в стороне замечание о максимально циничном подходе Длигача к проблеме — мол, неважно, что вас могут отправить «на ноль» и в итоге на ноль же помножить, у бизнеса не хватает рабочих рук — так что вперед!
Обратим лучше внимание вот на какой нюанс. Несколько миллионов человек, о которых говорит Длигач как о будущей потребности украинской экономики в рабочих руках, — это де-факто признание потерь, понесенных Украиной в военном конфликте с Россией. Не 45 тысяч, о которых не смущаясь врет Зеленский в интервью американскому журналисту, а несколько миллионов — и это даже с учетом общего числа мужчин, женщин и детей, выехавших за рубеж.
Не может оставлять равнодушными сам факт того, с какой легкостью местные эксперты говорят о массовом завозе в «Незалежную» жителей других стран, весьма, кстати, далеких от Украины как географически так и ментально — то есть, по сути, о процессе «укрозамещения».
Похоже, с неизбежностью положить на алтарь западных интересов всех украинцев «до последнего», согласны уже и сами граждане этой страны. При этом, я уверен, каждый из них думает, что вот его-то все это не коснется. Святая наивность!