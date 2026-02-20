У России новый враг? Военкор шокировал вестями с Украины: Зеленский покажется приятелем
Военкор Коц: Залужный для России — враг опаснее, чем Зеленский
Западные страны решили списать Владимира Зеленского в утиль. Европа уже приготовила для России нового и, возможно, более опасного врага?
Украина против Майка Тайсона
Такое мнение в своем телеграм-канале высказал военкор Александр Коц. Он обратил внимание на новый виток публичного конфликта между экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным и Владимиром Зеленским.
В последнем интервью Залужный в весьма специфической манере раскритиковал подготовку Украины к началу спецоперации.
По его словам, военное положение следовало вводить еще в январе 2022 года. Дипломат сравнил действия Зеленского с попыткой выйти на профессиональный ринг против Майка Тайсона, имея за плечами лишь опыт боя подушками с младшим братом.
Александр Коц отметил, что выбор американского боксера в качестве примера выдает в новоиспеченном дипломате плохое знание британских реалий и слабый уровень владения английским.
Тем не менее посыл для западных партнеров Украины понятен. Во всех бедах виноват только Зеленский, а сам Залужный — идеальный генерал.
Что делал Зеленский в ночь на 24 февраля
The Guardian, которому дал интервью Залужный, также приводит шокирующие детали первых часов конфликта.
Пока Владимир Зеленский в ночь на 24 февраля «спокойно лег спать», будучи уверенным в отсутствии угрозы, украинский генералитет действовал на свой страх и риск.
По версии источников The Guardian, мины в акватории Черного моря для защиты Одессы устанавливали в последний момент и едва ли не в обход прямого распоряжения Киева, что в будущем могло грозить военачальникам уголовным преследованием.
Коц счел, что «англичанка» окончательно определилась с фаворитом. Украинского лидера, чья репутация изрядно подпорчена «излишествами» и проваленным контрнаступлением 2023 года, постепенно списывают в утиль.
«Зеленский скоро может закончиться. И на смену ему придет Залужный. Не гений тактики, но очень опасный и, главное, трезвый враг», — резюмировал Александр Коц.
На публичный конфликт Залужного и Зеленского обратили внимание многие мировые СМИ. Российские аналитики уже допускали, что Запад сделает ставку на экс-главкома ВСУ при определенных условиях.