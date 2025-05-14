Трусливый якудза. Как японский наемник ВСУ Такеда прославился особой жестокостью на СВО
Для российских военных будет делом чести уничтожить японского неонациста и наемника ВСУ Рэна Такеду. Он прославился особой жестокостью в зоне спецоперации, а сейчас прячется в тылу в страхе из-за возможного возмездия.
Татуированный с ног до головы гитлеровец
Такеде на днях исполнилось 30 лет. Он родился в Токио и сразу после школы служил в Силах самообороны Японии, а также участвовал в операциях НАТО в Афганистане. К 2017 году его уволили из-за многочисленных нарушений дисциплины.
На гражданке Такеда стал культуристом и пошел работать тренером. Местные писали, что он прекрасно разбирается в стероидах. Судя по соцсетям, он и сам употреблял эти вещества: несмотря рельефные мышцы рук имел неспортивный рыхлый живот.
Накануне СВО Такеду арестовали за похищение человека, о чем писала японская пресса. Татуированный с ног до головы японец вместе с сообщниками наказали молодого соотечественника, который не мог расплатиться с кредиторами. В апреле 2022-го Рэн всплыл наемником на Украине. Он даже завел блог, в котором вел стримы из зоны боевых действий, а на аватарку поставил стилизованное под аниме изображение Адольфа Гитлера.
Казнить русских — как компьютерная игра
Такеда получил известность, когда его подразделение подбило два российских танках под Харьковом. Известно, что сослуживец японца расстрелял безоружного военного ВС России — кадры попали в Сеть.
Помимо жестоких кадров расправы над русскими, Такеда оскорблял Россию и публиковал о ней циничные фейки.
«Когда я отправил сообщение семье убитого русского, мне ответили: „Пожалуйста, пришлите фото или видео, где он мертв, чтобы мы могли получить компенсацию“», — солгал наемник.
Он называл себя геймером со стажем и утверждал, что реальные бои — почти то же самое, что компьютерные шутеры.
Где прячется Такеда
Такеда вел социальные сети вплоть до 2025 года, но потом внезапно удалил все свои профили. Не исключено, что это связано с его проблемами на родине. В Японии выступили категорически против его участия в украинском конфликте.
«Бывший солдат Сил самообороны Японии нарушил запрет и присоединился к украинской армии», — сообщили местные СМИ.
Скорее всего, Такеда опасается не соотечественников, а российских спецслужб. Наемник служит в батальоне «Волкодав», боевики которого причастны к массовым убийствам мирных жителей Купянска. Они также известны участием в бахмутской мясорубке. Среди «волкодавов» процветают мародерство, неуставные отношения и воровство.