Ракетный шторм растерзал ВПК Украины: «Цирконы» и «Искандеры» нанесли сверхмощный удар 24 января

24 января 2026 14:04 Ракетный шторм растерзал ВПК Украины: «Цирконы» и «Искандеры» нанесли сверхмощный удар

Ночью 24 января российские дроны и ракеты уничтожили ключевые стратегические объекты в Киеве, области и других городах Украины. «Тайное оружие Путина» сожгло ОРУ АЭС и бункеры первых лиц. Подробности атаки — в материале 360.ru.

Сверхмощный комбинированный удар Российские военные использовали как минимум несколько сотен ударных БПЛА и десятки ракет типа «Искандер», «Кинжал», «Циркон», «Буря», Х-22, Х-69 и Х-101. По данным телеграм-каналов, одномоментного удара столь широкой номенклатурой ракет по ВПК Украины еще не было. Львиная доля атак пришлась на энергетические и военные цели в Киеве и пригородах. ВС России ударили по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 и ключевой подстанции ПС 750 киловольт «Киевская». «Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по заводу, производящему беспилотные летательные аппараты дальнего действия, а также объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины», — уточнили в Минобороны. Также армия атаковала объекты ВСУ в Житомирской, Харьковской, Черниговской, Сумской и Днепропетровской областях. Главная цель — вывести из строя объекты энергетики, остановить работу военных заводов и уничтожить пункты управления войск и центры принятия решений.

Хронология и цели атак 24 января Массированный удар начался с роя «Гераней». Они не только нанесли критический урон, но и перегрузили остатки ПВО, ракеты к которым почти полностью закончились во время прошлого массированного удара. Первым делом БПЛА полетели по ТЭЦ-6 и ГЭС. Следом зазвучала тревога по баллистике — на цели стали заходить «Цирконы» и «Искандеры». Ближе к трем часам ночи ракетоносцы Ту-22м3 вышли с севера на пусковые рубежи — начались пуски ракет Х-22. По данным вражеских мониторинговых каналов, по Украине за ночь ударило 14 ракет: шесть «Искандеров», два «Циркона», две ракеты 9М727 и четыре крылатых Х-32, сообщил «Царьград».

Ударившие по Киеву Х-32/Х22, прозванные «тайным оружием Путина», не появлялись в зоне СВО с 2022 года. Предположительно, целями в Киеве могли стать подземные укрытия «первых лиц».

Дроны-камикадзе группами поразили цель в Индустриальном районе Харькова. «Киев становится непригодным для жизни. На левом берегу нет света и отопления. Все ТЭЦ будут снесены под ноль», — сообщил телеграм-канал Condottiero.

Ключевой целью стала подстанция «Киев» 750 киловольт, по объекту нанесли концентрированный удар «Искандерам», Х-22/32 и «Цирконами». Подстанция обеспечивала город электроэнергией от Ровенской АЭС. «Учитывая, что ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 уже ранее серьезно пострадали, а полноценно функционирует лишь ТЭЦ-4, удар по магистральной подстанции логично дополняет кампанию по системному „обездвиживанию“ киевского энергетического узла», — сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

В Житомирской области зафиксировали прилет по району Быстреевской ГЭС и севернее Радомышля — двумя Х-22/32 и двумя «Кинжалами». ВС России поразили объекты хранения техники инженерной воинской части. Под Черниговом две ракеты «Искандер-К» уничтожили цели у аэродрома: взрывы гремели со стороны военного городка и нефтебазы рядом с бывшим заводом «ЖивМаш». В облцентре полный блэкаут. В Днепропетровской области ракета «Искандер-М» прилетела по военному объекту.

Последствия атаки Всего более 1,2 миллиона потребителей в Киеве и Чернигове остались без света, сообщил вице-премьер, министр развития общин и территорий страны Алексей Кулеба. «В Киеве свыше 800 тысяч абонентов — без электрики. В Чернигове — без света более 400 тысяч потребителей», — написал он в своем телеграм-канале. Украинский телеканал ТСН сообщил о введении аварийных графиков отключения электричества в Житомирской, Харьковской, Полтавской и Черкасской областях.

Мэр столицы Виталий Кличко заявлял, что без отопления остались почти шесть тысяч домов в Киеве. Трижды за январь глава города призывал жителей выехать из Киева к альтернативным источникам электропитания и тепла. По данным ДТЭК, после массированной атаки на Киев 88 тысяч домохозяйств остались без света. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения. После ночных ударов левый берег Киева затянуло дымом. Некоторые станции метро в украинской столице закрылись. «Из-за закрытия некоторых станций метро в Киеве началась фортеця „автобус“. Вспоминали ли они, громадяне, слова террориста Порошенко, обращенные к Донбассу в октябре 2014 года?» — написал в своем телеграм-канале первый зампред комиссии по просвещению ОП России Армен Гаспарян. Речь идет о заявлении Порошенко, в котором он пообещал, что дети в ЛНР и ДНР станут сидеть по подвалам, у пенсионеров не будет выплат, а остальные окажутся безработными.

Реакция Зеленского На ночную атаку Вооруженных сил России отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский. «Ночью Россия массированно атаковала регионы — выпустили более 370 ударных дронов и 21 ракету разных типов. Под ударами Киев и область, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина», — сообщил он в телеграм-канале. Он также подчеркнул, что главной целью стали объекты энергетики.