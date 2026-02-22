«Цирконы» и «Искандеры» накрыли Украину: сирены взвыли по всей стране. Цели атаки 22 февраля
В ночь на 22 февраля российские военные нанесли мощный комбинированный удар по объектам на территории Украины. Армия использовала баллистические, гиперзвуковые ракеты и десятки беспилотников. Подробности атаки — в материале 360.ru.
Комбинированный удар по Украине 22 февраля
Вооруженные силы России в ночь на 22 февраля нанесли по Украине массированный удар, в котором участвовали около 80 БПЛА «Герань», свыше 10 крылатых ракет Х-22, минимум 15 «Цирконов» и «Искандеров».
Взрывы гремели в Киеве, Николаеве, Кировограде, Днепропетровске, Одесской, Сумской областях и Кривом Роге. Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.
«Зафиксирован взлет авиагруппы стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. „Герани“ начали массированную атаку на восточные и центральные регионы», — сообщил телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
В Минобороны подтвердили, что ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергоинфраструктуры Украины, которые ВСУ используют в своих интересах.
Какие цели попали под удар
Российские ракеты и дроны ударили по энергетике и логистике Вооруженных сил Украины.
«Поражены энергетическая и военная инфраструктура: атакованы Трипольская ТЭС и ТЭЦ-6», — заявили военкоры.
Удары по тепловым станциям такого масштаба несут большие проблемы для украинской армии, рассказал военный эксперт Сергей Левшин, чьи слова привела «Российская газета». Часть областей Украины, промышленная и коммунальная сферы столкнутся с перебоями в электроснабжении. В результате нагрузка перераспределится на другие станции.
На энергосистему всей Украины создастся дополнительное давление.
В свою очередь восстановление разрушенных объектов энергетики и логистики потребует от украинских властей значительных усилий и времени.
Сергей Левшин
военный эксперт
Из-за ночных прилетов поезда в Киевской области следуют с опозданием — ВС России повредили железнодорожные объекты. После ударов по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области начались масштабные пожары, также ГосЧС зафиксировала значительные повреждения.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что российские военнослужащие нанесли ракетный удар по заводу сладостей, принадлежащему американской компании Mondelez, в городе Тростянце.
Ледяной ад для ВСУ
Украинские боевики спасаются от российских дронов в ледяной воде, сообщил телеканал Би-би-си.
«Боевики ночью переправляются через Оскол, разбивая лед автоматами, чтобы спастить от дронов», — рассказали военкоры.
Военные, выжившие после 60 дней на передовых позициях, ночью переходили замерзшую реку в дождь и ветер.
«Интересно, что бы сказала Ницой (Лариса, украинская писательница — прим. ред.) этому бойцу, который после двух месяцев „на нуле“ лезет в ледяную воду под огнем, но говорит не державною мовою?» — поинтересовались на Украине.
Реакция Зеленского на ночную атаку
Президент Украины Владимир Зеленский после ночной атаки ВС России попросил у партнеров системы, «эффективно работающие против баллистики».
«Нужны системы, эффективно работающие против баллистики. Спасибо всем партнерам, которые помогают нам с закупками ракет ПВО через PURL и своим собственным поставкам», — написал глава государства в своем телеграм-канале.
Зеленский подтвердил, что под удар ВС России попали объекты энергетики и железной дороги в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Сумской областях.