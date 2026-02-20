Военкор Коц: Залужный для России — враг опаснее, чем Зеленский

Западные страны решили списать Владимира Зеленского в утиль. Европа уже приготовила для России нового и, возможно, более опасного врага?

Украина против Майка Тайсона

Такое мнение в своем телеграм-канале высказал военкор Александр Коц. Он обратил внимание на новый виток публичного конфликта между экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным и Владимиром Зеленским.

В последнем интервью Залужный в весьма специфической манере раскритиковал подготовку Украины к началу спецоперации.

По его словам, военное положение следовало вводить еще в январе 2022 года. Дипломат сравнил действия Зеленского с попыткой выйти на профессиональный ринг против Майка Тайсона, имея за плечами лишь опыт боя подушками с младшим братом.

Александр Коц отметил, что выбор американского боксера в качестве примера выдает в новоиспеченном дипломате плохое знание британских реалий и слабый уровень владения английским.

Тем не менее посыл для западных партнеров Украины понятен. Во всех бедах виноват только Зеленский, а сам Залужный — идеальный генерал.