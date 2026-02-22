«Цирконы» и «Искандеры» накрыли Украину: сирены взвыли по всей стране. Цели атаки 22 февраля

Фото: Пресс-служба Минобороны

В ночь на 22 февраля российские военные нанесли мощный комбинированный удар по объектам на территории Украины. Армия использовала баллистические, гиперзвуковые ракеты и десятки беспилотников. Подробности атаки — в материале 360.ru.

Комбинированный удар по Украине 22 февраля

Вооруженные силы России в ночь на 22 февраля нанесли по Украине массированный удар, в котором участвовали около 80 БПЛА «Герань», свыше 10 крылатых ракет Х-22, минимум 15 «Цирконов» и «Искандеров».

Взрывы гремели в Киеве, Николаеве, Кировограде, Днепропетровске, Одесской, Сумской областях и Кривом Роге. Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.

«Зафиксирован взлет авиагруппы стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. „Герани“ начали массированную атаку на восточные и центральные регионы», — сообщил телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В Минобороны подтвердили, что ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергоинфраструктуры Украины, которые ВСУ используют в своих интересах.

Фото: РИА «Новости»

Какие цели попали под удар

Российские ракеты и дроны ударили по энергетике и логистике Вооруженных сил Украины.

«Поражены энергетическая и военная инфраструктура: атакованы Трипольская ТЭС и ТЭЦ-6», — заявили военкоры.

Удары по тепловым станциям такого масштаба несут большие проблемы для украинской армии, рассказал военный эксперт Сергей Левшин, чьи слова привела «Российская газета». Часть областей Украины, промышленная и коммунальная сферы столкнутся с перебоями в электроснабжении. В результате нагрузка перераспределится на другие станции.

Фото: РИА «Новости»

На энергосистему всей Украины создастся дополнительное давление.

В свою очередь восстановление разрушенных объектов энергетики и логистики потребует от украинских властей значительных усилий и времени.

Сергей Левшин

военный эксперт

Из-за ночных прилетов поезда в Киевской области следуют с опозданием — ВС России повредили железнодорожные объекты. После ударов по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области начались масштабные пожары, также ГосЧС зафиксировала значительные повреждения.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что российские военнослужащие нанесли ракетный удар по заводу сладостей, принадлежащему американской компании Mondelez, в городе Тростянце.

Фото: РИА «Новости»

Ледяной ад для ВСУ

Украинские боевики спасаются от российских дронов в ледяной воде, сообщил телеканал Би-би-си.

«Боевики ночью переправляются через Оскол, разбивая лед автоматами, чтобы спастить от дронов», — рассказали военкоры.

Военные, выжившие после 60 дней на передовых позициях, ночью переходили замерзшую реку в дождь и ветер.

«Интересно, что бы сказала Ницой (Лариса, украинская писательница — прим. ред.) этому бойцу, который после двух месяцев „на нуле“ лезет в ледяную воду под огнем, но говорит не державною мовою?» — поинтересовались на Украине.

Фото: РИА «Новости»

Реакция Зеленского на ночную атаку

Президент Украины Владимир Зеленский после ночной атаки ВС России попросил у партнеров системы, «эффективно работающие против баллистики».

«Нужны системы, эффективно работающие против баллистики. Спасибо всем партнерам, которые помогают нам с закупками ракет ПВО через PURL и своим собственным поставкам», — написал глава государства в своем телеграм-канале.

Зеленский подтвердил, что под удар ВС России попали объекты энергетики и железной дороги в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Сумской областях.

