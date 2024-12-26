Великобритания, как многие считают, — один из главных кураторов действующего политического строя на Украине. Сейчас, когда российская армия добивается значительного успеха на фронте, идет вперед, освобождая все больше населенных пунктов, британцы понимают: необходимо вмешаться и спасти киевский режим от краха. Пока не поздно. Смогут ли это сделать — вряд ли, но обязательно попытаются.

Операция Interflex Войска Великобритании могут зайти на Украину с «учебной миссией». Издание The Times написало, что речь идет об «усовершенствовании» операции Interflex. В рамках нее примерно 51 тысяча украинских военнослужащих прошли подготовку в Британии. Теперь изменения этой операции предполагают размещение британских войск на территории Западной Украины. Все якобы для обучения ВСУ. Дескать, такой подход может упростить этот процесс, который сейчас требует от украинских солдат длительных поездок в Соединенное Королевство. Этот вопрос утром 23 декабря обсудили британский премьер Кир Стармер и Владимир Зеленский.

Фото: UK Government/via Globallookpress.com / Global Look Press

Но есть маленький нюанс: британские военнослужащие действуют на Украине с начала СВО. Некоторые — под легендой наемников, некоторые — неофициально, но присутствие инструкторов зафиксировали с весны 2022-го. «Основные объекты, где есть британские инструкторы, — это 184-й учебный центр в Старице во Львовской области, в Гончаровском в Черниговской области, на Ровенском полигоне и на 239-м полигоне в Новомосковске в Днепропетровской области. Все эти разговоры — просто официальное закрепление британских подразделений на Украине. Дойдет ли до этого, не скажем. Но это позволит Украине высвободить дополнительные подразделения для фронта. Война ведь до последнего украинца», — написал автор Telegram-канал «Архангел спецназа Z». Тем не менее это будет означать официальный ввод войск Британии на Украину. Причем «учебная миссия» — понятие расплывчатое. Можно готовить кого-то в специальных центрах на Западной Украине, а можно обучать и в боевых порядках в Донбассе. Даже больше: фактически руководить боевыми действиями украинских подразделений непосредственно в зоне боевых действий.

Фото: Neil Milton/Keystone Press Agency / Global Look Press

Запад — стратегический тыл При этом странно полагать, что ввод иностранных «инструкторов» что-то поменяет. Британские войска давно присутствуют в зоне СВО, обучают в том числе украинские диверсионно-разведывательные группы. Они делали это и до 2022 года. Впоследствии, до начала спецоперации, они проходили «экзамен», где шли сквозь ряды Народной милиции ДНР и ЛНР, а иногда даже похищали их военнослужащих. Порой враг вырезал целые опорные пункты, где донецкие и луганские ребята стояли и несли охрану по линии боевого соприкосновения. Этому ГУР и ССО Украины обучал британский спецназ. Сегодня в вопросе обучения ничего не изменилось. Такое мнение высказал участник СВО, военкор Евгений Линин. — Работают и сейчас? — Разумеется. Британцы продолжают взаимодействовать как с ГУР, так и с СБУ. Готовят их диверсионные группы. Кроме того, к этому добавились корпуса морской пехоты, которые они подготовили. Это те самые четыре бригады корпуса морской пехоты, созданные по инициативе Лондона. Именно они предложили Киеву сформировать такой род войск в рамках их ВМФ. — Но готовили они их на британской земле. — Потому что это безопаснее прежде всего для тех людей, которые получают подготовку, а не для инструкторов. Поэтому украинцев готовят там, за границей, подальше, куда мы не можем ударить ракетами.

Фото: Украинские рекруты в Великобритании. UK Ministry of Defence/via Globallookpress.com / Global Look Press

— Именно Запад обеспечивает стратегический тыл Украине? — Именно. Стратегический тыл — это та территория, которая безопасна, до которой не достать обычными средствами поражения. Во время Великой Отечественной войны стратегический тыл у нас был за Уралом. Во время холодной войны — примерно там же. Для Украины стратегического тыла нет, потому что у нет территории, такого места, которое мы не могли бы поразить военными средствами воздушного, наземного или морского базирования. Крылатыми ракетами «Калибр» на территории Украины можем достать куда угодно, она простреливается насквозь. Запад дает Киеву возможность в спокойствии готовить технику и состав, складировать боеприпасы, например, на территории Польши и Румынии, отчасти где-то в Молдавии. — Так-то не только британцы находятся в зоне СВО. — Еще в 2022-м два батальона польских регулярных сил находились в Павлограде. Они шифровали их там под добровольцев, под иностранный легион. Но задача этих людей была именно обеспечить логистику поступления западного вооружения как можно ближе к передовой. И вот эти два батальона позволили высвободить на Украине значительную часть живой силы ВСУ, которую впоследствии задействовали в харьковской операции. Эта черта давно уже пройдена.

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency / Global Look Press

Нужны реальные удары Как отметила политолог Елена Панина в своем Telegram-канале, если официальный ввод британских войск на Украину все же состоится, это будет означать, что сдерживающие сигналы Москвы — и через испытание ракеты средней дальности «Орешник», и на уровне словесных интервенций по новой ядерной доктрине России, и в виде официального предупреждения через посла Британии в Москве по поводу ударов их ракетами по нашей «старой территории» — не дали нужного эффекта. С другой стороны, а когда в истории наши предупреждения влияли на действия британского правительства, кроме как во время Суэцкого кризиса в октябре 1956 года? Никогда.

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com / Global Look Press

«Британия словесные аргументы не воспринимает, только реальные удары, реальный ущерб. Понятное дело, я имею в виду правящие круги Великобритании — промышленников, банкиров, помещиков-лендлордов и обслуживающих их классовые интересы чиновников в погонах и без, а не большинство трудящихся, в очередной раз обманутых лейбористами. Поэтому очевидно, что только удары наших войск по британским военным на Украине, потери живой силы, солдатские и офицерские гробы на Британские острова смогут отрезвить правительство Кира Стармера», — рассказал 360.ru политический аналитик Владимир Соловейчик. Если британские военные официально появятся на Украине, они вполне официально будут законной военной целью для нашей армии и антифашистского подполья со всеми вытекающими отсюда последствиями.