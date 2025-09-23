При атаке беспилотников на регионы России в ночь на 23 сентября, по неофициальным данным, задействовали воздушные шары. Зачем ВСУ сделали ставку на аэростаты — хотели таким образом перегрузить ПВО или действительно начинили их взрывчаткой, — разбирался 360.ru.

Об особенности ночного налета беспилотников заявил РБК со ссылкой на близкий к Минобороны источник. Другой собеседник издания, знакомый с характером атаки, подтвердил вероятность использования воздушных шаров. Раньше подобное не фиксировали. «Шаров было действительно много, при этом в них нет никакой точности», — подчеркнул источник.

Зачем Украине аэростаты Инженер-конструктор и создатель ударного FPV-дрона «Овод» Андрей Иванов в беседе с 360.ru предположил, что аэростаты могли запустить в качестве ложных мишеней. «Может быть, [они] были обернуты в какую-нибудь ткань или что-то, повышающее отражение от радиолокационных станций», — допустил он. По словам Иванова, противник, вероятно, ставил перед собой цель создать неразбериху и сумятицу, устроить шоу и сбить с толку систему противовоздушной обороны. Использовать подобные аппараты для переноски взрывчатых веществ, добавил инженер, было бы не эффективно.

У противника достаточно эффективных средств поражения. <…> На самом деле, это серьезная угроза для наших городов. Понятно, что и с нашей стороны никто на месте не стоит, создаются новые средства противодействия. Андрей Иванов инженер-конструктор

Иванов напомнил о представленных лазерных установках и дронов для ПВО в различных исполнениях. Все это, подчеркнул собеседник 360.ru, как раз делают для противодействия существующим угрозам. «Технических подробностей нет. Если бы хоть какой-то нюанс был, можно было бы об этом судить», — пояснил он, говоря о теоретической вероятности применения воздушных шаров в качестве отвлекающего маневра.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

Сам факт использования большого количества атакующих беспилотников необходимо рассматривать и с той точки зрения, что обычно подобные устройства запускают «с друзьями». Направлены такие атаки, подчеркнул Иванов, исключительно на пробитие эшелонированной защиты.

Будет еще больше. Потому что подобные средства поражения не очень дороги. И классические средства противодействия в виде ракет ПВО сильно дороже. Как мы помним, это все еще война экономик. И враг в этом действительно преуспел. Андрей Иванов

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Что может противопоставить врагу Россия Инженер заявил, что России необходимо сосредоточиться и сделать нечто концептуально похожее — например, эффективно противостоящую таким налетам систему.

Выявить действительно опасные шары, по словам Иванова, непросто — даже их размеры неизвестны. И на это в том числе рассчитывает противник, не стесняясь применять любые средства.

Понятно, что основная из направленностей его действий — привести нас к решениям, которые бы работали в его пользу. И, наверное, ради этого много думают какие-то специалисты, особенно из других стран. Андрей Иванов

Инженер также напомнил, что у общества до сих пор довольно легкомысленное отношение к угрозам. В пример собеседник 360.ru привел запуск салютов и фейерверков.

«Это так или иначе расслабляет. Использование пиротехнических изделий может вводить сумятицу. Мы можем действительно не различать угрозу. <…> В период боевых действий надо быть поосторожнее, думать о безопасности, быть менее легкомысленными», — посоветовал он.