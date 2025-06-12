«Бред воспаленного мозга». Украина сеет панику среди населения страшилками о русских в Киеве

На Украине паника из-за продолжающегося наступления российских войск в Сумской области. В Верховной раде заявили, что цель России — Киев. Что происходит под Сумами и действительно ли украинская столица стала целью России — в материале 360.ru.

Ситуация в Сумской области Подразделения ВС России продолжают наступление в Сумской области. Буферная зона постепенно расширяется вдоль российской границы, войска продвинулись дальше населенного пункта Беловоды. Разведчик с позывным Цыпа рассказал РИА «Новости», что на этом направлении работают десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. «Гоним противника, забираем уже территорию Сумской области. Проводим наступательные действия. Уже ушли дальше Беловодов», — отметил Цыпа.

Морпехи 177-го отдельного гвардейского полка рассказали о ситуации в Сумской области на подконтрольных им территориях. «Перамалываем лучшие подразделения ВСУ в Сумской области. После вклинения ВС России противник перебросил сюда лучшие резервы с других направлений. Трасса Писаревка — Юнаковка уже под нашим FPV-контролем», — сообщили военные. Несмотря на попытки контратак ВСУ, идет планомерное продвижение вглубь территории противника, хоть и значительно замедленное. Продолжаются бои в Юнаковке и Яблоневке. Российские войска с боями продвинулись в Новониколаевке, сообщил военкор Семен Пегов. ВСУ используют пехоту и технику, а также пытаются отрезать российский гарнизон от логистики, атакуя мосты и понтоны.

Фото: РИА «Новости»

Военкоры сообщили, что до Сум осталось около 18 километров. Однако киевский режим пугает не только наступление российских войск, но и рост внутреннего недовольства. Об этом свидетельствует закупка противоударных щитов для Нацгвардии для разгона митингов. Сумма внушительная — более 30 миллиона гривен, это примерно 58 миллионов рублей. Эвакуацию граждан в регионе проводят тихо, опасаясь паники у населения. «Закупка щитов в таких условиях — не про оборону. Это сигнал, что Киев готовится к внутреннему недовольству: митингам, панике, бунтам на фоне потерь. И вместо укрепления фронта власти укрепляют средства контроля над населением — боятся не столько прорыва, сколько реакции своих», — сделал выводы телеведущий Руслан Осташко в своем Telegram-канале.

Фото: РИА «Новости»

Паника в Раде: Россия идет на Киев? Тем временем в Верховной раде зреют панические настроения, и разгоняет их депутат Марьяна Безуглая. Нардеп подсчитала, что от Киева до текущих позиций российской армии остается совсем немного — около 300 километров. «Кто не заметил — новое наступление россиян в Сумской области — это не наступление на Сумы, областной центр. Это наступление на Киев, столицу Украины. Физически, идеологически. Обратите внимание на маршруты и расстояния», — заявила Безуглая. Примечательно, что в успехе российских войск в Сумской области нардеп обвинила… США. Якобы, Штаты «сняли барьеры», отказавшись от роли «мирового полицейского».

Фото: РИА «Новости»

Освобождение Херсона может стать приоритетом Насколько России нужен Киев и что делают российские войска в Сумской области, 360.ru рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Отношение к высказываниям Безуглой офицер выразил словами: «Она много чего говорит». «Она, видно, опасается, что ее в плен возьмут в Киеве. Ну, я думаю, что это не так. Если так уж разобраться, [Безуглая] нас вполне устраивает своим выпадами против украинских военачальников», — отметил Дандыкин. Капитан заявил, что у России имеются другие планы на летний период. «Я думаю, вопрос сейчас стоит на других направлениях, и Генштаб планирует операцию, исходя из целесообразности. Зашли в Днепропетровскую область, значит, надо там смотреть, куда дальше. Зашли в Сумскую, в зону безопасности, сколько она будет, определяют там по факту ударов», — высказал мнение Дандыкин.

Фото: РИА «Новости»

Эксперт отметил, что, скорее всего, российские войска сосредоточатся на освобождении Херсона и других населенных пунктов на Днепре.

Всему свое время. Все зависит от того, как они собираются заключать соглашение о мире <…> Но каждый населенный пункт, который освобождаем, он нас ведет к победе в специальной военной операции. Василий Дандыкин военный эксперт

«Очередной бред» Безуглой Глава Каховского муниципального округа Херсонской области, военный эксперт Павел Филипчук в отношении Безуглой высказался гораздо резче, а ее слова назвал «очередным бредом». «Я не перестаю удивляться тому бреду, который льется из всех утюгов Евросоюза и Украины уже на протяжении 11 последних лет. Одни кричат, что Россия нападет на страны Прибалтики, избранный президент Польши Кароль Навроцкий заявляет о том, что Москва является главным врагом Варшавы», — возмутился собеседник 360.ru. Филипчук напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что цель специальной военной операции — это денацификация и демилитаризация Украины. «И вот теперь, очередной бред от нардепа Безуглой — оказывается цель СВО — это захватить Киев. <…> Нам не нужен Киев, Житомир или Львов. Все это бред воспаленного мозга. Все это делается, что бы посеять очередной страх, панику в рядах украинцев, только для промывки их мозга и не более того», — заявил военный эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Он подчеркнул, что все заявления Безуглой и ей подобных не подкреплены доказательствами, которых и не может быть априори. Однако разучившиеся критически мыслить украинцы привыкли верить своим СМИ и любому бреду из уст своих политиков. «Я уверен, что наши войска, освободив полностью территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, создадут лишь буферную или санитарную зону. Она необходима для безопасности россиян, для безопасности граждан, проживающих на новых территориях, для того, чтобы в той же Каховке люди могли безбоязненно выйти на улицу, сходить в магазин или в кинотеатр, чтобы возобновилась работа школ и детских садов», — резюмировал Филипчук.