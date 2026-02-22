«Цирконы» и «Искандеры» накрыли Украину: сирены взвыли по всей стране. Цели атаки 22 февраля

В ночь на 22 февраля российские военные нанесли мощный комбинированный удар по объектам на территории Украины. Армия использовала баллистические, гиперзвуковые ракеты и десятки беспилотников. Подробности атаки — в материале 360.ru.

Комбинированный удар по Украине 22 февраля

Вооруженные силы России в ночь на 22 февраля нанесли по Украине массированный удар, в котором участвовали около 80 БПЛА «Герань», свыше 10 крылатых ракет Х-22, минимум 15 «Цирконов» и «Искандеров».

Взрывы гремели в Киеве, Николаеве, Кировограде, Днепропетровске, Одесской, Сумской областях и Кривом Роге. Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.

«Зафиксирован взлет авиагруппы стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. „Герани“ начали массированную атаку на восточные и центральные регионы», — сообщил телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В Минобороны подтвердили, что ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергоинфраструктуры Украины, которые ВСУ используют в своих интересах.