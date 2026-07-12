Порты и объекты ВПК под ударом: массированный удар ВС России по Украине 12 июля

Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли групповые удары по объектам на Украине, которые используют боевики ВСУ. Подробности — в материале 360.ru.

в порту «Черноморск», поражены два сухогруза и морской паром, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, а также патрульный катер прикрытия.

в порту «Черноморск» (государственное предприятие «Морской торговый порт „Черноморск“) объекты инфраструктуры перегрузочного центра, используемого для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также резервуары для хранения горюче-смазочных материалов;

в порту «Одесса» (государственное предприятие «Одесский морской торговый порт») объекты инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также логистического центра транспортной компании «Одтранс», осуществляющей перевозку грузов военного назначения;

«В результате поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске Одесской области, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, а также морские суда, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины», — заявила пресс-служба Минобороны .

Российская армия для удара использовала высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и БПЛА.

Также армия атаковала объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, места хранения БПЛА дальнего действия, склады боеприпасов и пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 158 районах.

Ракетные прилеты и перебои с электричеством

Украинское издание «Страна.ua» рано утром сообщило о перебоях с электроснабжением в Одессе и Харькове после ночной атаки ВС России.

«Власти Харькова сообщили, что проблемы возникли из-за технических сбоев в сетях „Укрэнерго“ и „Харьковоблэнерго“. В Одесском районе ДТЭК сослалась на локальную аварию. При этом оба региона подвергались ночью интенсивным ударам», — написали авторы материала.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что дроны атаковали Шевченковский и Киевский районы города. В Одессе зафиксировали ракетные прилеты, отметили журналисты.