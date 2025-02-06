Украинозамещение. В Киеве придумали, кто будет вместо «последнего украинца»

На днях в эфире украинского «Единого марафона» (это такое изобретение нынешнего режима, чтобы народ слышал с экранов ТВ только одну, «правильную» точку зрения) зашел разговор о практике приглашения иностранных рабочих на примере одного мебельного предприятия в Закарпатье, куда хозяевами фабрики специально выписали 150 человек из далекой Бангладеш.

Рассуждая о проблеме нехватки рабочих рук, некий доктор экономических наук Андрей Длигач заявил, что сегодня украинский бизнес испытывает недостачу в 32% персонала, а это более трех миллионов работников. При этом, только по данным официальной статистики Украины, там более двух миллионов безработные, которые, по словам Длигача, «отказываются переучиваться, переезжать, ждут пока к ним придет бизнес, а бизнес не придет, надо становиться более гибкими, легкими, быстрыми, не государству, а людям, людям».

На замечание ведущего, что дело не в гибкости, а страхе попасть в лапы ТЦК, из-за чего многие украинские мужчины буквально прячутся по домам, эксперт ответил: «Ну да, это риск, но что же делать».

Но, как выяснилось по ходу беседы, одной лишь «гибкостью» проблемы все равно не решить: тенденция на сокращение «человеческого ресурса» продолжит усиливаться на Украине.