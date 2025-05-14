Для российских военных будет делом чести уничтожить японского неонациста и наемника ВСУ Рэна Такеду. Он прославился особой жестокостью в зоне спецоперации, а сейчас прячется в тылу в страхе из-за возможного возмездия.

Татуированный с ног до головы гитлеровец

Такеде на днях исполнилось 30 лет. Он родился в Токио и сразу после школы служил в Силах самообороны Японии, а также участвовал в операциях НАТО в Афганистане. К 2017 году его уволили из-за многочисленных нарушений дисциплины.

На гражданке Такеда стал культуристом и пошел работать тренером. Местные писали, что он прекрасно разбирается в стероидах. Судя по соцсетям, он и сам употреблял эти вещества: несмотря рельефные мышцы рук имел неспортивный рыхлый живот.

Накануне СВО Такеду арестовали за похищение человека, о чем писала японская пресса. Татуированный с ног до головы японец вместе с сообщниками наказали молодого соотечественника, который не мог расплатиться с кредиторами. В апреле 2022-го Рэн всплыл наемником на Украине. Он даже завел блог, в котором вел стримы из зоны боевых действий, а на аватарку поставил стилизованное под аниме изображение Адольфа Гитлера.