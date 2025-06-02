02 июня 2025 15:07 На разных языках. Украина намеренно превращает переговоры в посмешище 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Спецоперация

Русский язык

Россия

Переговоры

Украина

Стамбул

Приморское управление ФСБ сообщило, что накануне задержали двоих 19-летних местных жителей, попытавшихся поджечь релейные шкафы.

Как заявили в ведомстве, злоумышленники действовали по указанию украинских спецслужб за денежное вознаграждение. Теперь юношам грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Это я, собственно, к чему? А к тому, что практически ни один трагический инцидент, организованный против нашей страны и на нашей же территории, не обходится без таких вот добровольных помощников. Они то ли в силу врожденной жадности, то ли по скудоумию решаются пойти на преступление и тем самым навсегда сломать себе жизнь. Есть основания предполагать, что и в случае со вчерашними происшествиями в Брянской и Курской областях, когда осуществили диверсии на железнодорожных путях, в результате чего пострадали люди, присутствует след таких вот жадных и скудоумных. Это же можно сказать и про массированную атаку заранее завезенных в Россию беспилотников по нашим военным аэродромам.

Фото: Александр Хинштейн/Telegram

Но если с мотивацией сограждан, причастных к случившемуся, следствию еще предстоит разобраться, то в том, что касается Украины, которая вчера на уровне их недопрезидента взяла на себя ответственность за произошедшее, ломать голову не придется. Очевидно, что диверсии приурочили к сегодняшнему второму раунду переговоров в Стамбуле.

И не то чтобы с целью их полностью сорвать, нет. Но вот превратить в публичное унижение России, в эдакую дьявольскую клоунаду ­— это наверняка.

Как стало известно еще вчера поздно ночью, украинская делегация передала российской стороне свой вариант меморандума, написанный на английском и украинском языках. Я бы еще понял, если б только на английском. Ну ок, международные переговоры. Но южнорусский диалект русского же языка, да еще и густо сдобренный полонизмами и заимствованиями из немецкого, тут явно лишний. А значит, имеем дело с откровенной демонстрацией неуважения и попыткой (весьма дешевой и хуторской) выставить собеседника дураком.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

В этой связи вспоминается старый украинский анекдот про двух таких вот «хуторян», к которым приезжий иностранец на Крещатике безуспешно обращался за помощью сразу на нескольких иностранных языках. Итог плачевен. Ни одного языка, кроме мовы, хуторяне не знали, и в результате, когда иноземный гость ушел несолоно хлебавши, один из них заметил другому: — Видишь, какой умный и образованный человек, сколько языков знает. — Да? И что это ему дало? Очень похоже, что сегодня в Стамбуле будет примерно та же история. И я не о том, что обе делегации буквально не найдут общий язык. Найдут, и им, как несложно догадаться, будет русский.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Я о том, что найти с нынешней украинской властью общий язык в фигуральном понимании практически нереально. Впрочем, почему практически — нереально абсолютно. И это, увы, суровая данность. Тем не менее что-то мне подсказывает, что наши это знают и уже приготовили украинцам немало сюрпризов. Вероятнее всего, в форме ультиматума о безоговорочной капитуляции.