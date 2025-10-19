Сегодня 15:47 Зеленского заставят освободить ДНР? Что означает требование Путина к Трампу Политолог Гуреев назвал вторичными территориальные вопросы в украинском кризисе 0 0 0 Фото: Presidential Office of Ukraine / www.globallookpress.com Эксклюзив

В телефонном разговоре с Дональдом Трампом Владимир Путин якобы потребовал освобождения Донбасса Украиной — это одно из условий прекращения боевых действия, сообщили западные СМИ. Что стоит за словами российского лидера — в материале 360.ru.

Требование Путина к Трампу по Украине Два высокопоставленных чиновника сообщили изданию The Washington Post, что в обмен на мир Путин якобы потребовал от Трампа вывода ВСУ с территории Донецкой Народной Республики. По данным издания, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф на встрече в Белом доме надавил на украинскую делегацию по поводу освобождения Донбасса, аргументировав тем, что это русскоязычный регион. «Однако украинцы вряд ли разделят эту оценку. Для них это то же самое, что ни за что отдать собственную ногу», — написали авторы материала. Ни в Белом доме, ни в Кремле эту информацию официально не комментировали.

Требования России стали менее масштабными? Требования российского руководства стали более или менее лояльными, в первую очередь поднимаются вопросы ДНР: для России это приоритет, рассказал 360.ru политолог Данила Гуреев. Однако он усомнился в достоверности информации о требованиях Путина, поскольку ее распространили западные СМИ. Вопрос о Луганской Народной Республике не поднимается, ведь российские войска освободили ее почти на 100%. «Нам незачем требовать остатки ЛНР, потому что там остался буквально кусочек лесов, которые и так фактически находятся под контролем российских вооруженных сил», — сказал эксперт. При этом его смутили вопросы, связанные с Херсонской и Запорожской областями.

Потому что у России нет необходимости отдавать части Херсонской, Запорожской областей по одной простой причине: даже в рамках обмена Российская Федерация, российские вооруженные силы с большим успехом продвигаются на территории Днепропетровской области, которая, согласно Конституции, пока еще в состав Российской Федерации не входит. Данила Гуреев политолог

В связи с этим именно Сумская и Днепропетровская области могут быть центрами «торговли» территориями. «Но почему я тоже в эту информацию верю с трудом? Потому что, еще раз: нам есть что Украине предоставить в вопросах даже территориального обмена. Вопросы относительно Херсона и Запорожья у нас не возникают», — подытожил Гуреев.

Отношение Украины к требованию о ДНР России в рамках переговорного процесса не стоит всерьез отталкиваться от позиции Украины, считает политолог. «Потому что на любых переговорных процессах выдвигает условия выигрывающая сторона. В рамках данного контекста выигрывающая сторона — это Российская Федерация. Следовательно, она сама и предлагает условия. Украина на них либо соглашается, либо продолжаем воевать дальше», — подчеркнул Гуреев. Россию должно очень мало заботить, чего хотят Украина и Европа.

Есть российские национальные интересы, которые должны быть соблюдены. Данила Гуреев политолог

При этом Зеленский в своем Telegram-канале отверг возможность вывода ВСУ с территории ДНР. «Мы ничего России дарить не будем», — заявил он. По словам президента Украины, он обсудил с главой Генштаба ВСУ определенные шаги на фронте и дальнобойные удары по России.

Позиция России изменилась? Территориальные вопросы вторичны, задача спецоперации — устранить первопричины конфликта, напомнил Гуреев. «Это вопрос, связанный с общим контекстом безопасности на территории Восточной Европы. Украина в данном контексте выступает как антагонист, как анти-Россия. Первопричина СВО — это лишение угроз, которые поступают в Россию в рамках национальной безопасности», — объяснил он. Речь идет о демилитаризации Украины, отказе от размещения на ее территории натовских войск и невступлении страны в военно-политические альянсы. Если американская сторона не поднимает эти вопросы, значит, у нее не возникает претензий в этом плане. «Если бы поднимался вопрос: „Мы вам ДНР возвращаем, но Украина за это вступает в НАТО“ — для нас это было бы неприемлемым разговором. Здесь нет никаких хитростей, здесь нет никаких обсуждений, это просто вопрос нацбезопасности. Мне кажется, он уже настолько прозрачен и понятен, что его просто не поднимают. Однако он есть», — заключил политолог.