Киев понимает, что с приходом Дональда Трампа все может кардинально измениться. Зеленский и его команда абсолютно не заинтересованы в прекращении конфликта с Россией. Ведь, когда он завершится, будет очень много вопросов со стороны простых украинцев. Уж проще продолжать воевать, даже если Украина рискует исчезнуть с политической карты мира. В связи с этим Киев и некоторые западные страны, которые стоят за его спиной, готовы взвинтить градус эскалации на такой уровень, чтобы у Трампа не было даже и шанса остановить кровопролитие.

Что известно об украинской ядерной бомбе Британская газета The Times написала, что Украина может разработать элементарную ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, если Дональд Трамп прекратит военную помощь со стороны США. Например, быстро создать базовое устройство из плутония по технологии, аналогичной атомной бомбе «Толстяк», сброшенной на Нагасаки в 1945 году. И создание простой атомной бомбы, как это сделали США в рамках Манхэттенского проекта, видимо, не было бы сложной задачей 80 лет спустя. Не имея времени на строительство и эксплуатацию крупных предприятий, необходимых для обогащения урана, в военное время Украине пришлось бы полагаться на использование плутония, извлеченного из отработанных топливных стержней, вывезенных из украинских ядерных реакторов. Однако вес реакторного плутония, имеющегося в распоряжении Украины, можно оценить в семь тонн, уверены журналисты.

Фото: РИА «Новости»

Если это действительно так, то количества плутония будет достаточно для создания сотен боеголовок с тактической мощностью в несколько килотонн. Такая бомба будет иметь мощность примерно в одну десятую от мощности «Толстяка». «Ничего сложного в создании бомбы, к сожалению, действительно нет. Самое сложное — наработка плутония. Если есть плутоний, необходимо решить вопрос с имплозией, то есть с обжатием заряда. Технология имплозии сложная, но на Украине остались специалисты, да им и помогут, скорее всего. Европа, как всегда, не думает о последствиях. Извлечь плутоний из отработанного топлива и очистить его тоже не так просто, но возможно, так что риск велик», — заявил 360.ru публицист, участник СВО Танай Чолханов. В связи с этим необходимо активно привлекать международные организации к данному вопросу. Либо придется быстро наступать на Киев и свергать этот преступный режим, добавил Чолханов. Риски велик. Вероятность использования Киевом ядерного оружия велика до конца срока Байдена. Но она велика и после вступления в должность Трампа.

Фото: Владимир Зеленский и Джо Байден. White House / Global Look Press

Кстати, по некоторым данным, Украина проводила манипуляции с ядерными материалами, к которым относятся выделенный плутоний и уран высокой степени обогащения. Их исходные на Украине есть. Мы в свое время поставляли ей уран с характерными распределениями изотопов. На украинской территории находится отработанное ядерное топливо, существуют загрязненные площадки в зоне чернобыльской аварии. Поэтому варианты есть.

Между тем в Киеве на фоне слухов и публикаций в западных СМИ открещиваются от создания ядерной бомбы. Например, советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что создание ядерной бомбы существенно не изменит ситуацию на фронте, а потому и заниматься этим смысла нет. Мол, если бы ядерное оружие могло изменить ситуацию, на риск его создания можно было бы пойти, несмотря на все «юридические и репутационные сложности». Верится в это с трудом, конечно.

Фото: Ровенская АЭС / РИА «Новости»

Ультиматум России Шансы на то, что украинский конфликт получит в ближайшие годы какое-либо устойчивое завершение, стремятся к нулю. Но в каком режиме будет продолжаться это противостояние — вопрос, на который мало кто сегодня способен ответить. Речь может идти как об очередной эскалации, так и о затухании, когда позиционные бои сменяются шаткими перемириями. Такое мнение высказал политический аналитик, публицист Юрий Голубь в разговоре с 360.ru. — С чем может быть связана такая неопределенность? — С политической ситуацией в Вашингтоне. Зависит от того, сможет ли команда Трампа удержаться у власти и отстоять повестку на сворачивание украинского направления внешней политики.

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency / Global Look Press

— Между тем российская армия продолжает достаточно успешное наступление. — И это серьезный вызов для Евросоюза, который рискует остаться один на один с Москвой. Естественно, он стремится любой ценой затормозить продвижение наших войск и снизить интенсивность ударов по военной и энергетической инфраструктуре Украины — если не помогают поставки оружия, в ход идут методы политического шантажа. — Сама по себе Украина никакое ядерное оружие, кроме разве что «грязной бомбы», создать не в состоянии? — Да, необходимые компетенции, которые были у республики в советское время, давным-давно утрачены. Зато Великобритания или Франция вполне могли бы подбросить Киеву вожделенную боеголовку.

— Сегодня вокруг украинской ядерной бомбы развернулась полноценная информационная кампания. — Недавно на эту тему высказалась немецкая газета Bild, теперь — британская The Times. Представители киевского режима то опровергают эти слухи, то, наоборот, подогревают их. Фактически речь идет о давлении на Россию, попытке остановить наступление и принудить к переговорам на невыгодных для нас условиях — с тем, чтобы начать новую эскалацию, когда западный блок опять консолидируется и выработает общую политическую линию. — Дальше будет ультиматум России? — Такой сценарий возможен.

Фото: Российский военнослужащий. Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Остановить русских Не стоит забывать и о риске нанесения ВСУ удара по Запорожской АЭС. Разговоры об этом идут уже не первый год. Возможно, провокация с последующим обвинением, что это, дескать, мы не углядели. Более того, Украина может сама спровоцировать ядерную катастрофу на своей территории. Пока еще там функционируют три АЭС. Это вызовет экологическую катастрофу, но зато привлечет внимание мира. Все потому, что сейчас все переключаются на конфликт на Ближнем Востоке. Украина отходит для многих на второй план. И это неизбежно при Трампе. И тем не менее…

Фото: Ровенская АЭС / Global Look Press

«Запад сам может предоставить Украине ядерный боезапас малой мощности и выдать его за какое-то там изобретение украинских ученых. Это сделать гораздо проще. И применить они его могут в случае, например, прорыва фронта и катастрофического отступления украинских войск со своих позиций. В какой-то момент Запад может дать им команду на проведение ядерной провокации, чтобы остановить продвижение армии России. Или использовать оружие как предлог для нападения на нашу территорию», — рассказал 360.ru член президиума общественной организации «Офицеры России», полковник в запасе Левон Арзанов. В любом случае угроза реальная. Нам необходимо действовать на опережение. И, возможно, недавний заход в Черниговскую область — репетиция перед предстоящими событиями. Оттуда недалеко и до Киева…