Для любителей «подушнить» сразу оговорюсь, что я помню, как в оригинале звучит строчка из бессмертного хита военных лет. Но, во-первых, сам этот текст — вольная перепевка знаменитого «Синего платочка». Во-вторых, в контексте нашего сегодняшнего разговора такой порядок слов выглядит куда уместнее. Ибо, как заявил вчера Верховный главнокомандующий, если мы решим наказать зарвавшихся политиканов в Киеве или в любом другом месте, мы предупредим их заранее — чисто из гуманистических соображений.

«Выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объекты для поражения такими системами, как „Орешник“, на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны. Будем делать это по гуманитарным соображениям — открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника, также получающего эту информацию. Почему без опасений? Потому что средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует», — сказал президент во время вчерашнего обращения к россиянам. И вот что интересно: прошедшая накануне демонстрация возможностей очередного вида российской военной «флоры» способна не просто заставить Запад призадуматься о возможных последствиях «продолжения наших испытаний» (что, собственно говоря, уже произошло), но и стать серьезным козырем в борьбе с нынешним киевским режимом, причем дистанционным и практически бескровным.

О чем идет речь? О том самом предупреждении перед применением «Орешника», которое способно создать панику в месте предполагаемого удара и фактически парализовать как военную логистику ВСУ, так и работу существующей украинской военной инфраструктуры. Скажем, выходит представитель Минобороны России и официально сообщает, что тогда-то-тогда-то там-то и там-то ВКС России проведут очередные испытания нашей новейшей ракеты, а потому просим граждан незамедлительно покинуть опасный район и прилегающую к нему территорию.

Фото: MOD Russia / Global Look Press

А что, если этим районом будет какой-нибудь Львов или Тернополь? А может быть, даже Киев? Я лично знаю там пару мест в районе улиц Банковой и Грушевского, которые, на мой взгляд, идеально подходят под высадку этого плодоносного кустарника. В подобной ситуации неразбериха образца марта 2022 года покажется Зеленскому и его банде просто детскими забавами. Что они будут делать с десятками тысяч киевлян, которые одновременно попрут на выход из города?

Два с лишним года тому назад, когда было непонятно, как и каким средствами Россия будет наступать, уровень хаоса в украинской столице просто зашкаливал. Достаточно вспомнить, как обезумевшие от страха головорезы из СБУ, ГУР и МВД стреляли друг в друга, принимая незнакомцев с оружием за русских диверсантов.

Теперь же, когда возможности, а главное — последствия применения «Орешника» были наглядно продемонстрированы, страх неизвестности имеет все шансы трансформироваться в ужас осознания реальных перспектив. Уровень истерики станет просто запредельным. И ведь что самое смешное — в итоге мы можем даже и не стрелять. Зачем? Чтобы добиться необходимого эффекта, достаточно будет просто предупредить.