Последние дни в СМИ и социальных сетях активно обсуждают варианты ситуации на Украине, которая может наступить после подписания мирного договора между Киевом и Москвой при участии Вашингтона. До этого еще далеко, но никогда еще за время СВО попытка остановить конфликт не была столь ярко выраженной и мощной. Торги идут, договор может быть подписан, но что после?

Безусловно, говорить о том, что все уже решено, что на днях Киев и Москва подпишут соответствующие документы, а Дональд Трамп в сотый раз заявит о своем миротворческом мессианстве, говорить рано. Неизвестно, как на самом деле идут переговоры. Что это за 28 пунктов, которые просочились в Сеть? Как поведут себя пресловутые глобалисты, действующие через Европу, которая план американского лидера уже публично отвергла? Вопросов много. С другой стороны, есть ощущение, перерастающее в уверенность, что от бойни устали все. США хотят переключиться на другие регионы. Украина истощена. Россия постоянно артикулирует готовность к переговорам. Даже самые рьяные адепты войны уже почти не кричат: «Дойдем до Львова!» О Варшаве и Париже позабыли еще раньше. Мирный дух не то чтобы висит в воздухе, но периодически витает.

На сегодня очевидно лишь одно: власти Владимира Зеленского — во всяком случае, в ее нынешнем формате — приходит конец.

На то есть несколько причин, главная из которых описана еще Пушкиным. Помните, да? Хочу быть владычицей морской! Вот так и с президентом Украины: он слишком много о себе возомнил. Ну а кто он? Случайный человек, который влез в пантеон боссов второго уровня (сам он даже не пятого) и решил что-то там диктовать. Таких грохают быстро.

Фото: Michtof/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Весь этот так называемый Миндичгейт, устроенный США, — прекрасный элемент давления на Зеленского и Ермака. Свои же их и станут сдавать, потому что ЗеЕрмак, подмяв под себя весь украинский истеблишмент и явно переобщавшийся с Мерцем, Макроном и прочими евролидерами, поднял лапу на серьезных ребят из НАБУ, а за теми всегда стояли мощные структуры — и поводок быстро и резко одернули, правда, еще не придушили. ЗеЕрмак однозначно уходит. Однако далее вырисовывается одна глобальная проблема. Дело в том, что на Украине каждый следующий президент, каждое следующее правительство были хуже предыдущих. Зеленский стал приговором не только для Порошенко, но и для всех украинцев. Так, а кто после?

Я много лет пожил там, предсказал каждый следующий президентский виток и настаиваю на том, что если сейчас упустят момент, то к власти в Киеве придут реальные нацисты и радикалы. Те, кто сейчас заседает в барбершопах и британских кабинетах.

На Украине нет того, кто мог бы без тотального внешнего контроля справляться с руководством страной. Ни условные Арахамия с Федоровым, ни люди старой школы вроде Тимошенко и Порошенко не управятся с теми, кто привык убивать, а привыкшие хотят власти. Да, они пока не делали поползновений на власть абсолютную, но это уже есть в их головах. Потому без максимально жесткого внешнего управления мы рискуем получить на Украине еще более опасный режим — реально нацистский. Россия должна настаивать на том, чтобы контролировать Киев самым авторитарным способом, но даже если это удастся сделать, то ничто не получится без гуманитарной, мягкой силы Москвы. В конце концов, то, что происходит, — результат ее отсутствия все эти тридцать лет. Нужно быть готовым к тому, чтобы вновь не допустить ошибок прошлого.