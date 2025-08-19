Сегодня 12:35 «Ты один приходи, мы тоже одни придем». Как Зеленский в Америку на разборки слетал 0 0 0 Фото: CNP/AdMedia / www.globallookpress.com Спецоперация

Президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели новые переговоры — первые с того самого позора украинского лидера в Овальном кабинете в феврале 2025-го. После беседы тет-а-тет оба пообщались с европейскими лидерами. Вольный пересказ итогов встреч представил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.

Трамп взял быка за рога «„Ты один приходи, мы тоже одни придем“, — „забил стрелку“ Дональду Трампу просроченный президент Украины», — так начал свой рассказ Коц. После, чтобы сколотить команду поддержки, Зеленский отправился в Брюссель. «Боязно после прошлого раза в одиночку ехать. Моральные травмы еще не зажили, а тут новые потрясения», — добавил военкор. Затем украинский лидер собрал семь европейских нянек и даже переоделся — вместо футболки цвета хаки надел черный пиджак с рубашкой.

На галстук уже не хватило — последний «Пэтриот» без соли накануне «доел». Александр Коц военный корреспондент

Но «белый господин» остался доволен. Хоть Зеленский и не стал «доном с Дерибасовской», но уже и не выглядел как «босяк из Жмеринки». Поэтому Трамп сразу взял быка за рога, предложив Зеленскому либо мир, либо прекращение военной помощи. «И карту разворачивает волшебную. На которой Украины той все меньше и меньше. А если сейчас еще немного не уступить, то и вовсе ее может не стать», — написал Коц.

Фото: CNP/AdMedia / www.globallookpress.com

Зеленский гнет свою линию По оценке военкора, украинский президент будто и соглашался на все с Трампом, но гнул свою линию. «Гарантии безопасности — це дило. А вот территориальный вопрос в таком составе я решать не уполномочен. Путина видел один разок в дверной глазок. Еще раз хочу, там и порешаем — трехсторонно!», — продолжил он. А «чирлидеры европейские» при этом всем «вроде как шумели» и на белого господина «поглядывали». Французский лидер Эммануэль Макрон предложил четырехсторонние переговоры. Канцлер Германии Фридрих Мерц, позабывший историю, призывал к давлению на Россию и прекращению огня. Генсек НАТО Марк Рютте расстилался перед Трампом и благодарил за «выход из тупика».

А вот был у нас случай в 1944-м, — возвращал всех на землю президент Финляндии Стубб. — Ну нашли же решение — и ничего, живем-дышим. Александр Коц военный корреспондент

Экзамен «европейской солидарностью» Европейцы пытались протащить свое — НАТО, контингенты и пятые статьи. Трамп заверил, что не бывать Украине в альянсе. После переговоров президент США созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным — стороны поддержали диалог России и Украины.

Фото: CNP/AdMedia / www.globallookpress.com

По итогам встречи, по словам Коца, видно, что Трамп выдержал экзамен «европейской солидарностью» и не поддался на дружное давление. «По атипичному поведению американского президента — ни одного прямого ответа, ни намека на конкретику — было видно, что предварительными договоренностями на Аляске он дорожит больше, чем навязчивыми предложениями своих партнеров по НАТО давить на Россию», — отметил Коц. Трамп не поддался ни на бесстыжий подхалимаж, ни на робкие угрозы, ни на хитрые уловки. Он также заявил, что после звонка Путину начал подготовку к его переговорам с Зеленским.

Зеленский четко дал понять, что вопрос обмена территориями можно решать только на трехсторонней встрече. Ему хочется шоу без конкретного результата. Но на трехсторонней встрече надо подписывать мирное соглашение, в котором все границы уже согласованы. Александр Коц военный корреспондент

Этим, по его мнению, и должны заняться переговорные группы, чей статус могут повысить. «Пока же, как говорил герой фильма „28 панфиловцев“, „спокойно жгем танки“», — заключил Коц.