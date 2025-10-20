Трамп не поддался «темной стороне». Как инсайды из Белого дома раскрывают успехи Кремля?

Значительная часть статей в западной прессе, вышедших в эти выходные, была посвящена переговорам Дональда Трампа с Владимиром Зеленским 17 октября. Казалось бы, все, что можно было узнать о продлившейся более двух часов встрече, мы уже знаем: президент США отказался давать Киеву ракеты Tomahawk, посчитав, что лучше будет обойтись без ненужной эскалации, а решить все дипломатическим путем. В итоге украинская делегация покинула Белый дом несолоно хлебавши.

Тем не менее крупнейшие СМИ Запада выдали вчера порцию поистине сенсационных инсайдов, которые при первом знакомстве заставляют усомниться в их реалистичности. Так, Financial Times написала, что переговоры были напряженные, Трамп откровенно и на повышенных тонах давил на Зеленского, требуя от того принять условия мира, выдвинутые Россией. Это предусматривает, напомню, полное освобождение Донбасса от присутствия там ВСУ. В противном случае, как утверждают журналисты, Украине, точнее киевскому режиму, придется столкнуться с «уничтожением». «Встреча переросла в крик, Трамп выбросил карты боевых действий Украины и повторял тезисы Путина из состоявшегося накануне телефонного разговора», — отметило издание.

Фото: Hu Yousong/XinHua / www.globallookpress.com

В то же время The Washington Post сообщила, что присутствовавший на встрече спецпосланник президента США Стив Уиткофф потребовал от Зеленского пойти на территориальные уступки в пользу России в ДНР. «По словам чиновников, Стив Уиткофф настаивал на обсуждении возможной передачи Донецкой области, отметив, что этот регион в основном русскоязычный. Этот аргумент часто используется Кремлем и, по мнению украинских и европейских чиновников, отражает позицию, сочувствующую российским требованиям», — говорится в публикации WP. Сайт Axios, в свою очередь, назвал состоявшийся в Белом доме обмен мнениями «непростым» и «плохим»: переговоры, во время которых Трамп сделал несколько резких заявлений и был крайне эмоционален, «завершились резко и не на позитивной ноте».

Фото: Daniel Torok/US White House / www.globallookpress.com

Согласитесь, после недавних заявлений американского президента о том, что Украина может победить, а Киев способен вернуть себе утраченные территории, все это звучит явным диссонансом и оставляет массу сомнений в своей правдоподобности. Но, похоже, это правда. По крайней мере, в Москве косвенно подтвердили, что инсайды в западных СМИ — подлинные. В частности, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в комментарии для «Российской газеты» указал на то, что Киев сливает Европе секретные данные о переговорах с США.

Какой же из всего этого можно сделать вывод? Такой: судя по всему, Владимиру Путину удалось во время телефонного разговора с Трампом вернуть мирный процесс по Украине на «аляскинские рельсы», обнулив тем самым старания европейских глобалистов, казалось, почти уговоривших президента США перейти на «темную сторону».

От угроз и стремления к эскалации Трамп вернулся к дипломатии, попутно осознав, что главный противник мирного урегулирования — сама Украина. Вернее, режим Зеленского, судьбу которого президентам России и США, видимо, и предстоит решить в Будапеште.